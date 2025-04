Le prix des voitures électrique d’occasion dégringole : la preuve avec ces chiffres Leboncoin

Encore récentes et moins répandues sur le marché de l’occasion, les voitures électriques de seconde main affichaient jusqu’ici des prix élevés. Mais une enquête montre que ces prix sont en baisse, et c’est une bonne nouvelle.

Renault Zoé // Source : Renault

Les voitures électriques sont encore récentes sur le marché. Leur démocratisation a réellement débuté après la crise de la Covid-19, avec des modèles offrant de bonnes autonomies, des recharges rapides et des prix relativement raisonnables, bien qu’ils restent plus élevés que ceux des voitures thermiques équivalentes.

Toutefois, les voitures électriques d’occasion demeuraient jusqu’à présent plus coûteuses que leurs homologues thermiques. Mais cet écart est en train de se réduire, et c’est une bonne nouvelle pour les consommateurs.

Le prix des voitures électriques d’occasion baissent

Grâce à un communiqué de presse de Leboncoin, leader des ventes auto en France avec 820 000 annonces, envoyé à la rédaction, il est possible d’observer l’évolution des prix des voitures d’occasion, et en particulier de celles qui nous intéressent le plus : les voitures électriques.

Tesla Model 3

On constate une baisse des prix de 11,1 % pour les voitures électriques vendues par des professionnels, atteignant désormais 26 595 euros, et de 10,6 % pour celles vendues par des particuliers, soit 21 309 euros. Cette diminution peut naturellement s’expliquer par la démocratisation de la voiture électrique sur le marché du neuf ces dernières années. Ces modèles sont de plus en plus nombreux à circuler sur nos routes, ce qui se reflète désormais sur le marché de l’occasion.

Par ailleurs, la baisse progressive des prix des véhicules neufs réduit le point de départ de la cote, ce qui favorise une dépréciation plus rapide des voitures électriques. Enfin, comme de nombreux modèles commencent à accumuler plusieurs années de circulation, leur kilométrage augmente et leur valeur diminue logiquement, un phénomène classique, quel que soit le type de motorisation.

L’écart entre les voitures électriques et thermiques se réduit

Sur ces tableaux, on peut constater l’évolution des prix par type d’énergie des véhicules d’occasion. Et l’on s’aperçoit que les prix des véhicules électriques tendent à se rapprocher de ceux des voitures thermiques, qu’elles soient essence ou diesel.

En effet, si le prix moyen des voitures électriques d’occasion sur Leboncoin baisse de 11,1 % entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, celui des voitures diesel diminue de 7,6 % (21 552 euros), et celui des modèles essence seulement de 4,0 % (22 180 euros) pour les modèles vendus par les professionnels. Ces motorisations thermiques deviennent plus rares sur le marché du neuf, en raison de l’évolution des normes environnementales et des malus instaurés par le gouvernement.

Par ailleurs, les modèles thermiques encore disponibles doivent désormais répondre à des normes plus strictes, nécessitant des systèmes de dépollution plus complexes. Cela limite la baisse des prix du neuf, voire entraîne une augmentation. Quant aux hybrides, leurs prix restent bien supérieurs, avec un prix moyen de 35 497 euros (baisse de 3,3 % seulement).

Source : Nissan

Du côté des ventes entre particuliers, on observe que les prix des voitures thermiques ont encore plus chuté que ceux des modèles électriques : -12 % pour les voitures essence (13 522 euros), -16,7 % pour les diesels (10 231 euros), contre -10,6 % pour les véhicules électriques. Les hybrides restent plus coûteux, avec 25 426 euros en moyenne, malgré une baisse de 8,5 %.

Cette différence s’explique par le fait que les particuliers mettent souvent en vente des véhicules plus anciens. Or, la revente de modèles thermiques vieillissants, surtout diesel, devient de plus en plus difficile à cause de l’évolution des règles liées à la vignette Crit’Air. Depuis début 2025, de nombreuses villes excluent les voitures classées Crit’Air 3, accentuant la dépréciation de ces modèles sur le marché de l’occasion.