Garmin prépare une nouvelle montre de running moins chère pour très bientôt

Quelques mois après l’annonce de ses montres de sport haut de gamme, Garmin s’apprêterait à dévoiler un nouveau modèle bien plus accessible comme le suggère un visuel partagé en Chine.

La Garmin Forerunner 165 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Décidément, l’année est particulièrement chargée du côté de Garmin. Alors que la marque américaine a déjà lancé ces derniers mois sa Venu X1, son brassard Index Sleep Monitor et ses montres Forerunner 970 et Forerunner 570, le constructeur s’apprête à lever le voile sur un nouveau modèle.

En effet, comme l’a remarqué le site Gadgets & Wearables, Garmin a indiqué sur le réseau social chinois Weibo l’arrivée prochaine d’une nouvelle montre de sport, dont l’annonce est prévue pour le 22 juillet, soit mardi prochain.

Surtout, l’image et le texte de la publication mettent l’accent sur le prix plus accessible de ce nouveau modèle, avec la mention « 1XXX » qui suggère que la montre de sport sera proposée entre 1000 et 1999 yuans, soit entre 120 et 240 euros.

Le teaser partagé par Garmin sur Weibo // Source : Garmin

Actuellement, la montre de running la moins chère de Garmin n’est autre que la Forerunner 55, affichée à 200 euros. Néanmoins, la montre est sortie il y a plus de quatre ans, en juin 2021, et est équipée d’un écran MIP alors que la plupart des modèles de Garmin sont passés entre temps à l’Amoled.

Une montre pour succéder aux Forerunner 55 et 165

Le visuel permet par ailleurs de découvrir un design différent de celui de la Forerunner 165, qui a remplacé en partie la Forerunner 55, mais à un tarif plus élevé, de 280 euros. On peut ainsi distinguer un écran légèrement bombé, alors que celui de la Forerunner 165 est complètement plat.

La Garmin Forerunner 55 // Source : Garmin La Garmin Forerunner 165 // Source : Garmin

Pour rappel, les Forerunner 55 et Forerunner 165 reprennent la plupart des fonctions attendues des montres de sport de Garmin, mais avec quelques sacrifices. Outre l’absence de cartographie, elles ne permettent pas non plus de profiter du statut d’entraînement des modèles plus onéreux.

Une Garmin Forerunner 65, 70 ou 170

On en saura davantage sur la nouvelle montre de Garmin — qu’il s’agisse de la Forerunner 65, de la Forerunner 70 ou de la Forerunner 170 — lors de sa présentation officielle, attendue la semaine prochaine en Chine. Pour l’heure, rien n’indique encore que cette montre sera lancée ailleurs que sur le marché chinois.