C'est bon, vous avez finalement mis la main sur une PS5 ! Mais vous ne pouvez pas monter le son sous peine de réveiller la maisonnée ou vous n'arrivez pas à vous coordonner avec vos coéquipiers ? Il est temps d'investir dans le meilleur casque pour votre console PlayStation !

Si on aime jouer à la console sur un grand écran avec un kit 5.1 qui fait trembler les murs, il est tout de même plus pratique et plus discret pour s’immerger dans son aventure sans réveiller tout l’immeuble d’utiliser un casque. Cela permet en outre de profiter correctement de l’expérience vocale lors des parties multijoueur. Voici donc notre sélection des meilleurs casques pour PS5 et PS4.

Avec ou sans fil ?

Choisir un bon casque-micro pour sa PlayStation 5 est un peu plus compliqué que sur PC. Distance oblige, une connexion sans fil sera bien plus confortable. Ce qui nous laisse donc avec deux solutions : brancher un casque en filaire sur sa manette ou acquérir un casque sans fil dédié aux consoles.

Nous vous recommandons chaudement cette seconde solution, tant pour la qualité sonore que pour le côté pratique. Et si vous êtes intéressés par les détails techniques de ce choix, direction la FAQ à la fin de ce guide.

Nous nous sommes donc concentrés ici sur les casques sans fil spécifiques à la PlayStation. Pour les casques filaires, jetez donc un coup d’œil à notre sélection des meilleurs casques PC.

Sony Pulse 3D : le bon rapport qualité/prix

Le savoir-faire de la marque japonaise dans l’audio n’est pas à démontrer et il est logique que la marque propose un nouveau casque pour accompagner la sortie de sa console. Le design surprendra un peu et les plastiques auraient pu être de meilleure qualité, mais l’appareil est généralement solide.

Plus étonnant, Sony a fait le choix d’un arceau non ajustable et se repose uniquement sur le bandeau pour l’adapter à son crâne. En pratique, le système fonctionne plutôt bien et le casque ne pèse pas trop sur le crâne. Globalement confortables, les oreillettes sont en revanche assez petites, un point à retenir si vous avez de grandes oreilles. Dernier détail : les mousses ne sont pas remplaçables, ce qui impactera logiquement la durabilité de l’engin.

La charge s’effectue via USB-C et on trouve sur la tranche quelques boutons essentiels (volume, mute…) ainsi qu’un connecteur jack qui permet d’utiliser le casque en filaire. La liaison sans fil passe logiquement via un dongle et s’avère irréprochable.

Le rendu sonore nous laisse plus partagés, sans être mauvais il manque un peu de précision et l’on a vu des casques traditionnels meilleurs à ce niveau de prix. Les micros intégrés au casque sont en revanche très satisfaisants, la voix est claire et les bruits de fond sont bien gommés. L’autonomie de 12 heures nous laisse cependant un peu sur notre faim, en particulier au vu de la charge assez lente.

Au final, le Pulse 3D est un casque d’entrée de gamme satisfaisant et on est curieux de voir si Sony en proposera une version plus ambitieuse. Vous pourrez retrouver plus de détails dans notre test complet.

Sennheiser EPOS GSP 370 : le sans-fil increvable

Vous faites partie de ceux qui ont la flemme de recharger leurs appareils après utilisation ? Ce GSP 370, avec sa centaine d’heures d’autonomie, est là pour vous. Ce casque au design particulièrement discret a toutefois plus pour lui que son endurance. Il se révèle en effet très confortable, même si vu le niveau de prix on aurait aimé que l’arceau soit un peu plus ajustable.

D’un point de vue sonore, ce casque se distingue de la masse par son rendu détaillé et très équilibré. Que ce soit pour jouer, regarder un film ou même écouter de la musique, le GSP 370 est toujours à l’aise. Le casque est de conception fermée et donc très isolant, un point à prendre en compte si vous avez besoin de pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous.

Le micro unidirectionnel est de très bonne qualité et l’on n’a pas réussi à me mettre en défaut.

Le GSP 370 s’impose donc comme un de nos casques sans fil favoris. Seule véritable faiblesse de notre point de vue : il ne dispose pas d’une entrée jack, ce qui lui coute en polyvalence.

Steelseries Arctis Pro Wireless : l’option luxe

Si le budget n’est pas vraiment un critère pour vous, ce casque pourra retenir votre attention. L’Arctis Pro Wireless a pour particularité d’avoir été pensé comme un casque « universel » aussi à l’aise en jeu que pour écouter de la musique sur son téléphone.

