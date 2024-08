Test Razer Iskur V2 : le fauteuil qui fait du bien aux lombaires

Depuis plusieurs années maintenant, Razer ne se limite plus aux périphériques de jeu et entend prendre soin des joueurs, sur tous les plans. Nous testons aujourd’hui le nouveau venu dans la gamme de fauteuils gaming du constructeur : le Razer Iskur V2.

Rien ne ressemble plus à un fauteuil gaming que n’importe quel autre fauteuil gaming. Pour autant, les constructeurs tentent toujours d’innover sur ce segment avec des nouveautés plus ou moins intéressantes et « révolutionnaires ». Si les fauteuils ergonomiques font office de référence, Razer poursuit néanmoins les améliorations sur ses modèles plus classiques comme le Iskur.

Difficile pourtant de faire la différence entre la V1 et la V2, et pour cause : la principale nouveauté se cache dans son dossier et son support lombaire intégré. Ce fauteuil reprend un design relativement classique en s’inspirant des baquets des voitures de courses. Il privilégie une assise large et retravaillée ainsi qu’un support lombaire ajustable en hauteur, en épaisseur et qui suit naturellement les mouvements du dos.

Les différents mécanismes du fauteuil ont également été retravaillés, de même que les matériaux utilisés qui montent en gamme. Toujours disponible en cuir similicuir noir (dont une version avec surpiqures vertes), le fauteuil Razer Iskur V2 se décline aussi dans une livrée en tissu gris. Il est disponible au prix conseillé de 700 euros.

Fiche technique

Largeur de l’assise 53 cm Arc d’épaules 110° Matière du revêtement Cuir synthétique ou tissu Accoudoirs 4D Inclinaison max 152° Poids max 136 kg Taille recommandée 160 – 200 cm

Une expérience de montage classique

À l’ouverture du carton, nous sommes accueillis par quelques recommandations liées au montage du fauteuil, parsemées de touches d’humour qui font sourire le grand enfant qui sommeille en moi. Razer a par ailleurs la bonne idée de fournir une paire de gants en tissu afin de protéger les mains lors du montage. Bien vu.

Les instructions de montage sont imprimées sur une énorme feuille cartonnée dont la traditionnelle note du président de Razer est imprimée au verso. Si l’on fait fi des différents appendices tels que les roulettes, vis et autres caches esthétiques, le fauteuil Iskur V2 se compose seulement de cinq éléments. On retrouve classiquement : le pied, son piston, le mécanisme de bascule, l’assise et le dossier.

Le montage en lui-même est plutôt aisé. Bien qu’il sera nécessairement plus simple et sécurisé de le faire à deux, l’Iskur V2 peut tout à fait être monté seul, en une trentaine de minutes. On commence par installer les roulettes, puis le piston, sur lequel vient se greffer le support de l’assise. Ne reste ensuite plus qu’à visser cette dernière à l’aide de la clé Allen fournie pour ensuite y solidariser le dossier.

En dehors des éléments constitutifs du fauteuil, Razer fourni aussi une vis de remplacement, ainsi qu’un coussin appui-tête amovible, qui se maintient en place à l’aide d’une sangle réglable. Les accoudoirs, bien que simplement vissés à l’assise, le sont en usine et il n’est ainsi pas nécessaire de les monter nous-mêmes.

Un design racing, mais en plus moderne

Comme nous l’indiquions en introduction, l’Iskur V2 fait partie de ces fauteuils typés racing et très populaires auprès des joueurs. Pour autant, l’expérience de la marque en termes de design parvient à rendre ce fauteuil beaucoup plus passepartout et design, encore plus dans cette livrée en tissu gris. Cette affirmation est un peu moins vraie pour les versions en similicuir, bien que l’on reste sans commune mesure avec les modèles premier prix des grandes surfaces. Le tissu de notre exemplaire de test est très agréable au toucher, semble d’excellente qualité et couvre l’entièreté de l’assise et du dossier.

Le pied en étoile est constitué d’une solide pièce de métal et accueille les roulettes dont la bande de roulement est en plastique souple. Elles paraissent d’ailleurs légèrement suspendues, pour atténuer les défauts du sol, tout en apportant un léger gain de confort. De la même façon, les supports des accoudoirs sont en métal, bien que le reste des éléments qui les composent arborent du plastique.

Si jusque-là c’est un sans-faute, on regrette que l’appui-tête ne soit pas intégré directement au dossier, tout en étant amovible. Son maintien grâce à un bandeau élastique est commode, mais finira forcément par fatiguer avec le temps, en plus de ne pas être des plus esthétiques. Son revêtement soft touch est cependant particulièrement réussi !

