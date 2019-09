Tous les constructeurs (Sony, Microsoft, Nintendo, pour ne citer qu’eux) proposent différentes façons d’appréhender le jeu vidéo. Ils se démarquent en fonction de leur philosophie (puissance graphique, concept original, fun en famille, etc.), mais aussi par leurs exclusivités. Avec cette grande diversité, il est souvent difficile de s’y retrouver. Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ou encore Nvidia Shield : découvrez notre sélection des meilleures consoles en 2019, en fonction de vos besoins et de votre équipement vidéo.

En 2019, il y a plusieurs façons de jouer pour répondre à tous les goûts. Le smartphone dans votre poche en est d’ailleurs le parfait exemple avec les nombreux jeux disponibles sur le Play Store. Toutefois, les consoles de jeux vidéo prennent encore une grande place sur le marché où chaque constructeur propose une solution différente avec une vision du jeu, qui peut aussi l’être. Comment savoir quelle console est faite pour vous ? Vous êtes plutôt du genre à privilégier les beaux graphismes en 4K, ou vous préférez simplement jouer en multijoueurs avec vos proches ? Les besoins sont divers et variés et toute une panoplie de consoles est là pour y répondre.

Si vous ne savez pas vers quoi vous diriger : ce guide est fait pour vous aider !

Les consoles pour jouer en 4K

Xbox One X : la compatibilité 4K native

La Xbox One X de Microsoft est actuellement la seule console du marché à proposer une expérience graphique en 4K native. Grâce à ses 6 téraflops de puissance et ses 12 Go de mémoire vive, elle est en mesure de faire tourner les jeux vidéo compatibles en Ultra Haute Définition à 60 fps constants, comme c’est le cas pour Assassin’s Creed Odyssey, Gears 5, Forza Motorsport 7 ou encore Red Dead Redemption 2.

Microsoft a fait de gros efforts pour proposer des versions optimisées pour la Xbox One X. Aussi bien pour les anciens jeux ou les nouveaux qui viennent de sortir.

Plus qu’une simple console de salon, elle embarque également un lecteur Blu-Ray UHD 4K pour lire tous vos films préférés sur votre TV. Évidemment, il est nécessaire d’avoir l’équipement nécessaire chez vous pour profiter de cette qualité d’image.

À l’ère de la dématérialisation, la console de Microsoft propose l’abonnement Xbox Game Pass pour avoir accès en illimité à une sélection de jeux. Ce n’est pas le même abonnement que pour jouer en ligne, lui nommé Xbox Live Gold, qui permet de faire des parties en multijoueurs sur Internet ainsi que de recevoir gratuitement tous les mois des jeux gratuits. Les deux sont disponibles sous un seul abonnement nommé Xbox Game Pass Ultimate.

Pourquoi nous vous recommandons la Xbox One X ?

Une définition 4K native

Une grande liste de jeux optimisés pour la console

Un lecteur Blu-Ray UHD 4K

PlayStation 4 Pro : la 4K « upscalée »

Le système PlayStation 4 Pro ne propose pas une véritable définition 4K, celle-ci est upscalée pour donner l’illusion de l’UHD, mais sans réellement l’afficher à l’écran. Le résultat est totalement bluffant et il est parfois réellement difficile de faire la différence à l’œil nu entre les graphismes de la Xbox One X et la PS4 Pro.

Elle est propulsée par 4,2 téraflops de puissance avec 8 Go de mémoire vive qui lui permettent de faire tourner certains jeux en 4K upscalée à 30 fps ou en Full HD à 60 fps, le tout avec un traitement HDR.

Ce qui va surtout faire pencher la balance est la belle liste de licences exclusives que Sony possède : The Last of Us, Spider-Man, Uncharted ou encore Gran Turismo. D’ailleurs, ce nombre s’agrandit grâce au PlayStation VR, un casque de réalité virtuelle que seul le constructeur japonais propose sur une console de salon.

Tout comme la console de Microsoft, Sony propose aussi son abonnement PS Now pour avoir accès à une centaine de jeux depuis sa console, et même sur PC. Concernant l’abonnement PS Plus qui permet de jouer en ligne, il donne également à une sélection de jeux gratuits par mois.

