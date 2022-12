Quelle console et quels jeux vidéo offrir à son enfant ou ado pour Noël 2022 ?

Noël est presque là et vous hésitez sur la console ou bien le jeu à offrir à votre enfant, votre petit neveu ou votre petite fille ? On vous explique tout : suivez le guide.

C’est la grande question que se posent beaucoup de parents : quelle console offrir à son enfant ? Si le budget n’est pas un problème, cela dépendra alors uniquement de l’âge de votre progéniture et de ses goûts. Une console de jeu se choisit surtout en fonction de sa bibliothèque de jeux.

En outre, vous n’êtes pas obligés de vous cantonner aux consoles de dernière génération (Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X et S). Vous pouvez tout à fait opter pour une console d’occasion et vous tourner vers des consoles plus anciennes telles que la PS4, la Xbox One, la Nintendo 3DS.

Retrouvez aussi notre guide des meilleures consoles du moment pour une vision un peu plus large de la question.

En attendant, nous avons réalisé ici une sélection des consoles et des jeux les plus adaptés aux enfants, ainsi que quelques conseils de bon ton pour bien aborder la première console de votre rejeton.

Quels jeux et consoles offrir avant 12 ans ?

Pour les plus jeunes, les consoles les plus adaptées sont sans conteste celles de Nintendo, notamment grâce à leur bibliothèque de jeu adaptée aux plus jeunes. Par ailleurs, s’il est possible qu’un enfant possède sa propre console, il est fortement déconseillé de lui en laisser l’accès totalement libre. Une console de jeu, c’est en effet un écran de plus.

Une Nintendo 3DS

Pour les plus jeunes, une Nintendo de la famille 3DS peut être une bonne idée : cela permet d’avoir accès à tout tas de jeux, le catalogue étant pléthorique. La petite console portable a été déclinée en plusieurs variations, d’abord avec la 3DS classique, puis la New 3DS et la New 3DS XL, avec un plus grand écran.

En ligne, sur Amazon, BackMarket ou encore Rakuten, la 3DS classique se trouve autour des 100 euros, le modèle New plutôt autour des 150 euros. Vous pourrez la dénicher à moindre coût dans les boutiques physiques : parmi les enseignes où vous pourrez les trouver d’occasion, on citera Micromania et EasyCash, où elles seront les moins chères (entre 60 et 90 euros). Comme toujours avec les produits d’occasion, jetez aussi un œil aux annonces disponibles autour de vous sur Le Bon Coin.

La famille Nintendo Switch

La Switch Lite est aussi une excellente option (à partir de 6 ou 7 ans). Elle pourra être la console personnelle de votre enfant. Uniquement portable, avec un plus petit écran, elle est disponible en plusieurs coloris très sympas.

Mais nous vous conseillons, si vous ou toute la famille êtes intéressés et souhaitez jouer ensemble, de prendre plutôt une Switch OLED, le modèle le plus abouti. Grâce à son caractère hybride, elle pourra être branchée sur la télévision et sera la console de salon familiale. Chaque membre de la famille peut cependant avoir son propre profil et ses parties dédiées.

Besoin de plus de détails ? Rendez-vous sur notre dossier comparatif pour savoir quel modèle de Switch choisir.



au meilleur prix ? Où acheter La Nintendo Switch Lite au meilleur prix ?



au meilleur prix ? Où acheter La Nintendo Switch OLED au meilleur prix ?

Le catalogue Nintendo est très riche et pertinent pour les enfants. Il existe d’excellents jeux sur Switch, auxquels ils peuvent jouer seuls :

Ainsi que des jeux multijoueurs adaptés à tous les âges, à faire en famille :

Notez que certains gros titres de Nintendo sont classés en PEGI 12 — tels que The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou Super Smash Bros Ultimate — ou même en PEGI 16 comme Bayonetta 3. Ils seront donc adaptés aux adolescents.

Quelle console offrir aux plus de 12 ans ?

À partir de 12 ans, il est possible de passer à des catalogues de jeux plus matures. Ainsi, on pourra penser à offrir une PlayStation 5 ou une Xbox Series X ou S. Mais il vaudra bien entendu mieux que cette console soit familiale, donc placée dans le salon, de façon à pouvoir voir quels jeux tournent. À partir de 16 ou 17 ans, une PS5 ou une Xbox Series pourra être personnelle pour un ado.

Le plus important concerne les jeux plutôt que la console : regardez bien les jeux que vous offrez, ils sont nombreux à être déconseillés au moins de 16 et 18 ans.

Les Xbox Series X et S

La Xbox Series X et sa petite sœur un peu moins puissante la Series S, sont les consoles de dernière génération de Microsoft. Sorties en 2020, elles ont l’avantage d’être plus souvent disponibles et donc plus faciles à trouver que leur concurrente, la PS5.

En outre, ces deux consoles ont un avantage de taille : le Xbox Game Pass. Grâce à cet abonnement, vous avez accès à un considérable catalogue de jeux. Tant que vous êtes abonnés, vous pouvez jouer à n’importe quel titre s’y trouvant, en local ou en cloud gaming. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons un dossier pour tout savoir sur cet abonnement gaming.



au meilleur prix ? Où acheter La Microsoft Xbox Series X au meilleur prix ?

