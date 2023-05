Quelles sont les meilleures caméras de surveillance connectées en 2023 ?

Une caméra de surveillance connectée est un bon atout pour savoir ce qu'il se passe chez soi en son absence. Voici nos recommandations pour trouver la caméra la plus adaptée à votre intérieur.

Que vous partiez quelques heures, jours ou semaines de votre domicile, vous êtes inquiets à l’idée de le laisser ainsi sans surveillance ? Les caméras de surveillance connectées sont une réponse simple à cette problématique. Elles vous aident à garder un œil sur votre habitation et vous alertent directement sur votre smartphone en cas de mouvements ou de bruits suspects.

Une caméra de surveillance est cependant comme tout objet de sécurité : sa présence n’évitera pas une effraction. Au mieux, elle dissuade et au pire, elle alerte. Avec l’amélioration des débits internet fixe et mobile, votre téléphone devient aujourd’hui un véritable centre de télésurveillance nomade. Installer un système de caméra de sécurité est simple et à la portée de toutes les bourses.

Attention tout de même : en France, de nombreuses règles encadrent leur utilisation.

Cette sélection est relativement large, vous trouverez les modèles d’intérieur sur ce guide plus spécifique. Vous pourrez également consulter les meilleures caméras de surveillance d’extérieur dans un guide dédié. En complément de tout ça, une sonnette connectée intégrant une caméra sera parfaite pour garder un œil sur son perron. Une caméra de surveillance extérieure pourra aussi vous permettre de surveiller votre robot tondeuse.

Bosch Camera 360° : la plus équilibrée

La vie privée est une des questions qui est souvent mise de côté avec les caméras de surveillance, on doit finalement faire confiance à la bonne volonté des constructeurs. Signée Bosch, cette caméra s’intéresse à la question puisqu’une double pression dissimulera complètement le capteur lorsqu’on ne souhaite pas être filmé. Pour cela, elle utilise un moteur qui la fait entrer et sortir de son tube. Élégant, son design rappelle d’ailleurs celui de la Netatmo Welcome.

Comme sa concurrente, elle ne dispose pas de système de fixation et doit donc être posée sur une surface plane. L’installation est cependant simplifiée par le fait que le capteur soit motorisé et donc mobile. Il traque automatiquement les personnes rentrant dans son champ. On peut aussi la diriger manuellement depuis l’application. Cette dernière est simple à utiliser et riche en fonctions.

Bosch se distingue aussi par la qualité d’image. Les enregistrements Full HD sont de très bonne qualité, tant de jour que de nuit. Le mode infrarouge est d’ailleurs particulièrement efficace, les lampes permettant de distinguer les visages d’assez loin. Même constat pour le micro, précis même avec un bruit de fond important. En revanche, le haut-parleur déçoit un peu, donnant un rendu très métallique aux voix.

Côté enregistrement, on a le choix entre le cloud et une carte microSD. L’offre cloud est gratuite et conserve jusqu’à 200 séquences pendant 30 jours. À noter que les données sont stockées en Allemagne, un vrai plus pour les problématiques de vie privée. Le stockage local est possible, mais on vous recommande de remplacer la microSD fournie, on se trouve vite à l’étroit avec seulement 8 Go.

Le constructeur allemand propose ici une excellente caméra qui séduira tout particulièrement ceux qui n’ont besoin que d’un seul point de vue. On apprécie tout particulièrement les fonctions de respect de la vie privée encore trop rares sur ce type de produits. Et en prime, son tarif est d’autant plus attractif que le stockage cloud est gratuit.

La Bosch Camera 360° en bref

Tracking motorisé à 360°

Performances vidéo excellentes

Respecte la vie privée

Arlo Pro 3 : la référence

Arlo, c’est un design reconnaissable entre tous, relativement compact et associé à une qualité de fabrication sans faille. Sa robe blanche en plastique résiste aux intempéries et aux UV (pas de certification annoncée). L’installation logicielle est simple et rapide avec trois possibilités : poser la caméra sur un espace plat, l’accrocher à un support sur lequel visser l’Arlo ou un autre magnétique. Ce dernier est le plus pratique, car détacher la caméra d’un mur devient aisé.

