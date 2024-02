Ring propose une gamme complète de sonnettes et de caméras de sécurité connectées, dont les modèles Pro qui disposent d'un radar embarqué très utile pour détecter les mouvements dans l'espace. La dernière-née de la marque, la Ring Stick Up Cam Pro, intègre ce fameux radar, tout en étant particulièrement polyvalente. Voici notre test.

Avec sa gamme complète, Ring est l’un des leaders du marché de la sécurité connectée, qu’il s’agisse de caméras de surveillance ou de sonnettes intelligentes. Celles-ci disposent dans la majorité des cas de fonctionnalités avancées, comme l’audio bidirectionnel, mais aussi la vision de nuit, la détection intelligente de mouvement, les zones de confidentialités, et bien plus.

La Stick Up Cam Pro regroupe le meilleur de Ring dans une caméra versatile, positionnable à la fois à l’extérieur comme à l’intérieur et qui peut être posée à la verticale ou montée au mur.

Parmi ses fonctionnalités les plus notables, la Ring Stick Up Cam Pro intègre un radar, lui permettant de suivre les mouvements de personnes très précisément dans l’espace, et même de les afficher sur une carte. Elle propose également une qualité vidéo Full HD avec HDR, la vision de nuit en couleur, et même le Wi- Fi à 5 GHz. Avec de telles fonctionnalités, voyons s’il faut s’arracher la Stick Up Cam Pro, ou si ces fonctionnalités ne sont pas très utiles au quotidien.

Un design qui en impose

La Ring Stick Up Cam Pro est imposante et peu discrète, à cause de son radar embarqué qui prend de la place. Elle reste élégante et bien finie. Elle est proposée en noir ou en blanc, ce qui lui permet de s’intégrer facilement au sein de votre domicile, tout en conservant une apparence distinguée par rapport à d’autres produits comparables.

La face avant est d’ailleurs plate, alors que même les autres produits Ring sont en général cylindriques. On y retrouve une bande verticale noire, abritant l’objectif au centre, ainsi que le radar au-dessus et le microphone et le haut-parleur en dessous.

Le reste du corps du produit reprend une forme arrondie, au look épuré. On retrouve notamment un connecteur USB-C à l’arrière, ainsi qu’une attache de fixation pour monter la caméra au mur.

En standard, la Ring Stick Up Cam Pro est livrée en mode vertical, c’est-à-dire prête à se poser sur une surface plane. Peu importe votre préférence, le passage d’un mode à l’autre ne prend que quelques secondes et nécessite simplement de dévisser une vis.

Selon la version choisie, la Stick Up Cam Pro est disponible en version filaire, solaire ou sur batterie. Comme d’habitude avec Ring, le choix n’est pas définitif, dans le sens où il reste possible d’acquérir une batterie standard de la marque, c’est-à-dire les mêmes que pour les autres caméras ou sonnettes Ring, ou même de brancher la caméra en utilisant un câble USB-C standard.

Ring reste également fidèle à sa réputation pour ce qui est de la qualité de fabrication, puisque la Stick Up Cam Pro est bien finie et semble solide. Elle est d’ailleurs prévue pour résister aux intempéries et être utilisée dans des températures comprises entre -20 et 48,5 °C.

Une installation facilitée

Comme la majorité des produits Ring, la Stick Up Cam Pro s’installe en quelques minutes. Pour ce faire, il suffit d’installer l’application de la marque et de créer un compte, puis de scanner le QR code au dos de la caméra pour commencer le processus. Celui-ci est entièrement guidé, simplifiant ainsi la connexion au réseau, mais aussi le montage de la caméra, selon vos préférences.

Le processus vous expliquera ainsi comment installer la Stick Up Cam Pro au mur, qu’il s’agisse de démonter ou de revisser le support de fixation, mais aussi de choisir les bonnes vis et chevilles de montage. Celles-ci ne sont d’ailleurs pas fournies dans la boîte et il vous faudra en acquérir ou puiser dans votre boîte à outils pour ce mode de montage.

Des fonctionnalités avancées

La gamme Pro de Ring est la plus complète et inclut par conséquent des fonctionnalités très complètes. La Stick Up Cam Pro ne fait donc pas figure d’exception, en proposant en standard l’Audio+ bidirectionnel avec annulation d’echo, le Wi-Fi bi-bande 5 GHz, une sirène intégrée, la vidéo Full HD avec HDR, ainsi que la vision de nuit en couleur.

