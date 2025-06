Notre montre connectée préférée de 2024, avec son autonomie record, est à prix cassé jusqu’à demain

Il faut le dire, la OnePlus Watch 2R coche toutes les cases : suivi santé, exercices physiques, autonomie et design. Une vente flash a lieu en ce moment sur le site de OnePlus permettant d’obtenir cette superbe montre connectée à 179 euros contre 279 euros.

La OnePlus Watch 2R // Source : OnePlus

Dans le grand bazar des montres connectées Android, la OnePlus Watch 2R fait figure d’exception. Pas que par son prix ultra compétitif ni par son marketing plutôt discret, mais par la manière dont elle mêle autonomie, fluidité et design bien pensé. Succès surprise des Frandroid Awards 2024, elle a su s’imposer face aux mastodontes du genre. Et, aujourd’hui, OnePlus lance une vente flash faisant perdre 100 euros à la smartwatch et en bonus les Nord Buds 3 Pro sont offerts (d’une valeur de 79 euros).

Les atouts de cette OnePlus Watch 2R

Autonomie de 4 à 6 jours grâce à sa double puce et la gestion hybride

Wear OS 4 fluide avec Google Maps, Wallet, Assistant et Play Store natif

Design fin et léger qui passe du sport au quotidien sans fausse note

Au lieu de 279 euros, la OnePlus Watch 2R est aujourd’hui disponible en promotion à 179 euros sur OnePlus.

Une vraie montre connectée, pas un gadget déguisé

La OnePlus Watch 2R repose sur une architecture technique solide : un processeur Snapdragon W5 + une puce BES2700BP indépendante, ce qui permet de basculer intelligemment entre performance et économie d’énergie. Une réactivité constante dans l’interface, mais sans puiser dans la batterie à chaque mouvement de poignet.

L’écran AMOLED de 1,43 pouce est lumineux, lisible même en plein soleil, et profite d’un affichage permanent (Always-On Display) sans trop pénaliser l’autonomie. L’interface reste fluide, intuitive, et surtout cohérente avec l’univers Android. L’ensemble est certifié 5ATM + MIL-STD-810H, donc taillée pour l’extérieur comme pour la salle.

Côté santé, la Watch 2R embarque tout le nécessaire : fréquence cardiaque, SpO2, sommeil, stress, suivi menstruel. Et bien sûr, elle tourne sous Wear OS 4 : accès à toutes les apps Google (Maps, Wallet, YouTube Music), gestion des notifications, commandes vocales… C’est un vrai prolongement du smartphone, pas un simple bracelet évolué.

OnePlus Nord Buds 3 Pro offerts : un bonus qui fait la diff

Parce qu’un bon duo commence souvent par un bon son, OnePlus glisse dans la boîte une paire de Nord Buds 3 Pro. Des écouteurs true wireless qui ne font pas semblant : réduction de bruit active, autonomie solide, et une signature sonore punchy qui matche bien avec Spotify ou des appels en visio.

Un cadeau loin d’être anecdotique quand on connaît leur tarif en solo. Et un vrai plus pour ceux qui cherchent un setup cohérent dès le premier jour, sans passer par la case achat supplémentaire. Une montre connectée avec des écouteurs bien foutus, c’est tout sauf un hasard.

