Les meilleures alimentations pour votre PC

Souvent oubliée, l'alimentation est centrale à la bonne santé de votre PC. Nous avons choisi pour vous les meilleurs modèles en fonction de votre usage.

Indispensable à tout PC, l’alimentation est un composant que l’on néglige souvent. Après tout il n’apporte aucun gain visible à l’écran. Une grave erreur, car une mauvaise alimentation risque de ne pas être capable faire démarrer votre PC, mais surtout d’endommager vos composants, voire de provoquer un incendie dans le pire des cas.

Comme de nombreux autres composants PC, les alimentations sont touchées de plein fouet par la pénurie. En cause non seulement une tension sur certains composants électroniques, mais aussi le minage de cryptomonnaies qui réquisitionne une grosse partie des capacités de production. Résultat : des prix en forte hausse et des stocks très tendus, en particulier sur les alimentations les plus puissantes.

Nous avons sélectionné ici 4 alimentations pour les 4 cas d’usages les plus fréquents.

Corsair CV450 80 Plus Bronze : pour les petites configs

Une configuration d’entrée de gamme, dotée d’une petite carte graphique ou se contentant même d’un circuit graphique intégré ne consomme pas beaucoup d’énergie. Cela ne veut pas dire pour autant que vous devriez faire des économies de bout de ficelles.

Avec ses 450 W et sa certification 80 Plus Bronze, la CV450 de Corsair est un choix parfait pour une petite machine. Alors certes pour atteindre ce tarif on doit se passer de modularité ou encore de mode semi-passif. Mais la conception est sérieuse et les composants internes de qualité. Pas de risque donc de voir votre alimentation (et votre tour) partir en flammes.

Fox Spirit US-650G 80Plus Gold : l’alimentation de Mr tout le monde

Les produits en marque distributeur sont rares dans le monde de la tech. Le français LDLC fait toutefois partie des rares boutiques à s’être lancé dans l’aventure, avec notamment des alimentations. Si ce modèle de 650 W certifié 80 Plus Gold vous rappelle quelque chose, c’est normal. Il s’agit en effet d’une référence Seasonic rebadgée.

On retrouve donc un modèle 100 % modulaire, capable de fonctionner de manière passive lorsque la charge ne dépasse pas les 50 %. Cela veut dire qu’elle ne produira aucun bruit dans la plupart des cas. Rien à redire non plus sur la qualité du courant et le nombre de câbles fournis.

Seul véritable compromis : la garantie qui est de seulement 3 ans contre 10 chez Seasonic. Un échange que nous faisons volontiers vu que passer par LDLC vous fait économiser 25 euros ! Pour faire simple, vous tenez ici l’alimentation qui conviendra à l’immense majorité des PC joueurs du marché.

Fox Spirit US-850G 80Plus Gold : pour le gamer exigeant

Vous avez craqué pour une RTX 3080 et un processeur puissant comme un AMD Ryzen 5800X ? Il va falloir du jus pour alimenter tout ça ! Avec ses 850 W au compteur, ce modèle n’aura aucun problème à encaisser tout ça et a même de quoi voir venir pour le futur.

Comme le modèle juste au-dessus, cette Fox Spirit est en fait une alimentation Seasonic haut de gamme produite en marque blanche pour LDLC. On retrouve donc une construction modulaire, des composants de qualité et un silence de fonctionnement parfait. Le tout pour un tarif attractif et surtout un produit en stock.

Corsair HX1200i : pour les PC démesurés

Rares sont les configurations nécessitant plus de 1000 W, mais elles existent. Une machine dédiée à la création, dotée d’une paire de GeForce RTX 3090 et d’un processeur gourmand comme un AMD Ryzen 9 n’aura aucun problème à passer au-dessus.

Une alimentation puissante sera donc indispensable et cette Corsair HX1200i remplit toutes les cases. Offrant une puissance de 1200 W elle est de plus certifiée 80 Plus Platinium. Vu le tarif, les prestations sont de premier ordre, avec une finition impeccable et des tensions aux petits oignons.

La fonction Corsair Link, qui permet du monitoring est en revanche franchement gadget. Une telle puissance se fait bien évidemment payer au prix fort puisqu’il vous en coutera plus de 270 euros !

Avant d’acheter son alimentation

Quelle puissance pour mon alimentation ?

Pour choisir une alimentation adaptée à votre configuration, il faut additionner la consommation des composants. Cela peut vite être laborieux et il existe plusieurs calculateurs en ligne. Simple à utiliser et régulièrement mis à jour avec les derniers composants, celui d’OuterVision a notre préférence.

Pour les feignants voici toutefois un résumé rapide :

Pour une configuration bureautique/gaming d’entrée de gamme : 450 W

Pour une configuration gaming milieu de gamme (RTX 3060/3070) : 650 W

Pour une configuration gaming haut de gamme (RTX 3080) : 850 W

Pour une configuration multi-GPU : 1200 W

Bronze, Silver, Gold ? Que veulent dire les certifications ?

Lancé en 2004 le programme 80 Plus est une certification privée garantissant une certaine efficacité énergétique en fonction du niveau de charge. Cela se traduit par une consommation et un dégagement de chaleur moindres. Ainsi une alimentation certifiée Bronze offre 82 % d’efficacité à 100 % de charge là ou une Titanium offre 90 %.

En pratique, la certification 80 Plus Gold représente pour nous le meilleur rapport qualité/prix. Aller au-dessus ne fera que monter inutilement la facture.

Le câblage modulaire est-il utile ?

Autrefois réservés au très haut de gamme, les câbles amovibles se trouvent désormais à des prix raisonnables. Et s’ils sont certes optionnels, on ne peut qu’avouer qu’ils simplifient grandement le montage et le « cable management » de votre PC. Un point d’autant plus crucial que le nombre de composants nécessitant d’être branchés est de plus en plus faible. À moins d’être vraiment à quelques euros près faites-vous une faveur et simplifiez-vous la vie avec une alimentation modulaire.