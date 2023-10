On a testé la nouvelle recharge ultra-rapide de la Tesla Model Y : tout simplement bluffante

Tesla a récemment mis à la vente une nouvelle Model Y Propulsion d'entrée de gamme. Produite à Berlin, celle-ci intègre une batterie de son plus grand concurrent, BYD. Mais, sans le dire à personne, Tesla a radicalement changé la vitesse de recharge de la batterie de sa voiture électrique. Nous l'avons essayé et voici nos mesures.

Les voitures électriques Tesla sont réputées pour leur excellent rapport prestations / prix. Leur autonomie et leur capacité de recharge rapide sont souvent mis en avant lors des essais. Et il faut reconnaître qu’avec 25 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie sur un Superchargeur, les Tesla font partie des bons élèves.

Pourtant, les Tesla intègrent une architecture 400 volts, qui ne fait pas aussi bien que les 800 volts de certaines voitures électriques. On peut par exemple, citer le groupe Hyundai / Kia qui permet de passer de 10 à 80 % en 18 minutes sur certaines voitures à l’image des Kia EV6 et Hyundai Ioniq 6. Mais Tesla est en train de rattraper son retard, et sans changer fondamentalement son architecture, bien que le 800 volts soit prévu pour le Cybertruck.

La fameuse batterie BYD de la Tesla Model Y

En effet, il y a quelques mois, Tesla a introduit en catimini une nouvelle batterie pour la Tesla Model Y Propulsion (la version entrée de gamme) produite à Berlin. Attention, ce modèle est encore rare, car la plupart des Tesla Model Y Propulsion vendues en Europe proviennent pour le moment de l’usine de Shanghai, qui n’intègrent pas la même batterie.

À la place de la batterie en chimie LFP (Lithium Fer Phosphate, sans cobalt) de CATL (le leader mondial de la batterie électrique), la Model Y Propulsion produite en Allemagne intègre une batterie à la chimie LFP toujours, mais de chez BYD… le plus grand concurrent de Tesla ! Les premiers retours faisaient état d’une vitesse de recharge beaucoup plus rapide que sur les batteries CATL.

Nous avons eu la chance d’essayer pendant quelques heures une Tesla Model Y Propulsion fabriquée à Berlin et dotée de cette fameuse batterie. Nous avons bien évidemment tenté une recharge de 10 à 80 % pour savoir si celle-ci était belle et bien plus rapide. Voici les résultats.

Une recharge (vraiment) plus rapide

Avant toute chose, précisons que la recharge s’est effectuée sur un Superchargeur v2 (celui de Lorient), ce qui implique une puissance de charge maximale de seulement 150 kW, contre 170 kW sur les Superchargeurs v3 avec la « petite » batterie des versions Propulsion (250 kW avec les grandes batteries). En d’autres termes, le débit de la borne n’était pas aussi élevé que ce que pouvait encaisser la batterie. Nous y reviendrons par la suite.

Nous sommes arrivés à la borne avec 3 % de charge, après 1h30 à rouler sur l’autoroute, et après avoir bénéficié du préconditionnement automatique de la batterie, pour la porter à une température optimale, grâce au planificateur d’itinéraire. De quoi accepter la pleine puissance dès le branchement.

Tesla Model Y (Berlin) Model Y (Shanghai) 10 à 60 % 14 minutes 15 minutes 10 à 80 % 21,5 minutes 25 minutes

Et nous avons été agréablement surpris : dès le branchement, la puissance a grimpé à 145 kW (le maximum que peut fournir le Superchargeur v2). Une puissance que la voiture a tenue jusqu’à un niveau de charge de 45 %. C’est inédit sur une Tesla dotée d’une « petite » batterie de 60 kWh. Normalement, la puissance chute bien avant, faisait perdre de précieuses secondes (voire minutes) de charge.

Dans les faits, nous avons réussi à boucler le 10 à 80 % (soit 70 % d’énergie récupérée) en 22 minutes seulement. Le 3 à 73 % a été réalisée en 21 minutes et 30 secondes.

À titre de comparaison, la Tesla Model Y Propulsion de l’un de nos journalistes, fabriquée à Shanghai avec sa batterie CATL, réclame quant à elle 25 minutes, sur un Superchargeur v3, pour passer de 10 à 80 %. La plus grande différence en termes de vitesse entre les deux se situe sur la plage 60 à 80 %.

Cela s’explique par la courbe de recharge de la batterie BYD, mieux optimisée. C’est-à-dire que la pleine puissance est maintenue pendant plus longtemps, et que la puissance moyenne est donc plus élevée.

Ce n’est pas un cas isolé

Nous estimons que la recharge sur un Superchargeur v2, bridé à 150 kW, nous a fait perdre entre 2 à 3 minutes. Ce qui donnerait donc une recharge de 10 à 80 % en 19 à 20 minutes avec une borne pouvant débiter une puissance de 170 kW. Et un 0 à 80 % réalisé en moins de 25 minutes. Tout simplement bluffant pour une voiture en architecture 400 volts.

Nous sommes allés voir du côté des forums allemands comme TTF, et les essais réalisés sur des Superchargeurs v3 corroborent nos chiffres. Les clients notent 23 minutes pour le 0 à 80 % et 20 minutes pour le 10 à 80 %. Plus bluffant encore : le 10 à 90 % est réalisé en 26 minutes, et le 10 à 100 % en 35 minutes !

Sur les premières Tesla Model Y en batterie NCM, il fallait plutôt compter une bonne heure pour recharger de 10 à 100 % sa voiture électrique ! On comprend donc là tout l’enjeu des batteries, qui peuvent métamorphoser l’expérience d’une voiture électrique selon le modèle choisi par le constructeur.

BYD à la traîne pour ses voitures électriques

Le plus cocasse dans cette histoire, c’est que les voitures électriques de BYD ne sont pas du tout les plus rapides à se recharger. La génération actuelle (les BYD Han, Tang, Atto 3, Dolphin et Seal) nécessite 37 minutes pour passer de 10 à 80 % et 26 minutes de 30 à 80 %. En cause : une gestion de la courbe de recharge moins bonne, potentiellement dû au système de refroidissement et à la gestion de la puissance.

Précisons que cette Tesla Model Y Propulsion allemande semble avoir une batterie d’une capacité légèrement inférieure : 60 kWh contre 61,5 kWh pour la version chinoise en batterie CATL. Ce qui représente une autonomie en baisse d’environ 10 km sur la version en batterie BYD. Ou encore 2,5 % de batterie en moins. Ce qui n’explique pas cette différence de temps de recharge.

Si vous êtes intéressés par cette version spéciale de la Tesla Model Y Propulsion, l’achat ne va pas se révéler facile. En effet, lorsque vous commandez une Tesla Model Y Propulsion, l’entreprise américaine vous fournit aléatoirement la version fabriquée à Berlin, ou celle produite à Shanghai. Si vous souhaitez absolument la version allemande, il faudra regarder les véhicules en stock sur le site de Tesla, et vérifier que l’URL comporte « XP7 » et non pas « LRW ».

Les constructeurs chinois arrivent fort sur la recharge rapide, puisqu’il est déjà question de 15 minutes pour passer de 10 à 80 % sur la nouvelle Zeekr 001. Les 10 minutes sont déjà visées pour 2024, grâce à CATL et à sa batterie Qilin 3.0.

Et vu ce qu’arrive à faire Tesla avec une architecture 400 volts en 2023, on a désormais pas de doute sur la capacité de Volkswagen à proposer une recharge de 10 à 80 % en 20 minutes, en 2025, pour sa future ID.2 abordable, avec « seulement » une puissance maximale de 125 kW.