Les voitures chinoises sont encore trop chères en Europe : la preuve avec ces chiffres

Depuis des semaines, vous entendez parler de la méfiance de l’Europe envers les constructeurs chinois de voitures électriques. Avec une hausse des droits de douane, l’Europe a réussi à freiner les ventes de voitures électriques chinoises, comme le prouve ces chiffres.

BYD Atto 3 (2025) // Source : BYD

La conquête du marché automobile européen est plus difficile que ne l’espéraient les Chinois. Tout d’abord, il faut prendre en compte que le marché de la voiture électrique, spécialité des constructeurs de l’Empire du Milieu, ne représente que 15,4 % des ventes de voitures en Europe en 2024.

De plus, l’Union européenne s’est méfiée de l’arrivée des constructeurs chinois. Soupçonnés d’organiser un vaste dumping économique, l’UE a augmenté les droits de douane sur les voitures électriques fabriquées en Chine, ce qui a eu pour conséquence d’en augmenter les prix de vente.

Si certains ont déploré cette décision politique en arguant qu’il s’agit d’un frein à la transition énergétique, force est de constater que la progression des constructeurs chinois en Europe a ralenti.

L’invasion est timide

Vous avez certainement déjà vu de nouvelles concessions MG. Le constructeur britannique, racheté par le groupe chinois SAIC Motor, est donc à considérer parmi les constructeurs chinois.

Si certains de ses modèles réussissent à se glisser dans le top 10 des ventes de voitures électriques en Europe en 2024, comme la MG4, la marque a néanmoins connu une forte baisse de ses ventes. Elle a enregistré une chute de 28 % au niveau européen. D’abord, la fin de l’éligibilité au bonus écologique en France a freiné les ventes, puis, depuis la fin de l’année, la hausse des droits de douane a impacté non seulement la MG4, mais aussi l’ensemble de la gamme électrique de MG et des autres constructeurs chinois.

MG4 XPower

BYD est le leader mondial des batteries et moteurs électriques, mais pas seulement. La marque produit également une gamme de voitures visant à concurrencer Tesla. Toutefois, si BYD a vendu plus de 300 000 véhicules (hybrides et électriques confondus) en janvier 2025 sur le marché chinois, les résultats en France sont bien différents.

Seulement 366 véhicules y ont été immatriculés, et BYD débute l’année 2025 avec un mois de janvier en baisse de 14 %. Ce n’est pas bon signe pour un constructeur qui ambitionne de dépasser les ventes des Tesla Model 3 et Model Y. À titre de comparaison, le Model Y s’est écoulé à 640 exemplaires en France en janvier, selon PFA-Auto, tandis que la Model 3 a atteint 486 exemplaires.

Parmi les constructeurs chinois qui s’en sortent le mieux, on retrouve MG. La marque du groupe SAIC Motor sauve ses ventes grâce à des modèles hybrides et abordables, comme la citadine MG3 hybride, qui fait de l’ombre à la Renault Clio E-Tech, à la Peugeot 208 e-DSC6 et à la Suzuki Swift, mais aussi au MG ZS, qui a tout pour rivaliser avec le Dacia Duster.

Les prix ne sont pas assez attractifs pour convaincre

Selon une étude publiée par Escalent, 72 % des 1 600 interrogés s’attendent que les prix des voitures chinoises soient moins chères que les voitures européennes.

Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Prenons en exemple la BYD Seal qui est proposée à partir de 46 990 euros pour une autonomie WLTP de 570 km. C’est 2 000 euros de plus qu’une Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion qui offre 702 km d’autonomie en WLTP. Difficile d’attirer les acheteurs avec cette Seal, d’autant plus que BYD souffre d’un manque d’image de marque face à Tesla. Pourtant BYD investi en publicité et visibilité, la marque a été partenaire majeur du dernier Euro de football.

BYD Seal 2024

Si on s’intéresse au cas du SUV BYD Seal U qui s’oppose frontalement au Tesla Model Y, son prix de 42 890 euros est certes 100 € moins cher qu’un Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion mais l’autonomie de 500 km contre 600 km du Tesla Model Y ne permet pas de convaincre, d’autant plus que le Tesla Model Y profite du bonus écologique en France. Et sur ce segment de prix, on retrouve aussi le Peugeot E-3008, l’Opel Grandland, le Renault Scenic E-Tech, le Skoda Elroq ou encore le Kia EV3. La concurrence est grande et l’offre des constructeurs chinois ne se distingue ni par des performances supérieures, ni par des prix inférieurs.

BYD Seal U 2025 // Source : BYD

Baisser les prix semble être une obligation

Pour l’instant, les constructeurs chinois ne parviennent pas à se démarquer grâce à des performances surpassant celles des constructeurs européens, américains, japonais et coréens déjà bien établis. Les Chinois n’arrivent pas non plus à se distinguer par une image de fiabilité, comme les Japonais, ou de qualité, comme certains constructeurs allemands.

Une seule variable permettrait donc aux constructeurs chinois d’augmenter leur volume de vente en Europe : le prix. C’est précisément ce que met en avant Escalent dans son étude. Les 1 600 sondés attendent un avantage tarifaire de 27 % pour considérer ces marques face aux autres fabricants. L’intérêt décroît à mesure que la différence de prix entre une voiture chinoise et un modèle concurrent diminue. Toujours selon Escalent : « environ un tiers des acheteurs se montreraient intéressés si l’écart de prix était compris entre 11 % et 20 %. Une personne sur dix aurait besoin de voir seulement un avantage de 10 % sur le prix pour susciter son intérêt. »

Une donnée est néanmoins encourageante pour les constructeurs chinois : un sondé sur cinq envisage l’achat d’une voiture chinoise. Mais entre l’intention et la signature du bon de commande, il y a un monde. Si les constructeurs chinois veulent véritablement s’imposer en Europe, il semble plus que nécessaire de trouver rapidement un moyen de baisser les prix. Et ce n’est pas une mince affaire, car ces fabricants ont déjà dû absorber la hausse des taxes douanières sans avoir la possibilité de la répercuter sur les prix.