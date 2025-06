Cette sonnette dotée d’une double caméra à -45 % est idéale pour renforcer la sécurité le pas de votre porte 

Ă€ cĂ´tĂ© des camĂ©ras de surveillances, on a aussi les sonnettes qui sont très utiles pour voir ce qui se passe sur le pas de votre porte. Si vous en voulez une, la eufy Security VidĂ©o Doorbell S330 a l’avantage de s’Ă©quiper d’une double camĂ©ra et de profiter de 45 % de remise.

eufy Security Vidéo Doorbell S330 // Source : site officiel

Le fabricant d’objets connectĂ©s eufy Security, filiale de Anker, compte un bon nombre de produits pour surveiller son domicile. La VidĂ©o Doorbell S330 est une sonnette connectĂ©e qui permet non seulement d’échanger avec ses visiteurs, de voir qui se tient devant sa porte, mais aussi d’être notifiĂ© dès qu’un mouvement est dĂ©tectĂ© près du logement. Sa particularitĂ© ? Elle s’Ă©quipe de deux camĂ©ras pour offrir une vision plus large. Si ce modèle vous intĂ©resse, sachez qu’elle profite de 45 % de remise sur Amazon.

La eufy Security VidĂ©o Doorbell S330, c’est quoi ?

Une sonnette Ă©quipĂ©e d’une double camĂ©ra

Des images en 2K, un mode nuit, détection de mouvements

Une autonomie de 6 mois

Jusqu’ici vendue Ă 199 euros, la eufy Security VidĂ©o Doorbell S330 se trouve en ce moment en promotion Ă 109,99 euros sur Amazon.

Une sonnette qui ne laisse rien passer

La eufy Security VidĂ©o Doorbell S330 semble ordinaire comme sonnette connectĂ©e, et pourtant elle a bien une particularitĂ© qui l’a distingue de la concurrence. Elle s’Ă©quipe non pas d’une camĂ©ra mais bel et bien de deux, l’une se trouvant sur le haut de l’appareil, l’autre sur le bas. Une manière d’avoir une vision plus Ă©tendu du pas de votre porte, notamment pour filmer des colis posĂ©s au sol, par exemple.

En revanche, elles ne profitent pas de la mĂŞme dĂ©finition. La première camĂ©ra est capable de filmer en 2K et dĂ©livre une belle nettetĂ© sur les images. L’autre camĂ©ra orientĂ©e vers le bas se contente d’une dĂ©finition en 1080p avec un champ de vision de 97°. Les images restent exploitables en journĂ©e. On peut aussi profiter d’une vision nocturne qui permet d’observer ce qu’il se passe devant notre porte sur une distance de 5 Ă 7 mètres. On gagne en nettetĂ© si la zone est Ă©clairĂ©e.

Facile Ă installer et pratique

Concernant son installation, elle peut ĂŞtre installĂ©e Ă l’extĂ©rieur de deux manières diffĂ©rentes. Vous pouvez l’installer en mode sans fil, grâce Ă sa batterie rechargeable, ou alors la raccorder aux fils de votre sonnette existants, ce qui permet de ne pas avoir Ă la recharger. La marque promet jusqu’Ă 180 jours d’autonomie, mais dans les conditions suivantes : une tempĂ©rature de 20 °C, 10 dĂ©tections de mouvement par jour et 20 secondes de vidĂ©os Ă chaque fois qu’un mouvement Ă©tait dĂ©tectĂ©. Vous l’aurez compris, la batterie varie en fonction de son utilisation.

Bien sûr, la sonnette est capable de vous alerter en temps réel, avec des notifications, dès que quelqu’un se présente à votre porte grâce à sa capacité à détecter les mouvements. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez, et cela sans frais supplémentaires.

