Les meilleures applications gratuites sur Android et iOS pour scanner vos documents en 2025

Découvrez notre sélection d’applications gratuites les plus pratiques à utiliser sur votre smartphone ou votre tablette Android ou iOS pour numériser un document papier.

Vous n’avez pas de scanner ni d’ordinateur sous la main pour numériser le document que vous avez devant les yeux ? Pas de problème ! Le Google Play Store et l’App Store regorgent d’applications pour vous aider à scanner vos factures, vos contrats et toutes sortes de documents papier. Encore faut-il trouver des applications pratiques et gratuites parmi ces catalogues immenses. Pour vous aider, voici notre sélection des meilleures applications gratuites sur Android et iOS pour scanner et numériser des documents.

La procédure est très simple et fonctionne généralement de la même façon pour toutes ces applications à installer sur votre smartphone ou tablette. L’utilisateur active l’application qui se sert de l’appareil photo pour capturer le document papier. Certaines applications recadrent automatiquement, mais d’autres nécessitent l’intervention de l’utilisateur pour cette tâche. Elles se différencient ensuite par leurs fonctionnalités complémentaires, leur ergonomie, la qualité de la numérisation, la stabilité du scanner, la reconnaissance de caractères (OCR) et d’autres détails qui vous permettront de choisir l’une plutôt que l’autre.

Camscanner, la référence

CamScanner est une valeur sûre pour qui souhaite numériser rapidement un document. Compatible Android et iPhone, l’application intègre un système de recadrage intelligent qui délimite les contours du papier et le redresse automatiquement. Si vous souhaitez numériser quelques pages d’un livre, il reconnaît le format double page, scinde les 2 pages en évitant l’ombrage désagréable de la pliure, la distorsion des lettres pages ou les doigts de l’utilisateur qui tient l’ouvrage.

Parmi les autres atouts de CamScanner, on peut citer les fonctions d’édition PDF, vous permettant d’ajouter des notes et des annotations, et de profiter des outils de dessin à main levée pour souligner ou signer un document numérisé. La version gratuite permet de partager vos documents et de les enregistrer au format JPG (image) ou PDF, mais ils comporteront un filigrane. Les détenteurs d’un abonnement Premium seront évidemment exemptés de publicités et du filigrane, mais surtout, ils disposeront du système de synchronisation cloud sans limites et du module de reconnaissance de caractères, qui autorise l’extraction du texte pour l’exporter au format TXT ou le modifier directement dans le document scanné.

Genius Scan, le scanner intelligent

Genius Scan vous invite à profiter gratuitement de son scanner intelligent qui recadre et corrige les distorsions de vos documents numérisés. Il élimine automatiquement les ombres et les imperfections, et prend aussi en charge la numérisation multi-page. Un mode Batch permet également de numériser des documents importés de votre galerie photo, vous permettant ainsi de recadrer et de convertir en PDF des dizaines de pages simultanément. La version gratuite autorise aussi l’utilisateur à ajouter des tags et mots-clés aux documents, de manière à les retrouver plus facilement dans le moteur de recherche. Il est ensuite possible d’envoyer vos documents par email ou de les exporter vers d’autres applications.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, Genius Scan propose une licence annuelle Ultra qui vous permet de profiter de bons nombres de fonctionnalités supplémentaires telles qu’un système OCR, une sauvegarde cloud, et une synchronisation des données entre plusieurs applications. Vous bénéficierez aussi d’une sécurisation plus avancée avec destruction automatique, d’un cryptage des fichiers, d’une protection par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, et d’un module intelligent de création de contacts à partir du scan d’une carte de visite.

Microsoft Lens, le scanner polyvalent

Microsoft Lens numérise vos documents papier, notes et reçus pour les sauvegarder numériquement, mais il va bien au-delà de cette simple fonctionnalité. Il permet notamment de numériser un tableau blanc après une réunion, un document texte pour ensuite l’annoter dans Word ou OneNote, ou bien de scanner une carte de visite pour importer directement les informations dans vos contacts. S’il s’agit d’une note manuscrite, Microsoft Lens prend en charge la reconnaissance optique de caractères, vous permettant ensuite de le retranscrire en texte numérique pour le copier et l’éditer, ou le partager.

La plus grande force de Microsoft Lens réside dans son étroite collaboration avec les autres applications de l’environnement Microsoft, via Microsoft 365. Ainsi, vous pouvez choisir d’enregistrer ou de convertir les fichiers aux formats PDF, Image, Word, Excel (s’il s’agit d’un tableau) ou PowerPoint et d’en sélectionner l’emplacement de destination comme OneDrive ou en local. Vous pourrez ensuite les annoter dans vos outils d’édition ou encore les organiser de manière optimale dans OneNote.

