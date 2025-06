Pourquoi vous allez voir cette voiture électrique Volkswagen sur les routes bien plus souvent

Volkswagen France vient d’annoncer un partenariat avec une société le location de véhicule pour VTC. La marque allemande leur fournira des ID.7, de quoi électrifier la flotte… et rendre cette voiture électrique encore plus prisée, voire dépendante, des professionnels.

Volkswagen ID.7

En se positionnant en alternative 100 % électrique à la Passat, voiture calibrée pour les flottes, on se doutait que la Volkswagen ID.7 visait les professionnels plutôt que les particuliers.

La dernière actualité de cette berline électrique ne ment pas : Volkswagen France vient d’annoncer dans un communiqué un partenariat avec DriveOne, société de location de voitures à destination des VTC, pour leur fournir des ID.7.

Au même prix qu’un Tesla Model Y

Côté Volkswagen, on se félicite d’un partenariat qui « va permettre de renforcer notre visibilité sur le segment de la grande berline électrique ». Côté DriveOne, l’ID.7 leur permet de « promouvoir une mobilité professionnelle responsable, favoriser les achats européens, accompagner nos clients chauffeurs dans l’adoption du véhicule électrique ».

Déjà visible sur le site de DriveOne, l’ID.7, dans sa version 77 kWh (promettant jusqu’à 618 km d’autonomie selon le cycle WLTP) est proposée à 1 300 euros hors taxes avec 5 000 km inclus. C’est le même prix qu’un Tesla Model Y (la version n’est pas précisée), mais le SUV n’a droit « qu’à » 4 500 km inclus dans ce prix.

Nous avons contacté Volkswagen France pour en savoir plus sur la teneur de ce partenariat ; nous actualiserons cet article lorsque nous aurons une réponse.

Une voiture électrique dépendante des flottes

Voilà qui va permettre à Volkswagen d’écouler quelques ID.7 supplémentaires ; la berline électrique est déjà un succès en Europe, avec 18 770 ventes au premier trimestre 2025 en Europe selon JATO – de quoi lui offrir la quatrième place des ventes de voitures électriques.

De jolis chiffres… qui cachent une vraie dépendance au marché des flottes : une enquête d’Handelsblatt révèle que 16 000 ventes de l’ID.7 (soit 85 % du total) ont été réalisées à des professionnels.

Volkswagen ID.7 // Source : Volkswagen

Une situation qui est loin d’être isolée au cas de la Volkswagen : toujours selon le quotidien allemand, seules 31 % des voitures électriques vendues en Europe depuis le début de 2025 arrivent chez des particuliers.

Les raisons ? D’un côté, les sanctions bien plus sévères pour les flottes ne respectant pas leurs quotas ; de l’autre, des particuliers toujours réticents, avec des craintes autour de la recharge et des prix, jugés toujours trop élevés (le succès populaire des petites Citroën ë-C3 et Renault 5 E-Tech en est un bon indicateur).

Les particuliers pourront cependant se réjouir de l’arrivée, dans quelques années, d’une arrivée massive de ces voitures de flotte en occasion ; les concessions pourront peut-être un peu grincer des dents, avec une revente parfois plus longue que prévue, occasionnant des prix en baisse.