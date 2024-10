Galaxy Z Fold 4 : l’ancienne gloire des smartphones pliables Samsung avec 1 100 € de moins qu’au lancement

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est la quatrième itĂ©ration du smartphone pliable de la marque, lequel s’ouvre comme un livre. Deux ans après sa sortie, il est encore très recommandable maintenant qu’il est affichĂ© chez Cdiscount Ă 678,99 euros, contre 1 799 euros Ă son lancement.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Certes, le Samsung Galaxy Z Fold 6 a Ă©tĂ© lancĂ© en juillet dernier, et le Samsung Galaxy Z Fold 5 (toujours en promotion, d’ailleurs !) un an avant. Mais ces deux smartphones pliables, au demeurant excellents, restent assez onĂ©reux. Alors si vous souhaitez vous offrir un smartphone pliable de la marque sans pour autant vous ruiner, vous pourrez opter pour l’ancienne gloire de Samsung, Ă savoir le Galaxy Z Fold 4, que l’on peut recommander sans souci encore aujourd’hui, et qui a vu son prix baisser au fil des ans. En ce moment, il est disponible Ă moins de 700 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy Z Fold 4

Un smartphone robuste

Deux écrans lumineux rafraîchis à 120 Hz

Un puissant Snapdragon 8+ Gen 1

Lancé à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 4 (256 Go) est désormais affiché à 678,99 euros chez Cdiscount.

Deux Ă©crans toujours aussi plaisants

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 ressemble certes fortement Ă son prĂ©dĂ©cesseur, le Galaxy Z Fold 3, mais cela n’est pas vraiment un mauvais point, puisqu’on a face Ă nous un appareil tout aussi raffinĂ© que le modèle antĂ©rieur. Quelques lĂ©gers changements ont tout de mĂŞme Ă©tĂ© opĂ©rĂ©s par la marque, notamment au niveau du poids : le Fold 4 est plus lĂ©ger que le Fold 3 (263 grammes contre 271 grammes), mais cela reste encore bien lourd sur la balance. Heureusement, en format tablette, donc dĂ©pliĂ©, l’appareil paraĂ®t moins lestĂ©. De plus, la charnière a perdu un peu d’embonpoint. Celle-ci est d’ailleurs toujours aussi solide, et c’est rassurant. Autre atout de ce design : la certification IPX8, qui permet de laisser le smartphone plongĂ© dans de l’eau douce Ă un peu plus d’un mètre de profondeur pendant 30 minutes sans crainte.

Passons aux Ă©crans de ce Fold 4. Ouvert, il dĂ©voile une dalle interne de 7,6 pouces QXGA+ (soit 2 176 x 1 812 pixels), qui bĂ©nĂ©ficie de la technologie Amoled ainsi que du mode 120 Hz adaptatif, soit l’assurance d’une belle fluiditĂ© dans la navigation. La dalle externe HD+ (2 136 x 904 pixels), de 6,2 pouces, profite aussi de ces deux technologies. Les deux Ă©crans nous rĂ©galent aussi cĂ´tĂ© luminositĂ© : en mode adaptatif, la dalle externe peut monter jusqu’à 895 cd/m², et jusqu’Ă 899,5 cd/m² pour celle Ă l’intĂ©rieur qui se plie. Dommage en revanche que les couleurs affichĂ©es sur les Ă©crans soient très peu fidèles Ă la rĂ©alitĂ©… Autre petit bĂ©mol, que l’on trouve au niveau du grand Ă©cran interne : la pliure au milieu reste assez visible.

Une belle puissance sous le capot

CĂ´tĂ© logiciel, c’est One UI 6.1.1 (basĂ© sur Android 14) qui prend place depuis fin septembre dernier, une interface bien soignĂ©e par la marque, tant au niveau du design que des fonctionnalitĂ©s. Les options pour exploiter Ă fond le grand Ă©cran que propose ce smartphone sont Ă©galement nombreuses : par exemple, on peut y diviser l’interface de certaines applications en deux, comme on le verrait sur une tablette. Mention spĂ©ciale aussi pour la barre des tâches, qui permet de passer très facilement d’une app Ă l’autre ; un bel ajout pour un Ă©cran qui cherche Ă imiter une tablette. CĂ´tĂ© performances, on a droit Ă une puce Snapdragon 8+ Gen 1, qui rend le smartphone très agrĂ©able en jeu, y compris sur des titres gourmands en ressources. Mais attention, le Samsung Galaxy Z Fold 4 n’évite pas la montĂ©e en tempĂ©rature sur ce genre de jeux…

Pour ce qui est de sa partie photo, le Z Fold 4 propose une belle polyvalence avec son capteur principal de 50 Mpx, son ultra grand-angle de 12 Mpx et son tĂ©lĂ©objectif x3 de 10 Mpx. Le capteur principal offre des clichĂ©s aux couleurs très vives (voire bien plus que dans la rĂ©alitĂ©, ce qui peut ne pas plaire Ă tout le monde…) et propose un mode nuit très efficace en faible luminositĂ©. Enfin, le smartphone se fait aussi remarquer grâce Ă sa batterie de 4 400 mAh, capable de faire tenir le smartphone durant une journĂ©e sans problème, malgrĂ© sa puissance. On regrette toutefois que la charge « rapide » ne dĂ©passe pas 25 W…

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Fold 4.

Afin de comparer le Samsung Galaxy Z Fold 4 avec d’autres rĂ©fĂ©rences plus actuelles disponibles sur le marchĂ©, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs smartphones pliables du moment.

