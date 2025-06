Le Galaxy Z Fold 7 est « le plus fin et le plus léger »des smartphones pliables

Samsung assure que la prochaine génération de smartphones pliables, dont le très attendu Galaxy Z Fold 7, va subir une cure de minceur !

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Samsung

À l’approche de l’été, la bataille des smartphones pliables s’intensifie. Face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive sur le design, Samsung sort du silence et monte au créneau.

Le géant coréen vient en effet de faire une promesse forte pour son futur fleuron : « La nouvelle série Galaxy Z est la plus fine, la plus légère et la plus avancée des smartphones pliables à ce jour ». Le gant est jeté.

Samsung veut retrouver sa place de leader

Cette déclaration, qui accompagne un teaser officiel, n’a rien d’anodin. Elle est une réponse directe aux marques comme Honor, Oppo ou Vivo, qui ont bousculé le marché avec des modèles ultra-fins comme le Oppo Find N5 (le plus fin actuellement avec une épaisseur de 4,2 mm) ou encore le Vivo X Fold 5 (le plus léger actuellement avec un poids de 219 g).

On attend de voir puisque les dernières rumeurs évoquaient une épaisseur de 4,5 mm déplié et 9 mm replié. Ce serait cependant déjà très bien, le Z Fold 6 mesurant respectivement 5,6 mm et 12,1 mm.

En effet, alors que Samsung dominait par son avance technologique, on lui a reproché avec ses derniers Z Fold, dont le Galaxy Z Fold 6, un certain conservatisme sur l’épaisseur et le poids.

Aujourd’hui, Samsung veut donc reprendre une place de leader sur le design, corde qui manque à son arc.

Comment Samsung va-t-il s’y prendre ?

Samsung insiste sur le fait que l’objectif d’affiner ses appareils ne doit pas se faire au détriment de leur solidité, affirmant que ses pliables sont avant tout « conçus pour durer ». Et là, on retrouve la philosophie du Galaxy S25 Edge qui, bien que très fin et léger, n’en oublie pas d’être résistant.

Si le communiqué officiel ne détaille pas les moyens techniques, cette ambition corrobore de nombreuses rumeurs persistantes.

Samsung travaillerait sur une charnière en titane de nouvelle génération, beaucoup plus fine et discrète, rendant la pliure de l’écran quasiment invisible, à la manière du Galaxy Z Fold Special Edition sorti en Corée du Sud.

On pourra découvrir le Galaxy Z Fold 7 avec le Galaxy Z Flip 7 d’ici juillet lors du Galaxy Unpacked estival de Samsung.