Adobe Scan, par l’inventeur du format PDF

S’il y a bien un spécialiste de la numérisation et de la conversion au format PDF, c’est bien évidemment Adobe, l’inventeur du fameux Portable Document Format. Outre les fonctionnalités de recadrage et de suppression automatique des ombres et reflets, l’application Adobe Scan offre des outils pour pivoter, réorganiser vos pages, ajuster la luminosité, mais aussi signer (à main levée), appliquer des filtres ou encore compresser un PDF. S’il s’agit d’un formulaire, Adobe Scan facilitera le remplissage des champs, et si vous devez supprimer des éléments, vous pourrez utiliser l’outil de remplacement pour sélectionner la couleur alentour avec la pipette et masquer ensuite les éléments indésirables avec le crayon.

Vos documents numérisés pourront être protégés par un mot de passe et exportés en PDF ou au format image. Leur contenu texte pourra être copié et réutilisé dans un autre contexte grâce à l’option de reconnaissance optique de caractères. Le contenu des cartes de visite sera automatiquement importé dans vos contacts et vous pourrez travailler en étroite collaboration avec Adobe Acrobat Reader et Acrobat Pro , si vous disposez d’une licence, pour profiter d’autres fonctionnalités.

Swiftscan, l’une des plus populaires

Gratuite et particulièrement intuitive, Swiftscan offre une alternative intéressante avec la possibilité de numériser des documents, mais aussi des QR codes, des codes-barres, des tickets de caisse, des reçus, des notes, des sommaires, des contrats, etc. Lorsque vous souhaitez scanner des documents avec cette application, plusieurs options s’offrent immédiatement à vous. Il est possible d’activer la numérisation multi-page, l’amélioration automatique de la luminosité, l’auto-focus, le recadrage et la capture automatiques. Ces options peuvent se combiner entre elles et même être toutes activées.

Swiftscan met également à votre disposition des outils d’édition pour surligner, annoter, écrire à main levée et signer votre document. Une fois que vos modifications sont effectuées, il ne vous reste plus qu’à partager votre fichier, l’envoyer sous forme de fax, le sauvegarder en local au format PDF ou JPG, etc. Avec une licence VIP, il est possible d’appliquer des filtres, de recadrer, d’ajouter des pages ou encore de retourner une page. Notez que l’application intègre des fonctions IA qui vous permettent de résumer ou de traduire un texte numérisé.

vFlat Scan

vFlat Scan est particulièrement efficace dans le cas où vous avez envie de numériser les pages d’un livre pour lire dans les transports en commun par exemple, sans avoir à emporter un gros ouvrage en permanence. Vous disposerez non seulement d’un système de capture automatique qui déclenche la prise de vue et donc la numérisation dès que la page est ciblée, mais surtout d’une fonction d’aplanissement des pages incurvées d’un livre. Les ombres et les effets de distorsion des lettres disparaissent instantanément dès que la photo est prise.

L’application propose également un système de recadrage automatique, plus besoin de faire correspondre les contours de la page avec l’encart sur l’écran de votre smartphone. L’autofocus fait aussi partie des fonctionnalités de vFlat Scan et la reconnaissance optique de caractères facilite l’extraction et le partage du texte numérisé.

Pour la numérisation d’ouvrages, le multipage est de mise. On apprécie par ailleurs le système de détection et le tri automatiques des numéros de page pour simplifier l’organisation et, surtout, éviter de perdre du temps à classer les pages manuellement.

DocScan

À télécharger uniquement pour les iPhone, DocScan est un scanner portable qui peut numériser tout type de document et surtout en extraire les informations. Qu’il s’agisse de contrats, de formulaires, de cartes de visite, de cartes d’identité ou d’autres documents de n’importe quelle taille, vous pouvez les numériser avec l’appareil photo de votre mobile. Vous pourrez ensuite en extraire les données grâce au système de reconnaissance optique de caractères, et enregistrer vos documents numérisés aux formats PDF, JPG ou TXT. L’application recadre et redresse automatiquement les papiers scannés, ce qui évite les manipulations et réglages complexes de la part de l’utilisateur.

Les fichiers peuvent être exportés et partagés par email ou messages, et sont accessibles en local depuis l’application DocScan. Le multi-page est pris en charge et, pour davantage de sécurité, il est possible de protéger l’accès à l’application par un code à 4 chiffres. L’application reste gratuite dans son utilisation de base, mais invite l’utilisateur à souscrire un abonnement pour accéder aux fonctionnalités plus avancées. Enfin, bien que l’interface soit uniquement en anglais, elle est suffisamment claire et intuitive pour que cela ne constitue pas un frein à son utilisation.

