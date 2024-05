Il y a plus de versions de Tesla Model Y au catalogue aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu. Avec l'arrivée de la nouvelle Model Y Propulsion Grande Autonomie, il est temps de faire le point. Quelle est la Model Y à choisir en 2024 : Propulsion, Grande Autonomie Propulsion, Grande Autonomie Transmission Intégrale ou Performance ? Voici notre avis.

À la sortie de la Tesla Model Y en 2021, il n’y avait que deux choix possibles : une version Grande Autonomie à transmission intégrale, et une version Performance. Les deux venaient de la Gigafactory de Shanghai, alors que celle de Berlin n’était qu’à l’état de projet. Depuis, beaucoup de choses ont changé, notamment avec l’introduction en 2022 de la Tesla Model Y Propulsion, alors éligible au bonus écologique.

18 mois plus tard et après de multiples ajustements tarifaires, nous retrouvons quatre Model Y différentes disponibles à la commande, allant de 44 990 euros à 57 990 euros. La voiture la plus vendue au monde en 2023 a-t-elle encore la côte en 2024, ou bien faut-il attendre un éventuel rafraichissement pour franchir le pas ?

Quelles sont les différences entre les Tesla Model Y disponibles ?

Bien qu’il y ait aujourd’hui quatre Tesla Model Y différentes disponibles à la commande, seules deux batteries sont proposées. D’un côté, la batterie LFP de 60 kWh (dotée des cellules blades de BYD) pour la Tesla Model Y Propulsion, et de l’autre, une batterie NMC de 80 kWh (fabriquée par LG Chem) pour les versions Grande Autonomie Propulsion, Grande Autonomie Transmission Intégrale et Performance.

Avant de passer à la suite, il est important de garder en tête que les chimies de batteries sont différentes et peuvent parfois ne pas correspondre à votre profil, notamment si vous habitez en montagne. En effet, le freinage régénératif moins performant et plus sensible au froid de la batterie LFP en fera un mauvais allié du quotidien.

Outre les deux batteries différentes, on retrouve également deux motorisations bien distinctes, avec une transmission intégrale (moteur avant et arrière) pour les versions Grande Autonomie Transmission Intégrale et Performance. Il n’y a qu’un moteur arrière pour les versions Propulsion et Grande Autonomie Propulsion.

Sur les deux versions propulsions, il est important de noter que la Grande Autonomie propose 32 % d’autonomie WLTP en plus (600 km contre 455 km avec les petites jantes) pour seulement 2 000 euros de plus. Les deux versions sont éligibles au bonus écologique de 4 000 euros, ce qui en fait un prix à payer par le client final de 42 990 euros pour la Grande Autonomie Propulsion, et 40 990 euros pour la Propulsion.

La Transmission intégrale n’est pas indispensable, malgré ce que l’on pourrait penser de prime abord sur un SUV de près de 2 tonnes. Pour rappel, le moteur avant sur les Tesla est principalement utilisé lors des pertes d’adhérence, des demandes de puissance instantanée (c’est-à-dire lorsque l’on met le pied au plancher).

Bien entendu, les deux versions équipées de deux moteurs offrent de meilleures performances sur le 0 à 100 km/h : 6,9 secondes pour la Model Y Propulsion, 5,9 secondes pour la Grande Autonomie Propulsion, 5 secondes pour la Grande Autonomie Transmission intégrale et 3,7 secondes pour la Performance.

La consommation WLTP annoncée est la plus faible sur la version Grande Autonomie Propulsion, avec 15,5 kWh/100 km, contre 15,7 kWh/100 km pour la Propulsion avec la plus petite batterie, à cause de son moteur, plus ancien et plus gourmand en énergie. La version Grande Autonomie à Transmission Intégrale affiche une consommation de 16,9 kWh/100 km, et 17,3 kWh/100 km pour la Performance.

Enfin, une différence de taille au niveau de la recharge est à prendre en compte, avec une puissance maximale de 175 kW seulement pour la Tesla Model Y Propulsion, contre 250 kW pour les autres. En pratique, les grands trajets vont donc être plus rapides avec les Tesla Model Y qui ont une plus grosse batterie.

Le meilleur rapport prix/prestations est la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion

Autant ne pas tourner autour du pot tant c’est désormais évident : la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion est sans aucun doute la meilleure affaire du moment. Elle récupère tous les avantages de la version Grande Autonomie que l’on connaissait avant, tout en affichant un tarif bien plus doux : 9 000 euros de moins.