Pourquoi prendre la PS4 Pro ?

Une 4K upscalée bluffante

Le traitement HDR

La liste des licences exclusives de Sony

La seule console à proposer les expériences en réalité virtuelle

Les consoles pour jouer sur une TV Full HD

PlayStation 4 Slim : tout en finesse

En 2016, Sony commercialise la version Slim de sa PlayStation 4. Elle possède les mêmes caractéristiques que son aînée (à savoir un processeur octa-core x86-64, un processeur graphique de 1,84 téraflops et 8 Go de RAM) tout en étant 30 % plus fine, 16 % plus légère et surtout plus silencieuse. Notez d’ailleurs que les boutons tactiles sur la devanture de la console ont été remplacés par des boutons physiques.

Il faut savoir qu’elle donne accès au même catalogue de jeux que la PS4 Pro, mais sans l’optimisation des graphismes. Elle propose tout de même un traitement de l’image grâce à sa compatibilité HDR, mais aussi un lecteur DVD/Blu-Ray.

Tout comme le catalogue de jeux qui ne change pas, les abonnements au PS Plus et PS Now sont également identiques pour profiter des mêmes services quelle que soit la plateforme.

Pourquoi recommande-t-on la PS4 Slim ?

Plus fine et plus silencieuse que le modèle d’origine de 2013

Un traitement HDR plutôt réussi

Le même catalogue de jeux que la PS4 Pro

Mais aussi les mêmes abonnements (PS Plus et PS Now)

Xbox One S : le lecteur Blu-ray 4K

Modèle slim oblige, la Xbox One S est plus petite que la Xbox One première du nom. Tout comme la PS4 version Slim, elle aussi garde les mêmes caractéristiques que le modèle original en embarquant un processeur AMD octa-core cadencé à 1,75 GHz avec 1,3 téraflops de puissance et 8 Go de mémoire vive.

Cependant, elle a le mérite d’intégrer un lecteur Blu-Ray 4K et d’être compatible avec les technologies HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X (encore une fois, à condition d’être équipé en conséquence à la maison).

Outre les optimisations graphiques liées à la Xbox One X (hormis la 4K), elle profite également des mêmes jeux et licences exclusives du catalogue Microsoft, tout comme les abonnements Xbox Live Gold pour jouer sur Internet et le Xbox Game Pass.

Pour quelles raisons choisir la Xbox One S ?

Modèle plus compact que l’original

Pour son lecteur Blu-Ray 4K

Compatible HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X

L’accès au même catalogue jeux et les mêmes fonctionnalités que la Xbox One X

Nvidia Shield 2017 : le boitier multimédias

Initialement présentée comme une console de jeux aux capacités multimédias, la Nvidia Shield TV 2017 est souvent utilisée exclusivement comme décodeur TV et lecteur multimédia sous Android TV. Elle est d’ailleurs compatible 4K UHD et avec différents formats HDR pour la lecture de contenu, au même titre que la Xiaomi Mi Box, par exemple.

Néanmoins, cela reste une très bonne console de jeux. Elle ouvre l’accès à l’immense catalogue du Play Store, mais aussi possède des exclusivités appréciées de tous comme Portal, Doom 3 ou encore Half Life 1 et 2. De plus, vous pouvez également profiter de Nvidia GameStream qui permet de streamer vos jeux favoris de votre PC à votre Shield (un peu comme le fait le Steam Link).

En ce qui concerne ses caractéristiques, elle embarque un SoC Nvidia Tegra X1 cadencé à 2 GHz, 3 Go de mémoire vive, un stockage de 16 Go, 2 ports USB 3.0, un port HDMI et un port Ethernet. Notez d’ailleurs qu’elle tourne dorénavant sous la dernière version d’Android 9 Pie pour Android TV.

Pourquoi acheter la Nvidia Shield TV 2017 ?

Pour l’exclu NVIDIA sur des jeux comme Portal, Doom 3 ou Half Life 2

L’accès aux jeux du Play Store, et bien plus avec Nvidia GameStream

Compatible 4K UHD et différents formats HDR

Régulièrement mise à jour

Les consoles pour jouer où vous voulez

Nintendo Switch : la console hybride

La Nintendo Switch est une machine qui propose un concept intéressant : elle peut être aussi bien utilisée en mode portable qu’en mode console de salon sur une TV. Un détail qui la rend particulièrement attractive, mais surtout différente de ses concurrents (voilà pourquoi elle possède sa propre catégorie).

