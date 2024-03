Horizon Forbidden West sur PC : les différentes configurations pour y jouer

Après une première sortie sur les consoles PlayStation, "Horizon Forbidden West" débarque sur PC au mois de mars. Mais votre tour sera-t-elle capable de faire tourner l'action-RPG de Guerilla ? Réponse ici, ainsi que des suggestions pour améliorer votre matériel gaming.

Sorti en 2022 uniquement sur PS5 et PS4, Horizon Forbidden West était la suite d’Horizon Zero Dawn. Bonne nouvelle pour les joueurs PC qui vont enfin pouvoir découvrir les aventures d’Aloy dans la Complete Edition, prévue sur Windows pour le 21 mars. Cette dernière contient tous les contenus bonus, dont l’extension Burning Shore, ainsi que des tenues et armes spécifiques. Le studio Nixxes, en charge du portage, a clairement voulu faire plaisir aux PCistes : le framerate sera illimité, et le jeu prendra en charge les écrans ultra wide, ainsi que certaines technologies phares, à savoir le Nvidia DLSS 3.0, le Nvidia Reflex, le FSR et le XeSS (AMD, Intel).

Alors quelles sont les différentes configurations pour y jouer, que ce soit en low ou en ultra 4K ? Vous trouverez également ici les composants les plus adaptés pour mettre à niveau votre ordinateur.

Vous souhaitez un équipement complet pour une nouvelle tour ? Rendez-vous sur notre guide des configurations PC gamer. Si vous préférez y jouer sur console de salon, le jeu est aussi disponible sur PS5.

Les configurations PC requises pour Horizon Forbidden West

Quatre profils de configurations ont été détaillés : minimum, recommandée, haute et très haute. Nixxes a pensé à tout le monde puisque le titre est capable de tourner sur des relativement petites configurations. En revanche, pour tout pousser à fond, il faudra sortir la carte bleue…

Configuration minimum (720p, 30 FPS) :

CPU : Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X

RAM : 16 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 1650 4 Go ou AMD Radeon RX 5500XT 4 Go

Configuration recommandée (1080p, 60 FPS) :

CPU : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600

RAM : 16 Go

GPU : Nvidia GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700

Configuration haute (1440p, 60 FPS/ 4K, 30 FPS) :

CPU : Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X

RAM : 16 Go

GPU : Nvidia GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800

Configuration très haute (4K, 60 FPS) :

CPU: Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X

RAM : 16 Go

GPU : Nvidia GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900XT

Notez qu’il faudra au minimum Windows 10 ainsi qu’un SSD avec 150 Go de libres.

Quels composants choisir pour jouer à Horizon Forbidden West ?

La configuration abordable :

La configuration équilibrée :

La configuration haut de gamme :

Attention : si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place (ou bien, vous n’avez pas de SSD installé) ? Tournez-vous vers le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 102 euros.

Quels accessoires PC pour jouer à Horizon Forbidden West ?

Vous aurez peut-être envie de compléter tout cela par de bons accessoires gaming. Si vous avez besoin d’un nouveau moniteur, jetez un oeil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Selon vos préférences, vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Notez que la DualSense de Sony est bien compatible.

Par ailleurs, le titre est disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération (PS5 et PS4), si vous préférez ce type de plateforme au PC.

Nos autres recommandations de configurations gaming :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.