Pour arriver à ce résultat il est compatible Bluetooth, mais dispose également d’un véritable DAC externe que l’on branchera en USB à sa console ou à un PC. Plus encombrant que les classiques dongle, ce boitier s’avère cependant plus polyvalent avec son entrée jack et optique. Contrairement à l’immense majorité des casques, ce modèle est doté d’une batterie amovible. Deux batteries tenant chacune une douzaine d’heures sont livrées et le DAC fait office de dock de recharge. Si vous pensez à reposer la batterie vide dedans vous ne tomberez donc jamais en panne sèche.

Le casque lui-même adopte une conception circum-aurale et un arceau en tissu. Très confortable dans le salon, ce dernier manque toutefois un peu de tenue en activité. Vous n’irez donc pas courir avec. Les coussinets sont très confortables et laissent bien passer l’air, un point important pour un casque fermé. Le micro vient lui se dissimuler quasi entièrement dans le casque, vous n’aurez donc pas l’air ridicules en l’utilisant dans la rue.

Pour ce qui est de l’audio, le bilan est globalement bon. Il s’impose sans trop de soucis comme l’un des meilleurs casques gaming du moment ne rougit pas lorsqu’utilisé pour écouter de la musique. Malgré nos craintes vu sa petite taille, le micro fait un bon travail de captation.

Bien que cher, l’Arctis Pro Wireless est l’un des rares casques à pouvoir se targuer d’être quasi universel. Si vous jonglez entre différents appareils, il peut donc être un bon choix.

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter un casque PS4 ou PS5

Quel sans-fil choisir ?

Si l’on veut éviter d’avoir un câble traversant le salon deux solutions existent : brancher un casque en filaire sur sa manette ou acquérir un casque sans fil dédié aux consoles.

Le premier choix est le plus simple à mettre en place et fonctionne avec n’importe quelle paire d’écouteurs dotée d’une prise jack 3,5 mm. Malheureusement, cette solution souffre d’un défaut majeur : les codecs utilisés sont de basse qualité et compressent le son. Ce dernier passe même en mono quand on utilise le micro. ! C’est donc une bonne solution d’appoint, mais loin d’être idéale pour profiter de la meilleure qualité audio possible.

Pour cela, il faudra donc s’orienter vers un casque sans fil compatible PlayStation 4 ou PlayStation 5. Ces derniers utilisent la bande radio des 2,4 GHz, pour garantir à la fois une latence minimale et une bonne qualité en toute circonstance.

Cette bande n’étant pas supportée nativement par la PlayStation, il faudra donc brancher sur la console un adaptateur, le plus souvent sous forme de dongle USB, pour assurer la liaison.

Pourquoi n’utilise-t-on pas le Bluetooth ?

On peut se demander pourquoi ce protocole sans fil omniprésent sur nos téléphones et autres appareils mobiles n’est pas pris en charge sur la PlayStation. La réponse est simple : la technologie est peu adaptée au jeu. En cause : un décalage entre le son et l’image bien trop important et un signal généralement peu fiable. Et en prime, la qualité sonore se dégrade fortement quand on utilise le micro.

Le son 3D fonctionne-t-il sur mon casque ?

Très mis en avant par Sony, le son 3D est une fonction 100 % logicielle. Elle peut donc être utilisée avec n’importe quel casque pour peu que ce dernier soit capable de retranscrire la stéréo. Cela exclut donc les oreillettes-micro dotées d’un seul écouteur. Notez que cela reste une exclusivité de la PS5 et qu’un casque compatible avec le son 3D n’offrira pas cette option une fois connectée à votre PS4.

Un casque PS4 sera-t-il compatible PS5 ?

La compatibilité entre les accessoires des différentes générations de consoles est toujours quelque chose de risqué. Heureusement, la transition entre la PS4 et la PS5 sera aisée puisque les casques compatibles PS4 le sont avec la PS5. Pas besoin donc de repasser à la caisse si vous êtes déjà équipés.

Une exception notable toutefois : les casques sans fil utilisant une base connectée via un câble optique (S/PDIF). La PS5 a abandonné cette connectique et les systèmes existants ne sont donc plus compatibles.

Si vous espériez utiliser le même casque sans-fil avec une Xbox et une PlayStation : ça n’est pour le moment pas possible. Aucun à modèle n’est à ce jour certifié pour les deux plates-formes. Vous pourrez donc au mieux brancher le casque en mode filaire sur la manette, avec la perte de qualité que cela implique.