Débuter en télétravail : un équipement tech complet pour Olivier, comptable en freelance

Travailler à la maison demande un peu d'installation et d'investissement. C'est le cas d'Olivier, notre lecteur imaginaire qui débute dans son activité freelance et a donc besoin de se constituer un matériel efficace chez lui.

Nouvelle année, nouvelle vie ! Olivier, 32 ans, expert-comptable de son état, a décidé de se mettre à son compte en 2024. Fini le salariat, après cinq ans, 9 mois et 12 jours dans la même entreprise, il a décidé que c’était le moment de passer à une autre étape de sa vie professionnelle.

L’année passée, il a emménagé dans son nouvel appartement fraichement acheté. L’installation du parquet flottant, l’achat du lave-vaisselle et d’un nouveau matelas à mémoire de forme, c’est fait. Il y a mûrement réfléchi, tergiversé, s’est renseigné, a pesé le pour et le contre, mais ça y est, il va se lancer. Il va travailler seul, en indépendant autoentrepreneur, depuis chez lui. Olivier a fait les choses dans les règles de l’art : il a rassuré ses parents inquiets, s’est arraché les cheveux avec l’URSSAF ; il a même organisé un pot de départ décevant où Sandrine a passé du Michel Sardou. Dans un accès d’enthousiasme un dimanche soir, il a aussi commandé 500 cartes de visite finition « nacrée » avec un code promo. Nonobstant, son nom rend très bien en doré sur fond bleu nuit.

Passé l’excitation de cette nouvelle vie, il faut bien redescendre sur terre et faire chauffer la carte bleue, encore une fois. Car il reste une chose, pourtant essentielle, dont il ne s’est pas occupé : son équipement de télétravail. Or, comment travailler correctement, gagner de l’argent et rembourser son nouveau téléviseur Oled 4K de 65 pouces, s’il n’a aucun matériel ? Ordinateur, clavier, souris, écran, fauteuil ergonomique, casque, imprimante… tout ceci lui sera indispensable pour jongler avec les chiffres dans de bonnes conditions. Que doit-il choisir ? Psst, Olivier, par ici, Frandroid est là pour te conseiller !

Un ordinateur portable pour Olivier : Zenbook 14 OLED d’Asus

S’il y a bien une chose dont Olivier a VRAIMENT besoin, c’est un nouvel ordinateur portable pas trop cher. Son vieil Acer de 2017 est à la peine. Pour travailler efficacement, de chez lui, mais aussi en déplacement (notamment en espace de coworking), il a besoin d’un ultrabook suffisamment puissant… sans pour autant casser sa tirelire. Reste que s’agissant de l’élément le plus important de son setup, on conseillera à Olivier de : 1.choisir une marque fiable et un bon rapport qualité/prix, 2.choisir un PC récent et avec des finitions de bonne qualité, qui tiendra bien dans le temps.

L’Asus Zenbook 14 OLED de 2023 est un modèle récent et très équilibré. Il cumule plusieurs bons points, dont une jolie dalle Oled, un poids plume (1,2 kg) ou encore un processeur Intel Core Ultra tout nouveau tout beau, qui offre jusqu’à 15 heures d’autonomie. On recommande chaudement, il s’agit d’un modèle capable de s’adapter à bien des profils et des situations.

Prix : 999,99 euros

Un écran 24 pouces pour la bureautique : Dell S2421NX

Olivier pourrait peut-être se contenter de l’écran de son PC portable dans un premier temps, mais on recommande tout de même l’achat d’un moniteur externe, à brancher en HDMI. Notre aventurier des chiffres fait simplement de la bureautique, pas de gaming, ni de montage vidéo ou de graphisme. On lui conseille donc une valeur sûre en matière de moniteur pour PC, en regardant vers Dell. 24 pouces lui suffisent, avec une définition Full HD et un taux de rafraichissement à 75 Hz. Un moniteur simple et efficace, sobre et durable.

