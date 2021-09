Quelles sont les meilleures cartes mères AMD et Intel ?

Véritable tour de contrôle de votre PC, la carte mère accueille tous les autres composants. Raison de plus pour bien la choisir !

Vous avez finalement décidé quel processeur animera votre nouveau PC. Reste maintenant à choisir une carte mère. Une tâche plus compliquée qu’il n’y parait, car si les choses sont relativement simples côté chipsets, les constructeurs ne nous facilitent pas la tâche, avec des douzaines de variantes aux différences parfois subtiles.

De plus, ils tentent d’augmenter les prix en chargeant leurs cartes mères de toujours plus de fonctions qui ne vous seront pas toujours utiles. De notre point de vue, il est bien plus intéressant de partir sur un modèle « basique », mais fiable puis d’ajouter soi-même des cartes d’extension.

Oubliez donc le bling bling, les carters en titane de plastique et autres écrans programmables. Économisez des sous pour une meilleure carte graphique. C’est dans cet esprit que nous avons choisi six cartes mères pour processeurs AMD Ryzen et Intel Core. Vous avez d’autres questions concernant les composants à choisir pour un PC gamer ? Consultez nos guides dédiés :

Les meilleures cartes mères pour processeurs AMD

S’il y a bien une chose pour laquelle on doit saluer AMD du côté des cartes mères, c’est l’excellent support de compatibilité entre les différentes générations de processeurs. Ainsi, une carte en X470 pourra fonctionner avec pas moins de 4 générations de processeurs différents. Pour un support maximal de fonctionnalités, nous avons toutefois décidé de nous concentrer sur les cartes en B550 et X570.

Gigabyte B550M DS3H : simple et efficace

Construite autour du chipset B550, cette carte accueillera tous les processeurs Ryzen 5000 ou 3000 sans le moindre souci. Malgré son petit prix, on a droit à deux emplacements M.2 dont l’un est câblé en PCI-Express 4.0. Seul véritable reproche que l’on puisse faire à cette carte : elle n’est pas dotée d’un connecteur USB-C sur son panneau arrière. Un modèle simple et de qualité qui conviendra à l’immense majorité des utilisateurs.

MSI X570-A Pro : le plein format ambitieux

Si la taille n’est pas une contrainte pour vous et que vous voulez overclocker votre CPU et avoir un maximum de capacité d’extension, une carte AXT basée sur du X570 est idéale. Le modèle que nous avons choisi ici est relativement basique, faisant l’impasse sur des fonctions comme le Wifi ou le l’Ethernet Multi Gig, mais il représente une bonne base pour y ajouter tout ce que vous voudrez en matière de fonctionnalités.

Gigabyte B550I Aorus Pro AX : mini taille, maxi fonctionnalités

Si vous cherchez à vous monter le PC le plus compact possible, on ne fait pas mieux que le mini-ITX. Ce format a toutefois pour inconvénient de disposer de peu de capacité de mise à jour. C’est pourquoi nous avons choisi ce modèle particulièrement complet. Malgré sa petite taille il offre deux emplacements M.2, mais aussi un connecteur Ethernet 2,5 Gbit/s et une carte Wifi 6 et Bluetooth 5.0. Il ne restera donc qu’à ajouter une carte graphique et vous avez tout ce qu’il vous faut pour vous créer une machine compacte et puissante.

Les meilleures cartes mères pour processeurs Intel

Une fois n’est pas coutume, Intel n’a pas introduit de nouveaux chipsets pour accompagner ses processeurs de 11e génération (aussi nommés Rocket Lake). Pour profiter pleinement de leurs fonctionnalités, il faudra cependant du B560 ou du Z590.

Asus TUF Gaming B560M-PLUS Wifi : le choix de la raison

Le marché des cartes utilisant le chipset B560 d’Intel est encore jeune et le choix est pour le moment limité. Nous avons toutefois été séduits par ce modèle qui, outre sa très bonne connectivité, dispose d’une partie réseau soignée puisque l’on trouve du Wifi 6 et de l’Ethernet 2,5 Gbit/s. À noter que si vous l’utilisez avec un processeur de 11e génération vous disposerez d’une compatibilité PCI-Express 4.0.

