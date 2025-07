La Pixel Watch 4 marquerait une avancée majeure pour la réparabilité des montres Google

Après avoir adopté une politique de non-réparabilité pour ses Pixel Watch, Google pourrait changer de stratégie pour la Pixel Watch 4.

La Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

De nouvelles informations continuent de fuiter sur la prochaine montre connectée de Google. Après les caractéristiques techniques ou encore les options de personnalisations, c’est désormais la conception même de l’appareil qui se dévoile.

Alors que la tendance va vers une meilleure réparabilité des produits tech, Google faisait jusqu’ici office de vilain petit canard avec ses Pixel Watch. En cas de dommage, l’entreprise recommandait le remplacement pur et simple de la montre. En août 2024, on apprenait ainsi que Google ne permettait aucune réparation pour ses Pixel Watch 3 endommagées et que seul un remplacement était pris en charge.

Cette politique qui ne favorise pas particulièrement l’environnement pourrait cependant évoluer avec la Pixel Watch 4, comme le rapporte Android Headlines.

Une réparabilité à démont(r)er

Pour le moment, le média indique que la montre pourra être « démontée et réparée si nécessaire ». Reste maintenant à savoir quelles parties de la montre auront accès à ces réparations :

La nouvelle Pixel Watch 4 pourra être démontée et réparée si nécessaire. C’est une grande avancée par rapport à la Pixel Watch 3. Surtout compte tenu du fait que toute la partie supérieure de la montre est en verre.

En 2025, il est légitime de penser que la batterie et l’écran feront partie des pièces remplaçables. Il faudra patienter jusqu’au 20 août 2025, date de sortie officielle du produit, pour en avoir le cœur net.

On imagine déjà que les spécialistes d’iFixit démonteront pièce par pièce la Pixel Watch 4 pour nous donner son indice de réparabilité. À noter, les précédentes montures de Google n’ont obtenu qu’un timide 4/10. Autant dire que Google dispose d’une belle marge de progression.