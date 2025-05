« Une avancée majeure en termes de coûts » : voici comment Volkswagen va baisser le prix de ses voitures électriques

Attendue en 2026, la nouvelle Volkswagen ID.2 intégrera une nouvelle batterie LFP sans cobalt, moins chère que les actuelles. Celle-ci devrait ensuite être généralisée sur toutes les prochaines voitures électriques de la marque allemande, de quoi espérer des prix plus attractifs.

La Volkswagen ID. 2All, préfigurant l’ID.2 de série

Après une année 2024 particulièrement difficile, Volkswagen essaie désormais de se remettre sur de bons rails. Et cela semble être plutôt bien parti, puisque la firme allemande a vendu plus de voitures que Tesla en Europe au premier trimestre 2025. Cependant, sa situation sur l’électrique reste encore fragile.

Une nouvelle batterie

Mais le constructeur basé à Wolfsburg a plus d’un tour dans son sac. Et même s’il envisage encore de nombreuses suppressions d’emplois afin de réduire ses dépenses, il continue de travailler au lancement de nouveaux modèles. Et parmi eux, la très attendue ID.2, dont la version de série sera lancée en 2026. Celle-ci devrait être très proche du concept, que nous avions pu découvrir pour la toute première fois en 2023. Et on commence à savoir ce qui se cachera sous son capot.

Le site britannique Autocar nous explique que la citadine électrique, qui rivalisera avec la Renault 5 E-Tech, fera le plein de nouveautés. Comme cela avait été confirmé en 2024, elle sera le tout premier modèle de la gamme à avoir le droit à des batteries LFP (lithium – fer – phosphate). Tout du moins en Europe, car cette technologie est déjà proposée par la marque en Chine. C’est notamment le cas sur l’ID.3 ainsi que sur la nouvelle ID. Unyx, dévoilée en avril 2025.

Ce type de chimie possède un avantage indéniable : son coût. Ce dernier est bien plus bas que le NMC (nickel – manganèse – cobalt), et ce n’est pas fini. Car le cours du lithium continue de chuter au fil des années. Résultat, cela devrait se répercuter dans le prix des voitures électriques faisant appel à cette technologie. Elles seront moins chères à produire, et plus abordables pour les clients. De quoi les inciter à passer à cette motorisation, qui reste encore trop chère pour beaucoup à l’heure actuelle. L’ID.2 devrait coûter moins de 25 000 euros, hors bonus écologique.

Seul bémol de cette alternative, sa densité énergétique est légèrement inférieure au NMC, même si Volkswagen pourrait profiter de sa nouvelle architecture de batterie unifiée, adoptant notamment la solution « cell-to-pack », pour contourner ce problème. Le LFP devient de plus en plus populaire chez les constructeurs, puisque Tesla mais aussi Ford et le groupe Stellantis l’ont déjà adopté. C’est notamment le cas de la Citroën ë-C3, autre grosse rivale de la future ID.2.

Quelle plateforme pour la citadine ?

Pour le moment, le constructeur n’a pas donné de détails sur les caractéristiques de cette nouvelle batterie LFP. Mais une chose est sûre, presque tous les modèles de la marque allemande y auront ensuite le droit au cours des prochaines années. C’est ce que confirme Thomas Schäfer, PDG de Volkswagen. Ce dernier indique que « ce sera pour nous une avancée majeure en termes de coûts. C’est très important, et aussi en termes de performances ». Il confirme également une bonne nouvelle : la plateforme MEB + ne devrait pas être abandonnée.

Si cela avait été évoqué au mois de septembre 2024, il semblerait que la firme ait finalement revu ses plans. Le dirigeant explique en effet que « nous proposerons la [plateforme] MEB + sur tous les modèles, y compris les ID.3, ID.4 et ID.7. Ils seront équipés [de batteries] LFP ». Cette nouvelle base technique est une évolution de la MEB équipant toutes les Volkswagen électriques. Elle se caractérise notamment par une autonomie et une puissance de charge en hausse.

La Volkswagen ID.3 actuelle // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Le média anglais rappelle également que l’arrivée de cette nouvelle base technique chez Volkswagen ira de pair avec une évolution notable dans le design des voitures électriques de la marque. Et ce alors que cette dernière avait admis en 2023 que le style expliquait les ventes décevantes de ses autos. Il devrait notamment devenir un peu plus conventionnel, alors que la future ID.2 reprendra quelques éléments de la Golf. La nouvelle ID.1 devrait quant à elle miser sur un look voulu « intemporel », qui inspirera d’autres modèles de la gamme.