Nintendo a toujours mis en avant une certaine robustesse pour ses consoles et la Switch ne déroge pas à la règle (NDLR: le Game Boy fonctionne même 20 ans après). C’est une console qui convient aux petits et grands, surtout avec un catalogue de jeux bien fourni qui atteint aujourd’hui plus de 1 000 titres disponibles sur l’eShop. Il y en a pour tous les goûts, en passant par les productions célèbres de Big N avec des licences comme Zelda, Mario ou Pokémon, mais aussi les titres phares des éditeurs tiers avec notamment Dark Souls, FIFA et bien d’autres.

Concernant ses caractéristiques brutes, elle intègre un écran HD de 6,2 pouces, une puce Nvidia Tegra X1 associée à 4 Go de mémoire vive que l’on retrouve par exemple dans la NVIDIA Shield 2017, une batterie de 4 310 mAh qui lui procure une autonomie de 2 à 3 heures selon l’utilisation et une capacité de stockage de 32 Go (extensible via micro SD).

Un nouveau modèle de Nintendo Switch avec une meilleure autonomie est d’ailleurs disponible depuis très récemment, nous vous invitons à lire notre article dédié pour ne pas vous tromper à l’achat.

Pour quelles raisons prendre la Nintendo Switch ?

Sa conception solide

Son côté innovant de console hybride

Sa manette détachable permettant de jouer à 2

Son catalogue varié de plus de 1 000 jeux disponibles

Nintendo Switch Lite : l’alternative portable et compacte

Si vous ne souhaitez pas jouer sur un téléviseur aux jeux Switch, sachez qu’un modèle « Lite » est sur le point de débarquer en France. Cette nouvelle version a en effet la particularité de laisser de côté la dimension hybride pour ne se concentrer que sur l’expérience en mode portable. De ce fait, il est impossible de la connecter à un téléviseur ou de décrocher les manettes aux extrémités.

Cela lui permet d’être plus solide et plus légère sans les châssis sur les côtés qui accueillent normalement les Joy-Con, mais aussi plus compacte grâce son écran de 5,5 pouces (contre 6,2 pouces sur le modèle classique). Enfin, elle profite également de l’autonomie améliorée des nouveaux modèles de Switch de 2019, estimée à 6 heures selon votre utilisation.

L’intérêt ? Profiter tout simplement de l’immense catalogue de la console en économisant une centaine d’euros par rapport au modèle classique. Il faut néanmoins prendre en compte que tous les jeux ne seront pas compatibles, notamment ceux qui utilisent ardemment la détection de mouvement.

Pour quelles raisons prendre la Nintendo Switch ?

Plus légère, plus solide et plus compacte

Sa dimension uniquement portable

Son prix attractif

La Nintendo Switch Lite est disponible en précommande à 199 euros pour une livraison vers le 20 septembre 2019.

Les consoles pour les nostalgiques du pixel

PlayStation Classic : les premiers jeux 3D sur CD

Tout comme Nintendo, Sony a décidé de tirer sur la corde de la nostalgie en sortant une version miniature de sa première console de salon : la PlayStation. Elle se veut 45% plus petite que la console originale (même plus petite que la PS One) et embarque une liste de 20 jeux cultes en passant par Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, CoolBoarders 2, ou encore Tekken 3.

En revanche, il est important de signaler que l’ensemble des jeux sont en anglais. Sony n’a apparemment pas trouvé nécessaire de donner libre accès aux versions traduites en fonction des différents pays. Toutefois, notez que les menus de la console sont en français.

Bien entendu, Sony a adapté sa console avec les normes et technologies de notre temps. Fini le cordon RGB ou Péritel et l’adaptateur secteur, la PlayStation Classic se connecte avec un port micro USB pour l’alimentation, et du HDMI pour l’image et le son. Sachez qu’il n’est pas possible d’utiliser vos anciens accessoires (les deux manettes livrées avec sont en USB) ni vos anciens jeux puisque le capot ne s’ouvre pas.