L’ensemble fonctionne sur batterie ; comptez entre 30 et 60 jours d’autonomie en fonction de vos usages. Attention : il faut le Smart Hub, un boîtier à brancher à son routeur, pour faire fonctionner l’ensemble. Il intègre également une alarme, mais qui manque vraiment de coffre.

L’Arlo Pro 3 filme en 2K 1080p et 720p avec un angle de vision de 160° et elle supporte le HDR en bonus. Nous sommes face à la caméra offrant le meilleur niveau de détails et une colorimétrie plutôt naturelle. De nuit, la qualité est encore au rendez-vous, grâce à un mode nocturne exceptionnel. La caméra intègre en plus un projecteur qui éclaire la zone visée par la Arlo Pro 3 et permet même de filmer en couleur de nuit.

Le résultat est très convaincant, mais testez les deux configurations pour trouver celle qui offrira les meilleurs détails en fonction de votre environnement. La détection de mouvement active l’enregistrement et se révèle très fine. Elle peut identifier les animaux, surveiller une zone précise (dépôts de colis par exemple) et même alerter si un véhicule passe devant son optique. Le hub comprend également un détecteur de fumée.

Par contre, pour profiter de toutes les possibilités de l’Arlo Pro 3, il faut souscrire à un abonnement (à partir de 2,79 euros pour une caméra et 8,99 euros pour plusieurs). Sans cela, vous passez à côté de la détection de mouvement différenciée, celle de fumée et surtout l’accès aux vidéos enregistrées dans le cloud.

Arlo propose tout de même une solution alternative, en autorisant l’enregistrement sur un disque dur branché au Smart Hub. Enfin, l’appli est vraiment riche, assez simple à appréhender, mais la surcharge d’information nuit parfois à la lisibilité.

L’Arlo Pro 3 est sans conteste le modèle le plus performant sur le marché, mais le ticket d’entrée la rendra malheureusement inaccessible à la plupart des bourses. Pour en savoir plus, retrouvez notre test complet de l’Arlo Pro 3.

L’Arlo Pro 3 en bref

Solution complète

Performances de jour comme de nuit

Torche intégrée

La question de l’Arlo Pro 4

Disponible depuis l’été 2021, l’Arlo Pro 4 est rigoureusement identique à la Pro 3 à un détail près : elle peut être connectée directement à votre réseau Wi-Fi. Cela simplifie l’installation, mais ne conviendra pas à toutes les situations. Tous les domiciles ne disposent en effet pas forcément d’un réseau Wi-Fi suffisamment fiable, en particulier si vous comptez installer une caméra à l’extérieur. Selon les situations vous risquez donc d’ajouter le Smart Hub d’Arlo.

L’Arlo Pro 4 aurait pu être intéressant si son tarif était attractif, mais ce n’est pas le cas au moment où nous écrivons ces lignes. Le pack de démarrage composé de deux caméras est facturé aux alentours de 430 euros, contre 340 euros pour le pack 2 caméras et station d’accueil de l’Arlo Pro 3. Dans cette situation, autant donc rester sur la génération précédente.

Et l’Arlo Go 2 ?

Si ces histoires de connexion au routeur ou au Wi-Fi vous embêtent, vous pouvez opter pour l’Arlo Go 2. Cette petite caméra possède un gros avantage : la connectivité 4G. Il vous faudra bien sûr penser à prendre un abonnement 4G pour pouvoir en profiter, mais elle peut être bien pratique pour surveiller des zones non couvertes par le Wi-Fi, par exemple au fond d’un grand jardin. La qualité vidéo (en Full HD) est au rendez-vous, de même que la détection intelligente. Reste qu’il faut y mettre le prix, à 330 euros pour une seule caméra, sans compter l’abonnement 4G.

