Quels sont les meilleurs sièges gaming ? Nos recommandations

Avoir un bon siège quand on passe des heures devant son PC est important pour votre santé. Voici nos recommandations.

Vous avez investi dans un setup totalement personnalisé, votre fierté technique et esthétique. Vous voici prêt à jouer en profitant des plus belles et des plus gourmandes subtilités d’affichage 3D. Vous avez bien sûr pensé à un couple clavier gamer et souris gamer aussi performants qu’ergonomique. Mais à quoi bon, si vous ne pouvez travailler ou jouer devant votre bureau sans avoir mal au dos, des douleurs lombaires ou aux cervicales, toutes dues à une mauvaise position d’assise ?

Il est possible de jouer des heures sur un tabouret, un siège de bureau fixe, mais pour donner le meilleur de vous-même et cela le plus longtemps possible il faut un fauteuil dédié, un siège gamer ou du moins un siège ergonomique. Or, ce type de produit ne se limite pas à un design coloré ou agressif. Leur fonction première est de vous offrir assez de confort pour jouer longtemps sans abîmer votre dos. Si vous ne prenez pas garde, vous risquez de jouer avec une mauvaise assise, ce qui se répercute sur votre confort, votre endurance, et à terme votre santé. Ensuite, plus vous prenez en âge, plus vous ressentirez rapidement l’inconfort que procure un siège qui n’est pas ergonomique.

Noblechairs Icon : notre recommandation

Nous sommes face à l’un des plus beaux produits du marché. Son design s’inspire de sièges baquets, avec un très beau travail sur les lignes. Ainsi, il garde les qualités d’enveloppement et de support, tout en affichant un style fluide et très esthétique.

NobleChairs est une référence dans le milieu pas seulement pour les lignes de ses sièges, mais aussi pour la variété de ses coloris. Le noir est la couleur de base, agrémenté de croisillon rouge, bleu, jaune ou platine sur le bas du dossier. Discret et élégant, mais si cela vous semble trop classique. Vous pouvez opter pour le blanc avec croisillon noir. Le revêtement existe en cuir véritable, cuir Nappa et enfin en « cuir » vegan.

Son look sportif et premium n’est pas sa seule qualité. Le dos est parfaitement maintenu sans être oppressé pour autant grâce à son excellente mousse à moulage à froid. Il est enveloppant sans en devenir oppressant. Deux petits coussins supplémentaires sont livrés avec, si vous voulez plus de douceur encore au niveau des lombaires et des cervicales. Les deux accoudoirs sont 4D (horizontale, verticale profondeur, orientation) et permettent de vraiment les adapter à votre bureau. Notez qu’ils offrent plus d’amplitude que ce que propose la majorité de la concurrence, Rekt inclus. Nous sommes vraiment confortablement assis et si vous voulez vous affaler un peu plus, le dossier s’incline jusqu’à 135 °. Il faudra débourser 399 euros environ pour le similicuir, 580 pour du cuir véritable.

En bref

Le NobleChairs Icon est une référence aussi bien au niveau de l’esthétisme, de l’ergonomie, ou du confort. La marque a de plus fait de beaux efforts sur ses prix, plus accessibles que par le passé. Si vous cherchez les mêmes qualités avec un design plus ample, alors passez à la Noblechairs Hero, comptez un peu moins de 500 euros.

Confortable

Personnalisable

Qualité premium

Nacon PCCH-350 : le meilleur rapport qualité/prix

Un bon siège gaming est généralement facturé plus de 300 euros, voire plus. Donc tester un modèle à moins de 150 euros attise notre curiosité. Avec ses accoudoirs arrondis fixes, il pourrait ressembler à un fauteuil de bureau en un peu plus fun et un style plus gamer, avec l’association du noir et du bleu ciel. Il n’existe d’ailleurs que dans cette version, donc si vous cherchiez plus de discrétion ou êtes allergique au bleu ciel, vous passerez votre chemin.

Le dossier est inspiré des sièges baquets et le toucher du similicuir est assez plaisant. Les accoudoirs sont donc fixes, mais recouverts également de mousse pour plus de moelleux aux avant-bras. La hauteur du siège est réglable avec une amplitude de 10 cm environ. Cela permettra d’aligner accoudoir et bureau, mais pensez à mesurer la hauteur de ce dernier pour ne pas être trop haut ou trop bas.

La mousse dont il est garni offre une bonne densité, sans être dure, ce qui assure un confort sur la durée. Un peu moins confortable que les modèles concurrents, son prix nous fait rapidement oublier la différence. Le dossier, qui s’incline jusqu’à 40°, est assez enveloppant surtout au niveau des lombaires. Il a été fabriqué avec soin, mais ne supporte qu’un poids de 100 kg au maximum, contre 150 pour les produits à plus de 300 euros. De plus, il affiche le plus petit gabarit de ce guide. Donc si vous avez de l’embonpoint ou faites plus de 1m75, il risque d’être un peu juste. Il est disponible pour 150 euros environ.

