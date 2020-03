Télétravail : nos indispensables pour bien travailler à la maison

En cette période de confinement, vous serez peut-être amené à devoir télétravailler pendant une longue durée. Voici nos indispensables pour travailler confortablement de chez soi.

Si à l’heure où nous rédigeons cet article le gouvernement français n’a pas encore mis en place une quarantaine, il est déjà fortement recommandé de limiter ses déplacements et de rester travailler chez soi. Chez Frandroid et Numerama nous travaillons déjà régulièrement en télétravail, et à fortiori en cette période de coronavirus. Voici nos indispensables pour travailler efficacement depuis chez soi.

Le PC : la pièce centrale du télétravail

Votre PC sera bien évidemment la pièce essentielle pour télétravailler. Si votre entreprise met à disposition un ordinateur portable, cela réglera le problème. Si ce n’est pas le cas, investir dans une bonne machine est capital. Travailler avec un PC peu performant vous fera non seulement perdre du temps, mais rendra aussi votre expérience de travail à domicile peu agréable.

Si vous cherchez une machine, nous avons rédigé plusieurs guides pour tous les budgets :

C’est dans cette dernière catégorie que vous trouverez bien évidemment les machines les plus performantes. Tout dépendra de vos besoins. Nous recommandons principalement le Dell XPS 13, qui reste à ce jour le choix le plus polyvalent en matière de PC portable.

Pour ce qui est des PC fixes, Numerama vous propose un guide de configurations PC gamer. Les machines de jeu étant avant tout orientées « performances », elles seront également parfaites pour le télétravail et on vous propose également d’excellents accessoires pour les accompagner.

Clavier et souris : trouvez le bon accessoire

Il est également important d’investir des accessoires de qualité. On pense notamment aux claviers et souris. Si, de manière générale, du matériel basique est suffisant la plupart du temps, pour le long terme mieux vaut investir dans du matériel de qualité. Pour la bureautique, nous vous proposons un guide des meilleures souris. Notre préférence va à la MX Master 3 de Logitech. Son ergonomie est parfaite et sa molette latérale permet notamment de défiler à la vitesse de l’éclair dans les tableurs Excel.

Pour ce qui est des claviers, vous avez le choix entre un clavier bureautique, à membrane, qui fera moins de bruit si vous ne travaillez pas très loin de votre moitié. On pense alors encore à Logitech avec le Mx Keys de Logitech proposé pour une centaine d’euros. Sinon, un clavier ergonomique est également une bonne solution, on aime bien le clavier de Microsoft, comptez alors 65 euros environ. Vous avez enfin le pack Logitech MK740 avec sa petite souris. Cette dernière est toutefois plus à envisager comme matériel de dépannage.

Si vous êtes plus clavier mécanique, privilégiez les touches « tactiles » et « clicky », qui sont généralement plus adaptées à la frappe. Vous pourrez retrouver toutes nos suggestions dans notre guide des meilleurs claviers mécaniques pour jouer.

L’écran : bien voir pour éviter la fatigue oculaire

Si vous travaillez à la maison sur un ordinateur portable, surtout s’il possède un écran de 13 pouces, investir dans un écran externe est important pour deux raisons : d’abord, cela vous offrira plus de confort pour jongler entre diverses fenêtres, et ensuite pour ne pas vous fatiguer les yeux.

En fonction de la place que vous avez chez vous, un écran de 24 pouces affichant une définition Full HD est l’option la plus basique. Dans une optique bureautique, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter du temps de réponse ou de la justesse des couleurs, le plus important est d’avoir plus de place. Cet écran Samsung Full HD est relativement discret, ne vous coûtera qu’une centaine d’euros, et devrait suffire. Plus haut de gamme, passez sur une définition QHD 2560 x 1440 avec cet écran 27 pouces de chez Dell, juste sous les 200 euros.

Sinon, vous pouvez enfin choisir un moniteur 4K. Maxime de Numerama qui travaille de chez lui presque toute l’année recommande le LG 4K ultrafine de 24 pouces pour les utilisateurs de Mac puisqu’il se connecte via Thunderbolt et dispose de ports USB C. S’il ne fait que 24 pouces, la définition 4K laisse beaucoup d’espace de travail. Il n’est en revanche pas donné, comptez 750 euros environ.

Pour le monde PC Windows, le moniteur Samsung LU32J590UQUXEN d’une diagonale de 32 pouces, et avec une définition 4K devrait également vous satisfaire pleinement, il est proposé pour un peu plus de 300 euros.

Le siège : protégez votre dos avec une bonne assise

La médecine du travail est très claire sur le sujet. Une bonne assise est extrêmement importante pour protéger son dos. Le réglet de bases sont les suivantes : tenez-vous droit, les bras à angle droit, avec l’écran au niveau des yeux, et les deux pieds à plat au contact du sol. Si les entreprises proposent généralement à leurs employés des sièges de qualité, c’est plus rarement le cas chez soi. Clément D., développeur chez Humanoid, et en télétravail quotidien s’est offert le modèle Epic de chez Noblechairs disponible pour 350 euros environ.