Arlo Ultra 2 Spotlight : pour un max de détails

Avec cette Ultra 2 Spotlight, Arlo ne cherche pas à révolutionner sa gamme, mais à construire sur des acquis déjà solides avec l’adoption d’un capteur 4K. Sur la forme, on aura ainsi bien du mal à la distinguer de ses cousines. On retrouve donc une caméra fonctionnant sur batterie et livrée avec plusieurs supports. On apprécie tout particulièrement le support mural qui, s’il n’est pas forcément le plus esthétique du marché, offre une liberté d’orientation très importante.

Contrairement à l’Arlo Pro 4, ce modèle est incapable de se connecter directement à un réseau Wi-Fi et devra donc passer par le Smart Hub. L’installation est un modèle de simplicité et l’on retrouve toutes les fonctions intelligentes de détection qui ont fait le succès de la marque. La plupart d’entre elles sont cependant conditionnées à la souscription de l’abonnement.

Le principal changement est donc à trouver du côté du capteur, qui passe de 2K à 4K. Si le gain de qualité ne saute pas forcément tout de suite aux yeux, il est pourtant bien réel et montre son utilité notamment sur les visages. Ces derniers sont bien plus détaillés et donc identifiables de plus loin, tant de jour que de nuit. On remarque cependant que la caméra a toujours des soucis de surexposition sur des scènes très lumineuses.

Dans l’absolu, l’Arlo Ultra 2 se classe sans soucis comme l’une des meilleures caméras de surveillance du marché, avec des fonctions intelligentes bluffantes. Reste toutefois un tarif très élevé, une seule caméra coûtant le prix d’un système complet de la gamme inférieure.

On vous en dit plus dans notre test de l’Arlo Ultra 2 Spotlight.

L’Arlo Ultra 2 Spotlight en bref

Les fonctionnalités intelligentes

Un passage à la 4K vraiment utile

Torche intégrée

Netatmo Welcome : elle a de beaux restes

Bien que sortie en 2015, la Netatmo Welcome demeure l’une des caméras de surveillance les plus jolies du marché avec son design tubulaire et ses dimensions très maîtrisées. Seule une petite LED nous rappelle qu’on est en face d’une caméra. Pas de système d’accroche, il faut donc la poser sur une surface plane. L’installation est aussi simple que rapide. Si un micro est disponible, pas de haut-parleur au menu pour faire peur à d’éventuels cambrioleurs.

Si l’image Full HD avec un angle de vision de 130° est exploitable dans la plupart des situations, le capteur commence à accuser son âge face à la concurrence. Ses algorithmes limitent toutefois les dégâts, elle sait différencier un être humain d’un animal, mais surtout, c’est une virtuose de la reconnaissance faciale.

Après quelques semaines d’entraînement, elle sera capable d’identifier chaque membre du foyer. Placez-la de sorte à avoir une vue sur la porte d’entrée et vous serez alors alerté quand votre petit dernier rentre seul de l’école ou quand une personne inconnue est présente chez vous, avec en prime une belle photo de son visage. L’appli est très ergonomique, bien pensée et simple à prendre en main.

Elle offre de nombreuses options de configuration et une gestion très fine des notifications. Pas d’abonnement chez Netatmo, ni de cloud, les vidéos et les photos sont stockées sur carte SD et peuvent être sauvegardées sur votre Dropbox, un NAS ou un FTP pour sécuriser les vidéos et photos.

L’écosystème comprend une caméra de surveillance extérieure qui dispose d’un puissant système d’éclairage, d’une très bonne vision nocturne et d’un détecteur de mouvement très sensible. Par contre, elle ne propose pas la reconnaissance de visage. Une variante, la Netatmo Extérieure avec sirène, ajoute comme son nom l’indique une puissante alarme sonore.

