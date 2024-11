STALKER 2 : quelles sont les recommandations pour y jouer sur PC ?

Longtemps attendu et repoussé, Stalker 2 sera finalement disponible dès le 20 novembre. Que faut-il attendre de ce FPS et quelles sont les configurations minimales nécessaires pour y jouer ?

Stalker 2 est un FPS en monde ouvert qui se déroule dans une zone désolée si l’en est : la zone d’exclusion de Tchernobyl. Autant dire que vous croiserez votre lot de bêbêtes difformes. Le titre créé par le studio ukrainien GSC sortira le 20 novembre sur Windows ainsi que sur les consoles Xbox Series et le Game Pass.

Très beau graphiquement, car produit sur Unreal Engine 5, Stalker 2 sera ainsi exigeant pour votre ordinateur. On récapitule pour vous les configs demandées, avec en prime quelques conseils de composants adaptés.

Si vous voulez vous monter un PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Stalker 2 ?

Le jeu peut se contenter de composants relativement modestes pour tourner en Low (Full HD), puisqu’il demande un i7-7700K et une GTX 1060.

La configuration recommandée pour faire tourner le jeu en High et en 1440p est par contre exigeante : il faut au minimum un Intel Core i7-11700 ou un AMD Ryzen 7 5800X, couplé avec un GPU RTX 3070 Ti, (ou RTX 4070), ou une AMD Radeon RX 6800 XT. Pas moins de 32 Go de RAM sont requis. Pour passer à la 4K, il vous faudra une RTX 4080. Un SSD avec 160 Go de place sera aussi nécessaire.

Enfin, sachez que le studio a récemment précisé une donnée importante : tous ces préréglages nécessitent d’activer les options d’upscaling (DLSS, FSR…) des différents constructeurs pour pouvoir atteindre les 60 ims.

Quels composants choisir pour jouer à Stalker 2 sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Notez que si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Par ailleurs, posséder un SSD et 160 Go de place dessus est nécessaire. Vous pouvez opter pour le Samsung SSD 990 Pro NVMe de 2 To si vous en avez besoin.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Stalker 2 ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, mais comme il s’agit d’un FPS, nous vous recommandons chaudement l’utilisation d’un clavier et d’une souris gamer. Par ailleurs, le titre sera aussi disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, à savoir les Xbox Series, si vous préférez ce type de plateforme au PC.