Les Xbox Series disposent de quelques exclus (présentes aussi sur PC) telles que :

Vous y trouverez sinon bien sûr tous les plus gros jeux du moment : Overwatch 2 (free-to-play), Fifa 23, Gotham Knights (PEGI 16)…

La PlayStation 5

La PS5, digne successeuse de la PS4, peine un peu à décoller, notamment en raison de gros soucis de disponibilités depuis deux ans, mais également du retard des sorties de ses exclusivités, qui font d’ordinaire sa force. Heureusement, ces dernières commencent enfin à se multiplier. La PS5 est sans conteste la plus puissante des consoles next-gen, celle destinée aux joueurs exigeants. Elle conviendra aux adultes et aux ados déjà grands.

La PS5 a récemment subi une montée en prix, la mettant à 550 euros. Elle est déclinée dans une version digitale, sans lecteur disque.

Elle dispose de plusieurs titres exclusifs :

Notez cependant que la majorité de ces jeux sont aussi disponibles sur PS4. Il peut ainsi être intéressant d’investir dans une PS4 Pro pour jouer à quelques exclus qui intéressent votre ado. Regardez du côté du Bon Coin ou bien des boutiques Easycash. Vous pourrez y dénicher la PS4 Pro avec quelques jeux aux alentours de 250 euros.



au meilleur prix ? Où acheter La Sony PlayStation 5 au meilleur prix ?

Choisir la console de son enfant : tout savoir

Les enfants et les écrans : quelques conseils

Un rappel des règles préconisées est toujours le bienvenu :

Pas de console de jeu avant au minimum 6 ans

Jusqu’à 8 ans, pas plus de 30 – 40 minutes d’écran par jour

Pas d’écran avant de dormir

Pas d’écran dans la chambre de l’enfant

N’oubliez pas non plus que les jeux vidéo peuvent parfois conduire à une forme d’addiction. Rarement, certes, mais cela peut arriver. Et les adultes qui ont passé plusieurs heures par jour d’affilée à décorer leur île sur Animal Crossing durant le confinement ne pourront pas dire le contraire…

Comment savoir si un jeu est adapté pour mon enfant ?

Il existe un système officiel : le classement PEGI. Il se compose de deux logos, indiqués sur la jaquette de tous les jeux :

Le logo coloré indique l’âge minimal du joueur

Le logo en noir et blanc indique le type de contenu (par exemple, contenu violent ou choquant)

Il s’agit d’une classification large, à ne pas forcément appliquer sans réfléchir. Par exemple, Mario Kart 8 est classé PEGI 3 : il ne comporte effectivement aucun contenu problématique. Cela ne veut pas dire pour autant qu’un enfant de 3 ou 4 ans pourrait y jouer, principalement parce qu’il ou elle serait bien incapable de gérer les contrôles, qui demandent une bonne motricité fine.

Enfin, on ne peut que vous conseiller de tester le jeu vous-même avant de le mettre entre les mains de votre rejeton.

Le contrôle parental sur console

Toutes les consoles de jeu comportent une application de contrôle parental. Ce dernier permet notamment de brider l’accès aux paiements des e-shop. En tant que parent, il est indispensable de paramétrer celui-ci avant de donner une manette à votre enfant.

Pour plus d’informations, voici les explications sur le fonctionnement du contrôle parental selon les différentes consoles :

Mon enfant peut-il tester la réalité virtuelle ?

Globalement, tous les casques de réalité virtuelle (HTC Vive, Oculus Quest…) sont déconseillés aux moins de 13 ans, 12 ans pour le PS VR.

Il existe deux raisons d’être réticents à l’utilisation d’un casque de VR par un enfant. La première concerne des questions de santé. En enfilant un casque de VR, vous vous retrouvez avec des écrans collés à quelques centimètres de votre rétine. Cela demande logiquement un effort d’accommodation supplémentaire. Pour un enfant, dont les yeux sont encore en développement, cela ne peut pas être bon. Sans compter que certaines expériences de VR peuvent mettre à rude épreuve l’oreille interne. Quand on voit l’effet que peut avoir le port d’un casque chez certains adultes (maux de tête, nausées…) on se pose légitimement la question de le mettre sur la tête d’un petit.

Second point : les jeux ou l’expérience que vous feriez vivre à l’enfant. Porter un casque de VR, c’est se retrouver immergé(e) totalement dans un autre monde. Or, pour un enfant, il pourra être plus compliqué que pour un adulte de faire la différence entre la réalité et le virtuel. Ainsi, une expérience qui pourrait vous paraitre anodine, en tant qu’adulte, pourrait bien faire très peur à un enfant.

Prenons l’exemple d’une basique plongée sous-marine, une expérience passive, proposée sur boutiques de jeu VR. Elle sera en apparence anodine — pour vous. Mais votre enfant de 7 ou 8 ans ne pourra-t-il pas être effrayé lorsqu’un requin ou une immense baleine passera tout près de lui ? Pensez-y.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.