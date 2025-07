Le Galaxy Z Fold 7 est-il aussi fragile que fin ? Ce test de torture extrême a la réponse

Le nouveau Galaxy Z Fold 7 est le smartphone pliable le plus fin de Samsung, mais est-il aussi le plus fragile ? La célèbre chaîne YouTube JerryRigEverything a soumis l’appareil à son impitoyable test de torture. Et contre toute attente, le Z Fold 7 y survit, mais prouve également une solidité impressionnante malgré ses 4,2 mm d’épaisseur.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : JerryRigEverything

Avec son nouveau Galaxy Z Fold 7, Samsung a enfin revu le design de son smartphone pliable haut de gamme. Des années que l’on attendait du changement de ce point de vue et en 2025 on est servi. 8,9 mm plié, 4,2 mm déplié pour un poids tout aussi réduit, Samsung rejoint enfin la concurrence chinoise avec un modèle bien plus agréable à utiliser au quotidien. Mais cette finesse extrême (4,2 mm, c’est à peine plus que l’épaisseur du port USB-C) soulève une question légitime : est-il solide ?

Pour en avoir le cœur net, le youtubeur Zack Nelson a fait subir à l’appareil son célèbre test de durabilité. Et le résultat est pour le moins surprenant.

Les rayures et le feu, pas mieux qu’un autre

Comme à son habitude, le test commence par les épreuves classiques. L’écran externe se raye à partir du niveau 6 sur l’échelle de Mohs, avec des marques plus profondes au niveau 7, un résultat standard pour un verre de protection moderne sur un smartphone haut de gamme. L’écran interne, lui, n’est protégé que par une couche de plastique. Pas de changement depuis la première génération de Fold, les rayures apparaissent dès le niveau 2. Cela signifie qu’un ongle ou un grain de poussière peut laisser une marque dessus. Samsung propose un changement gratuit de cette protection durant les deux ans de garantie. Par la suite, le service est facturé moins de 150 euros.

En parlant de poussière, le Galaxy Z Fold 7 profite d’une certification IP48. Il est résistant aux poussières supérieures à 1 mm. Sans calibrer son matériel, Zack Nelson en recouvre copieusement sa charnière. Le téléphone craque un peu, mais le système d’ouverture n’est pas endommagé. Il peut risquer de tomber dans le sable sans trop de panique.

Pour l’épreuve du feu, c’est mi-figue, mi-raisin. L’écran externe tient la flamme d’un briquet pendant environ 20 secondes avant de marquer, tandis que l’écran interne montre des signes de faiblesse au bout de 10 secondes. Si les deux écrans continuent de fonctionner parfaitement, ils restent durablement marqués.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’épreuve de la torsion : le résultat inatendu

Et le moment le plus attendu, c’est l’épreuve de la torsion. C’est ici que les précédents pliables ont parfois montré leurs limites.

Zack Nelson tente de plier le Z Fold 7 à contre-sens, en appliquant une belle pression sur la charnière. Et malgré un mouvement appuyé, le Galaxy Z Fold 7 ne cède pas, même après deux essais infructueux. Il se courbe légèrement sous l’effort, mais reprend sa forme sans montrer aucun signe de fissure, de craquement, ni de dommage structurel. Le Galaxy Z Fold 7 reste parfaitement intact et fonctionnel et démontre une rigidité et une solidité que sa finesse ne laissait pas présager.

Samsung ne s’est pas contenté d’affiner le design de son Fold, mais a aussi réalisé des progrès significatifs sur la conception de sa charnière et la rigidité de son châssis. La finesse n’est donc plus synonyme de fragilité. Le Galaxy Z Fold 7 est peut-être svelte, mais il est intelligemment conçu, comme le Galaxy S25 Edge avait déjà fait montre d’une belle ingénierie avant lui.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones pliants ? Notre comparatif