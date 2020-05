Comment scanner un QR Code sur Android ou avec un iPhone

Que vous ayez un smartphone Android ou un iPhone, on vous explique comment scanner un QR Code et à quoi servent ces drôles de codes-barres en carré.

Les QR Code (Quick Response Code ou code à réponse rapide) sont devenus populaires à l’avènement des téléphones mobiles équipés d’appareils photo. Ils permettent d’afficher une information (le lien vers une page web le plus souvent) de façon graphique, qui va pouvoir être scannée par nos appareils mobiles. Leur format très particulier permet d’être flashé et interprété rapidement par les appareils, tout en assurant la validité de l’information, grâce à de la redondance de données. Voici comment flasher un QR Code avec un smartphone.

Comment flasher un QR Code sur Android

Avec Google Lens sur Android

Google intègre cette fonction à Google Lens, la partie dédiée à l’imagerie de Google Assistant. Tous les smartphones qui intègrent Google Lens peuvent donc accéder à cette fonction, en particulier ceux qui n’ont pas d’interface fabricant comme les smartphones sous Android One, ou les smartphones Nokia et Sony.

Pour scanner un QR Code avec Google Lens :

Ouvrez Google Lens (l’icône carrée rappelant un appareil photo, dans Google Assistant) Pointez l’appareil photo vers le QR Code Patientez jusqu’à l’apparition d’un point bleu au centre du QR Code Appuyez sur le point bleu pour ouvrir le contenu du QR Code

Voici ce que cela donne en images :

Si votre appareil ne dispose pas de Google Lens, ou que Google Lens n’arrive pas à interpréter le QR Code et comme souvent sur Android, la méthode peut s’avérer différente selon l’interface du smartphone, développée par son fabricant.

Avec un smartphone Huawei ou Honor

Chez Huawei, ou Honor, le plus simple reste de glisser son doigt vers le haut, dès l’écran de verrouillage du téléphone, pour afficher un raccourci vers l’application de scan d’EMUI. Elle a une icône rappelant un QR Code, ou un œil, selon les versions. Cette application permet également d’ouvrir des QR Code stockés sur le téléphone, dans la galerie d’image. On peut également y accéder depuis le moteur de recherche du téléphone, en faisant un glissé vers le bas sur le bureau.

Avec un smartphone Xiaomi

Sur un smartphone Xiaomi avec l’interface MIUI, il faut passer par l’appareil photo pour flasher un QR Code. Normalement, l’option est activée par défaut, mais, si ce n’est pas le cas, il faut cocher l’option « Scanner les codes QR » dans les paramètres de l’appareil photo.

Avec un smartphone Samsung

Pour flasher un QR Code sur un smartphone Samsung, il faut passer par l’assistant du fabricant coréen, à savoir Bixby. Il suffit de déclencher Bixby Vision en appuyant sur l’œil dans l’application appareil photo de Samsung et de choisir « QR Code » quand l’assistant détecte l’image à scanner.

Avec un smartphone Asus

Du côté d’Asus l’intégration est très simple : il suffit d’ouvrir l’appareil photo et de pointer vers un QR Code pour que le téléphone interprète l’image et propose d’ouvrir un lien.

Sur iOS avec un iPhone

Depuis la mise à jour iOS 11 lancée en 2017, l’iPhone intègre nativement un lecteur de QR Code. Pour flasher un code, il suffit de :

ouvrir l’appareil photo faire la mise au point sur le QR Code appuyer sur la notification qui s’affiche avec l’information décodée

Cela se fait donc rapidement et simplement, sans besoin de passer par une application de l’App Store.

Si pour une raison ou une autre, le QR Code à scanner se trouve sur l’iPhone lui-même, par exemple sur une page web que vous visitez. Il faut alors :

ouvrir la page web en question avec Safari utiliser Force Touch sur le QR Code pour que Safari l’interprète déplacer la pop-up qui s’affiche vers le haut pour ouvrir le lien inscrit dans le QR Code avec Safari

Avec ces deux méthodes, les QR Code ne devraient plus poser de problèmes sur iOS.

Les meilleures applications pour lire un QR Code

Si aucune des précédentes méthodes n’est disponible pour votre appareil pour intégrer la fonction nativement, ce qui est notamment le cas pour les plus vieux smartphones, alors il faudra passer par une application tierce disponible sur les boutiques d’application.

La plus célèbre, et souvent recommandée par Google, est Barcode Scanner de ZXing Team. Elle a le mérite d’être totalement gratuite, légère et sans aucune publicité.

Barcode Scanner Gratuit

« Scanner de codes QR & de codes-barres (Pro) » c’est le titre un peu long de l’une des applications les plus complètes qui soit. Elle permet de scanner, mais aussi créer, des QR-Code ou des code-barres, et de les conserver avec un historique. Elle gère toute sorte de codes, qu’ils contiennent une simple URL vers une page Web, ou des données de géolocalisation ou encore les paramètres de connexion à un point d’accès Wi-Fi.