Netatmo propose en plus des détecteurs d’ouverture de portes ou de fenêtres efficaces. Enfin, une alarme intérieure et extérieure vient compléter le tableau avec un détecteur de fumée connecté. L’ensemble des produits Netatmo est compatible Apple HomeKit, Google Assistant et Alexa. Un produit réussi, mais qui mériterait toutefois une mise à jour avec un capteur plus performant.

Netatmo Welcome en bref

Design et simplicité

Reconnaissance de visage

Écosystème complet et appli très bien faite

Google Nest cam : pour les 100 % Google

Après une Nest Cam IQ qui avait été une petite révolution en son temps avec ses fonctions intelligentes, Google revient avec un modèle nettement moins onéreux et surtout bien plus polyvalent. Cette nouvelle Nest Cam est en effet désormais dotée d’une batterie et est pensée à la fois pour un usage en intérieur comme en extérieur.

Le design est particulièrement épuré et malgré son gabarit plutôt imposant, la caméra se fera oublier aisément dans la plupart des intérieurs. Elle est livrée avec un support magnétique mural, mais si vous comptez la poser sur une surface horizontale, un socle optionnel est aussi de la partie. L’autonomie annoncée est de 1,5 à 7 mois, une endurance inférieure plus que correcte.

La gestion de l’engin passe désormais uniquement via l’app Home de Google. Cette dernière est simple d’utilisation et la grande majorité des fonctions intelligentes est accessible sans abonnement. Seule exception, la reconnaissance de visages, qui est liée aux formules payantes. Vous aurez le choix entre 30 et 60 jours de stockage pour respectivement 5 euros/mois et 10 euros par mois.

Pour ce qui est de la qualité d’affichage, le capteur fournit une image Full HD correcte tant de jour que de nuit. Elle n’a donc pas à rougir face à la concurrence sur ce point.

Google livre donc ici une caméra équilibrée, qui sort du lot par la richesse de ses fonctions avancées. En prime, l’intégration avec le reste de l’écosystème Nest est bien entendu parfaite.

Google Nest Cam en bref

Les fonctions logicielles

Une bonne image

Le design discret

TP-Link Tapo C420 : le kit complet de caméra pour l’extérieur et l’intérieur

La marque Tapo présente ses caméras sous la forme d’un kit avec deux produits ainsi qu’un hub. La mise en place est facilitée par un support à visser que vous pourrez orienter au mieux. Les caméras sont plutôt compactes mais bien équipées avec un capteur de mouvement, un microphone et un haut parleur. Une batterie est intégrée pour assurer le fonctionnement du produit.

Avec l’application compagnon TP-Link Tapo, il vous faut ajouter le hub puis les caméras une à une. À l’usage, le logiciel permet d’interagir avec les caméras et même parler via le micro de ces dernières. Toutefois, les fonctionnalités sont tout de même assez limitées encore. Si vous faites l’impasse sur l’abonnement, il vous faudra une carte SD pour stocker les vidéos et les photos que vous souhaitez enregistrer.

Surtout, notre test du kit TP-Link Tapo C420 a permis de révéler que les caméras ont une qualité d’image assez irréprochable et que la détection de mouvements est efficace. On regrettera surtout le manque de portée des caméras pour des logements avec un peu plus de superficie. Pour 250 euros, ce kit permettra de surveiller l’intérieur et l’extérieur de votre logement.

La TP-Link Tapo C420 en résumé :

Faciles à mettre en place

La bonne autonomie

Qualité des images

Tapo C210 : le bon rapport qualité/prix

TP-Link renouvelle sa gamme avec une caméra de surveillance intérieure d’entrée de gamme. Vous ne trouverez ici que du plastique (blanc), mais de bonne qualité. Le design est classique pour cette fourchette tarifaire. Ses dimensions restent contenues, et vous pouvez la fixer au mur si besoin. Il s’agit d’une caméra à 360°. À la verticale, son amplitude est de 114°.