En bref

Le fauteuil gaming Nacon PCCH-350 est un très bon choix pour ceux qui veulent profiter des qualités d’un bon siège gamer sans se ruiner.

Rapport qualité/prix

Confortable

Pour les petits gabarits

Rekt RGo Max : le plus ergonomique

Rekt est avant tout un constructeur de sièges gamer avec des modèles assez stéréotypés. Avec le Rekt RGo Max joue dans une tout autre catégorie. Son design est plus sobre, plus minimaliste et avec une pointe de style industriel. Il est moins typé « jeu » que le reste de la gamme tout en étant plus ergonomique.

Avec son dossier séparé du siège, qu’il fait moins massif que les concurrents présentés ici, il est l’un des plus encombrants. Aucune trace de mousse de rembourrage ici. Rekt a opté pour une conception en « filet » d’excellent niveau. Ainsi, le filet épouse les formes du corps, tout en étant ferme pour un bon maintien. Certaines parties sont recouvertes de cuir végétal pour plus de confort.

Tout est paramétrable ou presque, la hauteur d’assise bien sûr, mais surtout le repose-tête rotatif à 48°. Tout comme le système de soutien lombaire pour se coller au plus près de cette zone très fragile. Fausse note, les accoudoirs sont uniquement réglables en hauteur et sur leur orientation, pas en profondeur ni en largeur comme le NobleChairs Icon.

Le dossier est inclinable lui jusqu’à 30° et sur le côté gauche du siège un bouton profondeur d’assise permet d’affiner votre personnalisation. Enfin, sous le siège, une molette ajuste la tension de l’inclinaison du dossier. L’ensemble respire la qualité, aussi bien dans la fabrication que dans les matériaux. Cela se monnaye en revanche relativement cher : 629 euros.

En bref

Un siège au look légèrement inspiré par l’univers gaming. Il profite surtout d’une excellente conception ergonomique. Toutefois, si vous aimez le confort, le moelleux, un siège avec rembourrage pourrait être préférable.

Design aérien

Niveau de personnalisation élevé

Qualité de fabrication

Rekt SniperChill : pour les joueurs sur console ou smartphone

Vous ne jouez pas sur PC mais sur mobile ou console ? Le canapé est la première solution, autre option : le SniperChill, un matelas gamer. Il est rembourré d’une mousse agglomérée à partir de plusieurs mousses issues du recyclage et offre un moelleux très plaisant. Mais sa qualité première est sa structure en métal, qui comprend 3 articulations. Chacune est dotée de 5 crans qui vont ainsi stabiliser la portion du matelas associé (jambes, assise, cervicales).

La position entre assise et allongée se révèle confortable et pour faire durer le plaisir, il est possible de relever les jambes pour améliorer la circulation sanguine. Il sera difficile de ne pas trouver la position qui vous sied. Il est livré avec un coussin à installer au niveau des lombaires par exemple ou au niveau de la tête. Il est en plus facile à ranger, peut servir de matelas d’appoint et permet de jouer confortablement sur votre balcon ou dans votre jardin. Attention, si le produit est déhoussable, lavable et déperlant, il n’est pas waterproof. Il est vendu 169 euros.

En bref

Un produit gaming original, pensé pour ceux qui jouent devant leur console de jeu ou sur leur smartphone. Il est pratique, autorise de nombreuses positions confortables et se range facilement à la différence d’un siège gamer.

Pour jouer ailleurs que devant un PC

Une alternative au siège

Se déplace facilement

Les alternatives plus discrètes

Pour de multiples raisons qui vous sont propres, vous ne pouvez pas opter pour un siège gaming en général massif et au design qu’il faut assumer. Il existe des modèles au départ pensés pour la bureautique qui seront aussi de précieux alliés pour vos longues sessions de gaming.

Ikea Markus : le plus suédois

Qui n’a pas posé les pieds chez Ikea ? Peut-être y allez-vous ce week-end d’ailleurs ? L’Ikea Markus est un siège de bureau au design très classique et aux lignes épurées. Son large dossier se termine avec un coussin rembourré de mousse thermoformée. La même que celle sur siège, ce qui explique peut-être que si le dos est parfaitement maintenu, les cervicales et le bas du dos ne profitent pas du même confort. Comptez 219 euros.

En bref

Le champion du meuble est fidèle à sa réputation avec un siège relativement confortable, et de bonne qualité, tout en étant à un prix raisonnable.

Un prix plus accessible

Relativement discret

Maintient bien le dos, moins les cervicales

ErgoHuman LEM4ERG : pour les pros du boulot comme du gaming

Gamer de compétition ou non, vous allez aimer ce siège à partir du moment où vous passez des heures devant votre bureau. Ce siège ergonomique de moyenne gamme est un beau produit avec une structure en aluminium apparente. Le filet du dossier maintient très bien le dos et le dessin du dossier lui permet d’avoir un enveloppement léger et appréciable sur les côtés.