L’arrivée de cette nouvelle variante fait donc deux victimes : la Tesla Model Y Propulsion, qui est seulement 2 000 euros moins chère, pour 25 % d’autonomie en moins, et la Grande Autonomie à Transmission Intégrale qui devient trop chère pour une autonomie inférieure.

En l’état actuel du catalogue Tesla, il n’y a que deux Model Y qui ont du sens et que l’on peut conseiller. La première est de loin la Grande Autonomie Propulsion, et la seconde est la Performance, qui conserve tout de même un intérêt pour les amateurs de véhicules sportifs.

Pour moins de 43 000 euros à payer, la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion permet de traverser l’Europe sans souci en profitant du réseau de Superchargeurs comme des autres opérateurs de recharge, a une courbe de recharge excellente, une batterie NMC éprouvée depuis des années, tout en se permettant d’avoir des performances plus que correctes.

Qui plus est, lors de la sortie de la Tesla Model Y Propulsion, avec une batterie 25 % plus petite, elle était bien plus chère, mais nous vous indiquions déjà que c’était le bon plan de l’époque. Autrement dit, aujourd’hui, il n’y a pas photo quant à l’intérêt de la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion.

Cette aubaine va-t-elle durer ?

Version Prix (bonus inclus) Autonomie WLTP Batterie Puissance de charge 0 - 100 km/h Propulsion 40 990 € 455 km 60 kWh LFP 175 kW 6,9 secondes Grande Autonomie Propulsion 42 990 € 600 km 80 kWh NMC 250 kW 5,9 secondes Grande Autonomie Transmission Intégrale 51 990 € 565 km 80 kWh NMC 250 kW 5 secondes Performance 57 990 € 514 km 80 kWh NMC 250 kW 3,7 secondes

La voiture sacrifiée par Tesla est sans aucun doute la Model Y Grande Autonomie à Transmission Intégrale. En effet, avec 9 000 euros de plus pour 35 kilomètres d’autonomie WLTP en moins, elle n’a pour avantage que le fait d’avoir une meilleure accélération en départ arrêté.

Bien entendu, les quelques clients potentiels pour qui une voiture à 4 roues motrices est indispensable ne seront probablement pas d’accord avec cette conclusion, mais la Model Y Grande Autonomie à Transmission Intégrale n’est clairement pas pertinente à l’heure actuelle.

Si l’on considère purement le rapport autonomie/prix, nous obtenons une Model Y Propulsion à 90 € du kilomètre WLTP, la version Propulsion Grande Autonomie à 72 € du kilomètre WLTP, et la version Grande Autonomie Transmission Intégrale à 92 € du kilomètre WLTP. Tesla n’a donc sans aucun doute pas fait les choses par hasard, et souhaite rendre moins attrayante celle qui était pendant un temps la meilleure des Model Y.

Nous pouvons toutefois nous demander pourquoi cette Model Y Grande Autonomie Propulsion arrive, alors même que les rumeurs de sortie de la version restylée de la Model Y sont de plus en plus persistantes. Nul doute que Tesla doit trouver des leviers pour redresser la pente suite aux chiffres de vente décevants du premier trimestre 2024. Il se peut alors que cette nouvelle Model Y ne soit que temporaire, le temps d’écouler les stocks de sièges, de moteurs et autres éléments qui ne seront pas sur la version restylée, avant de lui faire la part belle.

Qui plus est, si la sortie par étapes de la Tesla Model 3 restylée nous apprend quelque chose, nous pouvons nous attendre à rapidement voir la gamme de Model Y s’affiner. En effet, nous imaginons que lors de la sortie de la Model Y restylée, il ne restera que deux variantes : Propulsion et Grande Autonomie à Transmission Intégrale. Autrement dit, la meilleure des Model Y ne va sans doute pas rester disponible longtemps, donc si vous hésitez à la commander, ne tardez pas trop.

Enfin, la concurrence est une fois de plus bousculée par les ajustements tarifaires et les nouvelles variantes de Tesla, puisqu’il ne reste pour ainsi dire qu’une seule concurrente digne de ce nom à la Model Y Propulsion Grande Autonomie. Il s’agit en effet de la Renault Scénic E-Tech, qui avec ses 87 kWh de batterie et 620 kilomètres d’autonomie peut être intéressante. Mais c’est sans compter sur toutes les autres forces de Tesla, qui vont au-delà de ces quelques chiffres.