Vous pouvez tout stocker en local en insérant une carte microSD (jusqu’à 256 Go), ou bien payer un abonnement pour le cloud Tapo, ce dernier n’étant pas donné (3,99 euros par mois pour une seule caméra).

La caméra embarque un capteur de 3 Mpx pour filmer en 2304 x 1296 pixels (2K). La qualité de l’image est très satisfaisante, avec notamment une bonne gestion du contre-jour. Les visages sont bien reconnaissables. De nuit, la qualité est satisfaisante.



Bon point sur la détection de mouvement, particulièrement efficace, de jour comme de nuit. Vous pouvez d’ailleurs piloter la caméra via votre smartphone, et le moteur s’avère plutôt silencieux. L’application Tapo est très pratique à utiliser, simple et claire. La détection de bruit, elle, est par contre beaucoup plus anecdotique et aléatoire…

La Tapo C210 est tout de même une bonne petite caméra d’intérieur, proposée à un tarif redoutable. Retrouvez notre test de la Tapo C210 sur Frandroid.

La Tapo C210 en bref

Bonne qualité d’image

Simple d’utilisation

Petit prix

Xiaomi Mi 360° Security Camera 2K : l’autre solution économique

Véritable touche-à-tout de la tech, Xiaomi ne pouvait évidemment pas rester loin des caméras de surveillance. Extérieurement, ce modèle ressemble comme deux gouttes d’eau à celui sorti il y a quelques années. Il peut ainsi être posé sur une surface ou fixé sur un mur ou au plafond (tous les supports sont fournis).

La principale particularité de cette caméra est sa motorisation. Comme son nom l’indique, elle permet de regarder à 360°. Cette fonctionnalité se commande via l’app et un très pratique petit joystick virtuel. Le passage à un capteur 2K permet de gagner en finesse d’enregistrement, même si la qualité ne reste pas fantastique. Les performances dans le noir sont en revanche très correctes grâce à des lampes infrarouges puissantes.

La reconnaissance de mouvement est efficace et distingue sans soucis les mouvements humains du reste. L’enregistrement se fait principalement via le cloud, mais aussi via un emplacement microSD de 32 Go maximum pour du backup local. En ce qui concerne l’audio, on a droit à un micro et un haut-parleur tout à fait suffisants pour échanger quelques mots.

Si elle ne vient pas rivaliser avec les meilleures solutions du marché, cette caméra est une option correcte pour qui ne veut pas se ruiner ni se prendre la tête. On vous la détaille dans notre test de la Xiaomi Mi 360° Security Camera 2K.

La Xiaomi Mi 360° Security Camera 2K en bref

Le prix

La rotation à 360°

Cloud gratuit (mais obligatoire)

À savoir pour choisir votre caméra de surveillance connectée

Quels sont les points à regarder pour une image de qualité ?

La majorité des produits sont aujourd’hui en Full HD, bien qu’il en existe également en 2K, voire 4K. Mais la résolution seule ne suffit pas. La caméra doit pouvoir capturer une image avec assez de détails pour offrir une information pertinente, voir identifier des visages. Elle doit garder une qualité constante dans toutes les situations de luminosité. Enfin, faites attention à l’angle de vision de la caméra, plus la zone à surveiller est large, plus il doit être grand.

Caméra de surveillance : où stocker mes photos et vidéos ?

Le stockage peut se faire sur carte SD, mais elle peut disparaître avec la caméra lors d’un cambriolage. C’est pour cela que la majorité des constructeurs permettent un stockage dans leur propre Cloud. Certains proposent de conserver gracieusement vos vidéos d’alerte quelques jours, d’autres demandent un abonnement plus ou moins coûteux. Sans abonnement, vous aurez principalement accès aux notifications d’alerte et au flux vidéo en direct. Autre possibilité, le stockage sur serveur FTP ou un NAS, mais toutes les marques ne le proposent pas.

Caméras de surveillances et vie privée font-elles bon ménage ?

