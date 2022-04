Volkswagen va modifier sa plateforme MEB : ce que ça va changer pour vous

Alors que toute la gamme Volkswagen ID repose sur la plateforme MEB, celle-ci va subir quelques évolutions. Découvrez lesquelles et ce que ça va changer concrètement sur les voitures électriques Volkswagen de demain.

Cela fait quelques années déjà que la plateforme MEB a fait son arrivée au sein du groupe Volkswagen. Et pour cause, celle-ci fut inaugurée sur l’ID.3, premier modèle 100 % électrique de la firme de Wolfsburg, lancée en 2019. Au fil du temps, celle-ci a été déployée sur l’ensemble de la gamme zéro-émission aussi bien chez Volkswagen, avec les ID.4 et ID.5, que chez les autres marques.

En effet, cette base technique, commune à tous les modèles électriques du groupe, équipe également les Audi Q4 e-tron, Cupra Born et autres Skoda Enyaq iV. Peu le savent, mais sur cette même plateforme que repose également le nouveau Fisker Ocean, récemment arrivé en Europe. Si celle-ci semble déjà avoir fait ses preuves, elle devrait néanmoins subir quelques petites évolutions au cours des prochains mois.

Une autonomie en hausse

C’est à l’occasion de l’UBS Paris Electric Car Day que la marque a annoncé ces quelques changements, à travers la voix de Silke Bagschik, directrice des ventes de la gamme ID. Dans une présentation, celle-ci est en effet revenue sur la plateforme MEB, qui devrait être revue en profondeur afin d’améliorer les prestations des différents véhicules branchés du groupe.

Parmi les principales évolutions attendues, une hausse de l’autonomie, qui devrait atteindre les 700 kilomètres sur certains modèles, alors que le rayon d’action plafonne actuellement à 550 km sur les versions dotées de la batterie de 77 kWh. Par ailleurs, cette mise à jour devrait également permettre aux modèles de la gamme ID de profiter de performances en hausse, ainsi que d’une plus grande puissance de charge, jusqu’à 200 kW.

Plusieurs modèles à venir

Dans sa présentation, Silke Bagschik revient également sur la composition de la gamme ID. Si la plupart des modèles visibles sont déjà commercialisés, on note également la présence des Volkswagen Aero B et ID.Life, respectivement attendus en 2023 et 2025 environ. Aucune information supplémentaire n’a néanmoins été dévoilée, alors que les visuels utilisés montrent les concepts déjà dévoilés depuis quelque temps déjà.

Enfin, la marque rappelle que les modèles Volkswagen ID profiteront des mises à jour over the air. Celles-ci permettront aux propriétaires de bénéficier de nombreuses améliorations, telles qu’une charge plus rapide ou encore une navigation plus efficace, grâce à des MAJ à distance.