Pourquoi choisir la PlayStation Classic ?

Une version encore plus mini que la PS One

Des jeux cultes des années 90

La connectique en USB et HDMI

On la trouve chez les revendeurs à moins de 60 euros.

Super NES Classic Mini : la réplique en miniature

Bien que la 3D de la PS1 a plutôt mal vieilli, le constat n’est pas le même pour la 2D des années 90. Cette version miniaturisée de la Super Nintendo est avant tout pour les collectionneurs et les nostalgiques qui souhaitent revivre leurs souvenirs de gamin avec des jeux comme Super Mario World, Final Fanatsy VI, Street Fighter II, Super Metroid ou encore Mario Kart. Les jeux apparaissant au format 4:3 de l’époque, Nintendo a tout de même comblé le vide des grosses bordures noires en laissant la possibilité aux joueurs de choisir des cadres à thème.

Comme la console mini de Sony, les menus de la console sont en français, mais les jeux ne sont pas traduits dans la langue de Molière. Si vos enfants souhaitent découvrir ses jeux cultes qui ont façonné votre profil de gamer d’aujourd’hui, il vaut mieux les accompagner dans cette démarche.

Elle embarque une liste de 21 jeux intégrés et est livrée avec deux manettes de jeux. Elle aussi s’adapte aux normes et technologies de notre temps avec un port micro USB pour l’alimentation et du HDMI pour l’image et le son.

Pourquoi choisir la Super NES Classic Mini ?

Les 21 jeux préinstallés

C’est une icône du rétrogaming

L’affichage en jeu est personnalisable (on peut appliquer des cadres)

On la trouve chez les revendeurs pour plus ou moins 80 euros.

Raspberry Pi 3 : la console rétrogaming du petit bricoleur

Le Raspberry Pi 3 est un nano ordinateur qui embarque un processeur ARM Cortex-A53 quad-core cadencé à 1,2 GHz épaulé par 1 Go de mémoire vive, un GPU dual-core vidéocore, un lecteur de cartes MicroSD, de ports HDMI et USB, d’un connecteur pour écran tactile et pour APN, du Bluetooth et du WiFi. Avec le logiciel Recalbox, il est possible de transformer son Raspberry Pi en console retrogaming. Nos confrères de Numerama ont rédigé un guide pour vous accompagner pas à pas dans cette aventure.

Il est possible de l’acquérir pour une trentaine d’euros sur Gearbest. Nous vous conseillons de récupérer sur le même site cette boite Super NES afin de lui donner fière allure.

Pourquoi partir sur un Raspberry Pi 3 ?

Son petit prix

Sa polyvalence

Permet de faire « soi-même » sa console

Comment choisir sa console ?

Le marché des consoles est dominé par trois géants : Nintendo qui possède la Switch (et la version Lite). Sony qui est connu pour ses PlayStation et Microsoft pour sa Xbox. D’autres consoles et constructeurs moins connus/attendus sont présentés dans la suite de ce guide d’achat.

Il est important de réfléchir aux jeux auxquels on souhaite jouer avant d’acheter une console, car le catalogue peut énormément varier d’une machine à une autre. On retrouvera par exemple les jeux les plus populaires sur les consoles de salon appartenant à Sony et Microsoft plutôt que chez Nintendo (Call Of Duty, Assassin’s Creed, Grand Theft Auto). À l’inverse, ce dernier profite de nombreuses exclusivités issues de ses licences maison (Mario, Pokémon, Zelda) que vous ne trouverez nulle part ailleurs (si l’on oublie les jeux sortis sur smartphone).

Vous voulez jouer en ligne avec vos amis ? Dans ce cas, il vous faudra sans doute jouer sur la même machine que vos proches, car le cross-platform est extrêmement rare aujourd’hui encore… dommage.

Enfin, il faudra faire attention aux fonctionnalités des consoles. Certaines permettent de jouer en 4K, d’autres de lire des Blu-ray ou encore de faire office de hub multimédia.

Si vous recherchez encore plus de mobilité, de nombreux accessoires existent pour pouvoir profiter d’une expérience gaming sur smartphones et tablettes.