En plus de ces fonctionnalités, la Ring Stick Up Cam Pro intègre également un radar embarqué, lui permettant de suivre les mouvements de personne de manière précise, en les affichant sur une vue aérienne.

L’application Ring permet une prise en main facile de la caméra, ainsi qu’une personnalisation poussée. Elle permet bien entendu d’accéder au flux en direct, mais aussi de consulter la chronologie des évènements précédents, y compris lorsqu’une personne ou du mouvement ont été détectés.

La détection de mouvement est d’ailleurs proposée en standard, tandis que la détection de personne requiert un abonnement Ring Protect, disponible à partir de 4 euros par mois. Celle-ci ne brille toutefois pas par sa précision, interprétant à tort des mouvements de branches ou d’animaux comme étant des personnes.

Fort heureusement, l’application permet également de personnaliser la sensibilité de détection, ainsi que de créer des zones de détection ou de confidentialité pour éviter les notifications intempestives.

La détection de mouvement est, quant à elle, appuyée par le radar intégré et permet ainsi à la caméra de les tracer sur une vue aérienne, permettant de suivre précisément les déplacements d’un potentiel intrus. La fonction elle-même est utile, mais nécessite des images satellites claires de la zone où vous habitez.

Si cette fonctionnalité vous est peu utile, vous pouvez opter pour l’option pre-roll, qui permet d’afficher un pré-enregistrement en basse résolution pour voir les quelques secondes précédant le déclenchement de la caméra.

En outre, la Ring Stick Up Cam Pro s’intègre parfaitement avec le reste de l’écosystème Ring, et peut ainsi suivre les modes de l’alarme et s’activer automatiquement lorsque le système est armé ou lorsque la sirène se déclenche. Malheureusement, malgré son radar embarqué, la Stick Up Cam Pro ne fait pas office de capteur de mouvement pour l’alarme Ring. Elle peut en revanche automatiquement fonctionner avec d’autres produits de la marque pour activer l’enregistrement en cas de mouvement détecté. Elle s’intègre également avec Alexa et IFTTT, permettant de créer des automatismes de domotique avancés.

L’offre de fonctionnalité est donc assez complète, bien que certaines d’entre elles nécessitent un abonnement payant, comme la détection de personne, les notifications avancées avec prévisualisation, ou encore l’enregistrement sur le cloud.

Une image nette et précise

La Stick Up Cam Pro propose une résolution Full HD de 1080p, le HDR, ainsi que la vision nocturne en couleur. Globalement, la qualité vidéo est excellente et permet de voir clairement ce qu’il se passe, et le HDR rend les images encore plus lumineuses.

Cependant, pour une caméra extérieure, une résolution plus élevée aurait été préférable pour zoomer et examiner de plus près certains détails, probablement au détriment de la bande passante.

L’image est également claire de nuit, grâce au faisceau infrarouge intégré. Celui-ci est bien calibré et permet de voir clairement les objets et ce qui se passe, même dans l’obscurité. La caméra dispose également de la vision nocturne en couleur, qui est assez peu utile, car elle colore simplement certaines zones avec des couleurs artificielles, en en omettant d’autres, ce qui la rend peu naturelle. Heureusement, vous pouvez la désactiver si vous préférez utiliser une vidéo nocturne en nuances de gris.

Le champ de vision est également excellent, offrant 155 degrés en diagonale, 139 degrés en horizontal, 80 degrés en vertical, ce qui vous permet d’obtenir une bonne vision d’ensemble.

La qualité audio est également bonne, les deux parties pouvant s’entendre distinctement et communiquer clairement. La fonction Audio+ se charge de supprimer l’écho, améliorant ainsi les conversations et la clarté du son.

Prix et disponibilité de la Ring Stick Up Cam Pro

La Ring Stick Up Cam Pro est vendue environ 180 euros sur le site de Ring et sur Amazon. Le prix est relativement élevé, mais s’explique au vu des performances et du radar embarqué. Il faut toutefois compter le prix d’un abonnement Ring Protect, débutant à 40 euros par mois, si vous souhaitez bénéficier de l’enregistrement vidéo et de la détection de personnes, entre autres.

Dans tous les cas, si vous n’êtes pas pressé, il sera probablement plus intéressant de l’acheter en promotion, par exemple durant les soldes ou les Prime Days, où le prix peut devenir plus intéressant.