Asus Prime Z590-P : pour overclocker

Pour vraiment tirer parti des derniers processeurs Intel, passer par l’overclocking sera indispensable. Un exercice qui nécessite une carte mère de qualité comme cette Asus Prime Z590-P. Outre un étage d’alimentation solide, cette carte mère offre de nombreuses capacités d’extension et intègre un connecteur Ethernet 2,5 Gbit/s. Les amateurs de RGB seront aux anges puisque pas moins de 4 connecteurs pour LED RGB sont disponibles.

ASRock Z590M-ITX/ax : elle fait le plein

Comme toujours, avec les cartes mères en Mini-ITX, nous avons privilégié les fonctionnalités embarquées pour compenser le manque de capacités d’expansion. Et cette carte ne fait pas les choses à moitié avec six ports USB, deux prises Ethernet (dont une 2,5 Gbit/s), mais aussi le Wifi 6E et le Bluetooth 5.2. De quoi se faire une véritable petite bête de course autour d’un processeur Comet Lake.

Comment choisir sa carte mère ?

ATX, Micro-ATX, ITX ? Quel format choisir ?

Toutes les cartes mères ne font pas la même taille. Plusieurs douzaines de formats existent, mais à ce jour trois dominent le marché grand public :

ATX (305 x 244 mm) : introduit en 1995 par Intel, c’est de loin le format le plus commun, accueillant généralement 5 ports PCI-Express.

Micro-ATX (244 x 244 mm) : cette variante plus courte de l’ATX se contente généralement de 3 ports PCI-Express.

Mini-ITX (170 x 170 mm) : créé par Via, ce format très compact se contente d’un seul connecteur PCI-Express et se limite généralement à 2 emplacements RAM.

Bien qu’imparfaits, en particulier d’un point de vue de l’optimisation thermique, ces formats continuent de dominer le marché des cartes mères depuis des décennies. Certains constructeurs (comme Intel) ont bien tenté d’améliorer les choses avec des formats comme le BTX, mais ces derniers ont été des échecs retentissants. Si le standard reste donc l’ATX, l’espace et les capacités d’expansion supplémentaires n’ont qu’une utilité limitée à une époque ou la seule carte du PC sera la carte graphique. Économisez donc quelques euros et de la place en choisissant une carte micro-ATX.

Quelles sont les différences entre les chipsets ?

Que ce soit chez Intel ou AMD, on trouve en ce moment deux chipsets par plateforme. L’un d’entrée/milieu de gamme (B560 chez Intel et B550 chez AMD) et l’un dédié au haut de gamme (Z590 chez Intel et X570 chez AMD). Le gros des différences se trouve au niveau du nombre de lignes PCI-Express disponibles et donc de la connectique et des possibilités d’expansion. Chez Intel, l’overclocking est toutefois réservé aux chipsets de la série Z. La grande majorité des utilisateurs seront donc parfaitement comblés par un chipset de série B, que ce soit chez les rouges ou les bleus.

Pourquoi certaines cartes mères coutent-elles plus cher ?

Le prix des cartes mères varie de manière impressionnante. Ainsi une carte utilisant un chipset X570 d’AMD se trouve entre 160 et 700 euros ! Le gros des différences est à trouver du côté de la connectique, avec des raffinements comme le Wifi ou l’Ethernet multigigabit.

Les modèles plus onéreux ont aussi tendance à embarquer des étages d’alimentation plus avancés ouvrant la porte à une meilleure tenue des fréquences boost. Passé un certain seuil, les gains sont franchement minimes, se résumant surtout à des ajouts esthétiques comme des dissipateurs en titane de carton ou plus de RGB qu’au salon du tuning.

À moins d’avoir besoin d’une connectique très particulière ou de prévoir un overclocking massif, pas besoin donc d’investir dans un modèle très haut de gamme, les performances hors overclocking seront les mêmes. Côté fonctionnalités, des cartes d’extension (pour de l’Ethernet multi gigabit par exemple) seront plus flexibles et moins chères.