Une caméra de surveillance n’est pas là pour espionner le foyer, mais bel et bien le protéger. Une LED s’allume en général quand une caméra est activée et l’appli vous informe de la situation. Certains produits utilisent la reconnaissance faciale pour garantir la vie privée et ne pas filmer les membres du foyer. La transparence doit rester le maître mot pour que chacun prenne au sérieux et s’approprie l’outil de sécurité.

Faut-il un micro et un haut-parleur ?

Les caméras sont souvent équipées d’un micro, pour à la fois vous permettre d’entendre ce qui se passe chez vous et servir de détection de bruits suspects. Il doit réussir à capter avec réalisme les sons ambiants, voire capter des voix audibles. Certains modèles proposent un haut-parleur qui permet d’interagir avec les membres de la famille par exemple ou informer, de votre voix, un cambrioleur qu’il est filmé sur le vif et que vous avez contacté les forces de l’ordre.

Caméra d’intérieur ou d’extérieur ?

Il existe trois types de caméras de surveillance, pour un usage en intérieur, en extérieurs et les produits mixtes. Pour surveiller un jardin, une terrasse, un modèle outdoor, capable de résister à la pluie et aux poussières, est à privilégier. Certains intègrent un système d’éclairage. Associé au détecteur de mouvement, il s’activera pour éclairer votre chemin de nuit par exemple ou effrayer un gredin potentiel de passage. Les produits mixtes vous évitent d’avoir à jongler avec des références différentes.

Doit-on privilégier le design ou les dimensions ?

L’esthétique n’est pas la première des priorités, mais elle a son importance surtout si vous dédiez votre achat à un usage en intérieur. Autant éviter d’investir dans un modèle au look discutable s’il doit se retrouver dans votre salon. C’est moins problématique si vous positionnez la caméra dans un garage ou un couloir. Si vous voulez la camoufler au milieu d’une bibliothèque, derrière des bibelots ou dans des arbustes, optez pour un petit gabarit afin d’assurer la plus grande discrétion.

Avec ou sans fil ?

Une caméra sur batterie offre de nombreux avantages, le premier est d’être plus simple à positionner qu’un produit avec un câble d’alimentation. Par contre, il faut les recharger régulièrement et dans ce cas, une autonomie de 3 mois semble être un minimum. Second câble qui peut entraver votre liberté d’installation, l’Ethernet. Nous nous sommes ici concentrés sur les produits Wi-Fi. Mais les plus paranoïaques voudront peut-être au moins une caméra de surveillance dotée d’un port Ethernet, pour contrer les cambrioleurs dotés d’un brouilleur Wi-Fi.

La vision de nuit est-elle vraiment importante ?

Un dispositif infrarouge permet à une caméra de surveillance de distinguer dans le noir des objets, des animaux ou des personnes. Idéal pour la surveillance nocturne, cette fonction sert surtout à être alerté d’une intrusion. Seuls les modèles les plus performants peuvent capter un visage avec assez de détail pour être exploitables. Ne pas en disposer réduit fortement l’intérêt d’un produit de sécurité qui se doit d’être efficient à tout moment de la journée.

Un écosystème complet, c’est important ?

À moins de vivre dans un studio, une seule caméra suffit rarement. Certains constructeurs proposent une gamme de produits complète qui peut aller des caméras intérieures, extérieures, mixtes, aux détecteurs d’ouverture de porte en passant par des alarmes. Ils se contrôlent via des applis qui vous envoient des notifications en cas d’incident suspect (bruit, ouverture de porte, mouvement devant la caméra), de visualiser en direct ou non ce que voit la caméra.

Toutefois, si pour des raisons de caractéristiques techniques ou de coût, vous voulez mixer des produits de marque différente ? Il vous faudra juste apprendre à jongler entre des applis différentes. Enfin, assurez-vous que les produits sont compatibles Apple Home Kit, Google Assistant ou Alexa, ce peut simplifier la vie au quotidien.