Razer a par ailleurs revu l’assise de son fauteuil Iskur en adoucissant les bordures latérales qui favorisaient jusque-là le maintien, à la manière des fauteuils de voiture. De fait, l’assise est plus large et plus profonde, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes d’en profiter, tout en autorisant des manières de s’assoir plus originales (ne le faites pas, ce n’est pas bon pour vos articulations). Avec mon 1,82 m et mes 90 kg, je ne me sens pas à l’étroit et ai même encore un peu de marge sur les côtés de mes cuisses. La profondeur de l’assise est également généreuse puisqu’en étant bien calé au fond de cette dernière, la pliure de mes genoux est à moins de 5 cm du bord.

Des réglages classiques, mais complets

Le fauteuil Iskur V2 propose des réglages relativement classiques pour un modèle de cet acabit. À commencer par l’assise, qui profite d’un mécanisme « grenouille ». Deux manettes sont accessibles sous l’assise et permettent la gestion de la hauteur et le déblocage du basculement de cette-ci. La résistance au basculement est quant à elle ajustable grâce à l’imposante molette centrale. Enfin, on apprécie ici la fluidité du mouvement de bascule, qui se révèle naturel, même avec un niveau de résistance élevé. En dehors de l’assise, le dossier est, lui aussi, réglable, à l’aide d’une poignée accessible sur le côté droit. L’amplitude est un peu plus grande que sur la V1 et peut atteindre 152° (c’est précis).

Même si la marque n’en fait pas réellement la publicité, le fauteuil Iskur V2 est bien fourni avec un appui-tête. Celui-ci est donc amovible et composé d’une mousse à mémoire de forme plutôt confortable. Il offre d’ailleurs un léger maintien au niveau du bas du cou, grâce à sa forme évasée. Si sa présence est un plus, on aurait apprécié, et on le répète, qu’il soit intégré, d’une façon ou d’une autre au dossier.

Sans grande surprise, les accoudoirs 4D sont aussi de la partie. Ces derniers sont ainsi réglables en hauteur, avec des crans suffisamment peu espacés pour convenir à toutes les situations. La partie supérieure peut ensuite être ajustée d’avant en arrière, de fauche à droite et même orientée de biais sur trois positions distinctes. De quoi satisfaire tout le monde, bien qu’il existe aujourd’hui des modèles sur lesquels les accoudoirs sont totalement libres.

Finalement, c’est surtout le réglage lombaire qui retient ici notre attention. Comme sur la V1, ce soutien prend la forme d’un imposant coussin réglable et solidaire du dossier. Le mécanisme de réglage permet désormais, grâce à deux molettes accessibles sur les côtés, d’ajuster l’épaisseur du soutien ainsi que sa hauteur. L’idée est ainsi de pouvoir s’adapter à la morphologie et aux préférences de chacun.

Surtout, ce coussin n’est pas fixe et s’ajuste naturellement sur deux axes en fonction des contraintes qui lui sont appliquées. De cette façon, son débattement et son mouvement libre lui font automatiquement suivre les mouvements du dos, afin de garantir un confort et un maintien optimal. Vraie bonne idée, ou gadget marketing ? On voit ça dans la partie suivante.

Du bonheur pour les lombaires

Une fois installé à notre bureau, il faut bien avouer que le soutien lombaire spécifique du Razer Iskur V2 fait son petit effet. Touché par une cyphose, ce modèle fait partie de ceux qui me « forcent » à garder une bonne position en permanence. Surtout, le côté mobile du coussin lombaire permet d’accompagner tous les mouvements du dos et ainsi le soutenir plus efficacement que sur un fauteuil traditionnel.

Le dossier est aussi aidé par l’excellent coussin appui-tête, dont la partie inférieure évasée s’installe naturellement au-dessus des épaules. Je n’ai de fait pas ressenti de gêne à rester assis des heures sur le fauteuil ni aucun mal de dos particulier, alors que j’y suis facilement sujet lorsque je m’astreins à garder une position correcte sur la durée.

Pour autant, et en termes de confort, l’Iskur V2 ne procure pas un « effet waouh » particulier. C’est un fauteuil confortable, comme beaucoup d’autres, mais qui propose ce petit truc en plus qui le fait quand même sortir du lot lorsqu’on le compare aux autres modèles du genre. Ne vous attendez donc pas à retrouver un soutien et un confort semblable à ce que proposent certains modèles ergonomiques.

Même si cela relève plus du détail que d’un réel défaut, le revêtement des accoudoirs aurait gagné à être un peu plus mou, afin d’améliorer la circulation au niveau des coudes. Rien de rédhibitoire cependant, car cela n’a pas réellement été contraignant durant ces quelques semaines d’essai.

Enfin, les divers mouvements de l’Iskur V2 se sont révélés fluides et inaudibles. La rotation, de même que le roulement n’affichent aucune contrainte. Seule l’inclinaison du dossier aurait gagné à être un peu plus fluide, car il n’est pas forcément évident de passer d’un cran à l’autre, en particulier d’arrière en avant ou le dos doit gérer la résistance nécessaire à l’enclenchement de ces derniers.

Prix et disponibilité du fauteuil Razer Iskur V2

Le fauteuil Razer Iskur V2 est disponible au prix conseillé de 700 euros.