La mousse du siège est peu épaisse, mais fait le job niveau confort. Il est équipé d’un soutien lombaire flexible et ajustable, les accoudoirs sont 3D (réglage horizontal, vertical et de l’orientation). À cela s’ajoute un dossier réglable en 4 positions, une assise réglable aussi et idem pour l’appui-tête. Enfin, si vous optez pour la version qui en est équipée, celle de base en est dépourvue. Comptez près de 600 euros avec l’appuie-tête. C’est onéreux, mais moins que les fauteuils Herman Miller.

En bref

Nous avons les qualités d’un bon siège gaming, ergonomique, sans le look marqué, mais tout aussi encombrant.

Design

Ergonomique

Convient aux personnes de grande taille

Pour aller plus loin

À qui s’adresse un siège gaming ?

À ceux qui restent quasiment toute la journée devant leur PC. Les joueurs professionnels peuvent passer entre 8 et 12 heures à s’entraîner. Ils ont besoin d’un siège qui s’adapte parfaitement à leur morphologie : taille des jambes, du torse, poids, embonpoint, tout en offrant du confort sur la durée.

Comment choisir son siège gaming ?

Il y’a six points à prendre en compte. Ne pensez pas qu’un siège qui n’en réunit qu’un ou deux suffira. Nous parlons bien de protéger votre corps des pressions physiques qu’il subit quand vous jouez (ou travaillez) des heures et des heures.

L’assise : cela correspond à la position de votre corps sur le siège. Elle doit à la fois maintenir la position de votre corps et favoriser une bonne circulation sanguine. Elle doit être de 90° ou mieux proposer une inclinaison réglable.

Le dossier : si les constructeurs s’inspirent des sièges baquets, que l’on retrouve dans les voitures de sport, ce n’est pas que pour le style. Un dossier reprenant ce design est plus enveloppant et il encadre mieux le dos.

La présence d’accoudoirs réglables : ne souriez pas, des accoudoirs ne sont pas superflus. Leur présence soulage l’ensemble des muscles qui entre en jeux lors de la frappe sur clavier ou l’usage de la souris. Cela va donc des muscles du haut du corps, ceux de l’avant-bras et touche également les articulations. Privilégiez les accoudoirs réglables surtout à la verticale. En effet, ils assurent alors un alignement sans effort de vos avant-bras et de vos périphériques de jeu. Les modèles les plus avancés permettent aussi de jouer sur la profondeur, la largeur et l’orientation de chaque accoudoir. Ils permettent donc de vraiment personnaliser votre siège selon votre setup et votre morphologie.

La hauteur du siège : Les ergonomes préconisent un alignement le plus plat possible entre chaise, bureau, accoudoirs et couple clavier/souris. Un siège gaming dont la hauteur est paramétrable est donc fortement conseillé, surtout si vous optez pour un siège à accoudoir fixe ou sans.

La mousse de rembourrage : Nous touchons ici au cœur du confort, celui que vous ressentirez en premier quand vous poserez votre séant sur un siège gaming. Préférez celle à mémoire de forme, mais c’est surtout sa conception qui fera la différence. En effet, le but est de soutenir avec confort les points de contact avec votre corps, sans générer de « forces contraires ». Ces dernières risquent alors de compresser vos muscles et donc les fatiguer sans raison. Certains modèles proposent des assises ou dossiers en « filets ». Cela peut être une excellente alternative à la mousse de rembourrage. À condition, qu’ils soient à la fois bien tendus et suffisamment souples pour s’adapter à votre morphologie.

Avec ou sans roulettes : Les sièges gaming sans roulettes n’existent pas. Elles permettent de bouger en souplesse, de se déplacer devant son bureau sans effort. Attention toutefois aux roulettes qui peuvent marquer le parquet par exemple. Optez pour des roulettes antitraces pour le protéger.

Quelle est la durée de vie d’un siège gaming ?

Confort, solidité et fiabilité à long terme représentent généralement plus grand intérêt des sièges de jeu. Une assise moelleuse et un maintien total. La mousse de rembourrage est conçue pour conserver ses qualités bien plus longtemps qu’avec les sièges classiques. En clair, oui, c’est fait pour durer. Attention toutefois aux finitions, le cuir véritable est généralement plus durable que le similicuir par exemple, et le noir se salit moins.

C’est forcément laid un siège gaming ?

Les sièges gamings affichent un design qui s’inspire souvent des sièges baquets équipant les voitures de sport. Ils en reprennent les qualités de confort et surtout apportent un style très agressif, qui sied aux gamers. Leur principal défaut est qu’ils sont souvent bien plus encombrants que le petit siège de bureau classique. Les coloris sont souvent un savant mélange de noir et de couleurs bien plus flashy.

Pas évident à vendre à la personne qui partage votre vie si elle n’est pas attirée par les jeux vidéo… Surtout si le bureau et le siège associé se trouvent dans une pièce non dédiée comme un salon ou une chambre à coucher. Les constructeurs l’ont compris et à côté des modèles colorés, ils proposent des choses bien plus sobres et tout aussi travaillées.