C’est un modèle certes onéreux, mais réglable très précisément et particulièrement confortable. Si l’investissement est lourd, vous ne le regretterez pas et il durera dans le temps. Moins onéreux, et aussi plus discret, ce fauteuil Mfavour, avec des accoudoirs réglables en hauteur et support lombaire est également un choix approprié et coûte deux fois moins cher.

Coupez-vous du monde avec un bon casque

Si vous aimez vous couper du monde, un casque audio est une très bonne option. Nous avons un guide complet des meilleurs casques audio avec des propositions à tous les prix. Sur le haut de gamme, nous recommandons le Bose Headphones 700, qui est le meilleur casque audio du moment : confortable, avec une excellente réduction de bruit et un son excellent.

Sur l’entrée de gamme, nous aimons beaucoup le Sennheiser HD 350 BT, il n’a certes pas réduction de bruit, mais l’isolation passive est de bonne facture et le confort est là. Si vous travaillez seul et que vous n’avez pas envie de porter un casque sur la tête toutes la journée, vous pouvez aussi retrouver nos conseils d’enceintes pour PC.

La connexion internet

Avoir une bonne connexion internet est primordial pour travailler de chez soi. S’il est peut-être compliqué de changer de FAI dans une période où internet est aussi capital, vous pouvez peut-être profiter de l’occasion pour passer sur une offre plus haut de gamme proposant de meilleurs débits. Retrouvez notre récapitulatif des offres fibre et ADSL du moment, ou utilisez notre comparateur d’abonnement internet juste en dessous.

Nous vous rappelons également qu’en ces périodes de surconsommation des réseaux, mieux vaut utiliser de votre connexion fixe que la 4G si c’est possible.

Besoin d’un forfait mobile

Contrairement à internet, changer d’un opérateur mobile à un autre se fait très généralement sans interruption de service. N’hésitez pas à consulter les meilleurs forfaits mobile du moment grâce à notre comparateur.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED SFR Forfait 4G - 60 Go 3 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 14€ 15€ Découvrir Réseau SFR Débit descendant moyen : 42 Mb/s Débit montant moyen : 10 Mb/s Couverture 4G Population : 99% Couverture 4G Territoire : 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 8Go/mois Options 15 Go depuis l'Europe + USA/Canada (+5€/mois) Cdiscount Mobile L'imbattable - 200 Go 13 heures Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go 9,99€ 24,99€ Découvrir Réseau Bouygues Telecom Débit descendant moyen : 45 Mb/s Débit montant moyen : 10 Mb/s Couverture 4G Population : 99% Couverture 4G Territoire : 83% Réseau Orange Débit descendant moyen : 57 Mb/s Débit montant moyen : 13 Mb/s Couverture 4G Population : 99% Couverture 4G Territoire : 87% Réseau SFR Débit descendant moyen : 42 Mb/s Débit montant moyen : 10 Mb/s Couverture 4G Population : 99% Couverture 4G Territoire : 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 5Go/mois Pendant 6 mois Sosh Série limitée 4G - 50 Go 2 semaines Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 14,99€ Découvrir Réseau Orange Débit descendant moyen : 57 Mb/s Débit montant moyen : 13 Mb/s Couverture 4G Population : 99% Couverture 4G Territoire : 87% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, Internet illimité Tous les forfaits mobile

Au-delà du matériel, quelques bonnes pratiques pour télétravailler

Voilà pour notre sélection de matériel, mais le télétravail nécessite également une certaine discipline de vie, sans avoir besoin d’aller au bureau, il est vite tentant de se laisser aller. Voici quelques recommandations qui, d’expérience, permettent de télétravailler plus efficacement.

Levez-vous aux heures habituelles et habillez comme pour aller au bureau.

C’est important afin de prendre conscience que l’on est au travail chez soi et pas simplement chez soi.

Dans la mesure du possible, aménagez un petit coin « bureau », aussi petit soit-il

Là encore, cela vous aidera à déterminer un espace de travail et un espace de loisir.

Communiquer avec vos collègues et utiliser les outils adéquats en fonction de la nature du problème

Les outils informatiques nous permettent de communiquer très facilement avec ses collègues. Les messageries instantanées sont pratiques pour faire passer les infos, les appels sont plus simples pour échanger des idées et trouver des compromis, les mails permettent de suivre un projet complexe.

Quand vous avez fini de travailler, vous avez fini de travailler

Une fois votre journée terminée, quittez votre coin bureau et « rentrez chez vous ». Chez soi, on peut avoir tendance à ne plus séparer le temps personnel du temps professionnel. Si cela peut marcher un temps, sur le long terme il est important de bien séparer les deux.

Voilà pour nos conseils, n’hésitez pas à nous faire part des vôtres en commentaires.