Prix : 125 euros

Un clavier plein format : Logitech Signature K650

Olivier est comptable. Il risque de passer beaucoup de temps sur Excel ainsi que sur des logiciels de comptabilité. Il y a de fortes chances pour qu’il utilise beaucoup le pavé numérique de son clavier bureautique (ou alors Olivier a mal compris le principe de son métier). Il lui faut donc un clavier confortable, qui reste bien en place sur le bureau, et avec un large pavé numérique. On le préfèrera aussi sans fil. Le gagnant de notre recommandation est le Signature K650 de Logitech, qui a l’avantage d’un bon rapport qualité/prix et qui ira très bien pour quelqu’un qui n’écrit pas de roman.

Prix : 44,99 euros

Une petite souris : la Logitech M330 Silent Plus S

Travailler toute la journée sur le pavé tactile d’un laptop n’est pas très agréable. Une souris bureautique classique conviendra très bien à Olivier : on lui conseille Logitech, la valeur sûre par excellence en matière de souris, en l’occurrence la M330 Silent Plus, un super rapport qualité/prix. Elle a, en plus d’être sans fil, l’avantage d’avoir des clics silencieux et ainsi d’épargner ses délicates esgourdes.

Prix : 29,99 euros

Un casque avec un micro : Steelseries Arctis 1 Wireless

Dans un premier temps, si Olivier ne fait que peu de visios, il pourra sans doute se contenter d’utiliser ses écouteurs Bluetooth. Mais s’il se met à multiplier les appels vidéo, et a aussi la malchance d’avoir des voisins qui aiment les perceuses, un casque sans fil avec un micro sera l’idéal. Rappelons que son Asus Zenbook 14 OLED est muni d’une webcam intégrée, nul besoin donc d’acheter une webcam en sus.

Olivier aura besoin d’un casque sans fil (plus pratique), au look sobre pour rester pro à la caméra, comportant un micro amovible. N’étant pas un gamer, et ne prévoyant pas de passer la journée en appel, il n’a nul besoin de choisir un casque haut de gamme qui chiffre vite. On lui conseille le modèle Steelseries Arctis 1 Wireless qui fera très bien l’affaire pour quelques rendez-vous en visioconférence.

Prix : 71,24 euros

Une chaise de bureau ergonomique : un fauteuil de pro sur Amazon

Alors oui, il n’est pas forcément évident de choisir une chaise de bureau sur internet, pour la simple raison qu’on ne peut pas l’essayer. Cependant, Olivier peut tout de même se permettre d’investir un petit billet de 100 (on aurait du mal à vous conseiller des chaises de bureau à 500 euros que vous ne pouvez pas tester). Ce modèle assez classique a plusieurs avantages pour un bon confort : un repose-tête réglable, qui permet de soulager la nuque dans la journée, des accoudoirs réglables en hauteur, ainsi qu’un soutien lombaire ajustable.

Prix : 111,26 euros

Une imprimante pour la bureautique : Canon Pixma MG3650S

Olivier aura peut-être besoin d’imprimer de temps à autre certains documents pour les envoyer à ses clients. Canon possède une gamme hautement extensive sur l’entrée de gamme des imprimantes : entre 40 et 100 euros, vous trouverez beaucoup, beaucoup de modèles qui se ressemblent tous. On lui conseille l’imprimante multifonctions Pixma MG3650s, qui a l’avantage de proposer un mode recto verso ainsi qu’un coût à la page modéré.

Prix : 49,99 euros

TOTAL : 1432,46 euros

Pour s’équiper intégralement, Olivier va devoir débourser quasi l’équivalent d’un SMIC mensuel net (car oui, Olivier est comptable, il compte tout en SMIC). Il s’agit d’un équipement complet d’entrée de gamme, à l’exception du PC portable. Le montant est donc plutôt modéré pour ce que cela représente. À l’avenir, il pourra bien sûr adapter son équipement et changer certains accessoires qui ne seraient plus assez performants ou pas assez puissants à son goût. Notre sélection reste néanmoins une excellente base pour bien débuter en freelance. Bon courage, Olivier !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.