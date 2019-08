Marre de vous laisser surprendre par la pluie ou la neige avant de sortir ? Avec notre sélection des meilleures applications de météo, vous pourrez retrouver facilement les prévisions sur plusieurs jours, les précipitations ou encore les radars d’observation sur votre smartphone, dans une interface qui vous correspond.

Oui, la météo est très souvent incluse dans une forme ou une autre directement sur nos smartphones en sortie de boîte. Mais nombreux sont les utilisateurs préférant avoir une vraie application dédiée aux prévisions du ciel. Pour ces personnes-là, nous proposons une sélection des meilleures applications météo sur Android.

Météo France : la référence française

Faut-il encore présenter Météo France ? Le service de prévisions météorologiques est sans conteste le plus connu en France, et a même eu le droit à sa propre chaîne de télévision. Aujourd’hui, son application offrant les prévisions météorologiques précises sur plusieurs jours et même les précipitations à venir est naturellement l’une des plus fiables et des plus populaires disponibles. Vous pouvez même y partager vos propres photos avec la communauté !

Météo France Télécharger gratuitement L’application Météo France vous permet de consulter les meilleures prévisions météorologiques pour la France, en métropole et outre mer,... 3 raisons de télécharger cette application Les prévisions météo les plus précises pour la France

Suivez la pluie à 5 minute prêt pour ne jamais vous mouiller

Recevez des alertes pour vous protéger lors d'intempéries violentes

Météociel : la précision

Météociel est une application très complète, vraiment très complète. Elle vous donne notamment le choix entre différents modèles de météo (GFS Europe et France, GEFS, ECMWF/CEP, UKMO, NOGAPS, COAMPS…) et permet ainsi d’avoir plein de prévisions différentes, notamment pour vous avertir sur le niveau des aérosols, notamment ceux qui déclenchent des allergies.

Météociel Télécharger gratuitement Météociel est une application qui permet de suivre en temps réel les actualités météorologiques, ce qui fait la particularité de cette... 3 raisons de télécharger cette application Très pratique avec des données précises

Des cartes utiles comme la carte de pression

100 % gratuit

Yahoo Météo : le photographe météorologique

Yahoo a beau avoir perdu la bataille des moteurs de recherche, ses services n’en restent pas moins très populaire. Et le meilleur d’entre eux n’est autre que Yahoo Météo, dont l’application au design extrêmement bien conçue reprenant de superbes photos du web pour illustrer les prévisions météorologiques à travers le monde saura très certainement vous faire tomber sous son charme.

Yahoo Météo Télécharger gratuitement Yahoo Météo est l'une des applications de prévisions météo les plus populaires pour un point précis : la beauté de son interface. Grâce à... 3 raisons de télécharger cette application Suivi complet de la météo avec prévision, précipitation et bulletins

Interface complète avec suivi aisé de plusieurs villes

Sublimes photos d'illustration

Carrot : la météo fun

Trouver les précipitations à venir, la tendance des prochains jours, et des bulletins météo complets n’est pas compliqué. Ce qu’ajoute Carrot à tout cela est une interface colorée et ludique qui s’anime selon le temps et vous offre des blagues bien senties pour illustrer le tout. C’est simple : c’est la plus fun des applications de météo disponibles.

Carrot Télécharger gratuitement Carrot est une application météo vraiment différente et inattendue, loin de ses austères concurrentes, Carrot est drôle, colorée et... 3 raisons de télécharger cette application Une application météo impertinente et bavarde

Une interface minimaliste à personnaliser

Un service premium pour remonter dans le temps

Today Weather : l’esthète

Vous cherchez la météo et rien que la météo ? Alors Today Weather saura sûrement vous convenir. Avec son interface extrêmement épurée, l’application ne tourne pas autour du pot et vous offre tout ce que vous êtes en droit d’attendre (prévisions, précipitations, radar etc) dans un enrobage qui plaira aux plus minimalistes.

Today Weather Télécharger gratuitement Today Weather est une application météo à l’interface épurée et élégante qui fournit des prévisions météo détaillées et... 3 raisons de télécharger cette application Une application météo avec un design magnifique et une information claire

Explorez des informations détaillées avec des graphiques et cartes

Une application déjà récompensée pour sa qualité

Accuweather : l’animée

La grande force d’Accuweather, qui lui donne d’ailleurs son nom, c’est sa précision. Les prévisions météo de l’application sont promises à l’endroit exact de votre localisation pour des bulletins météo toujours plus précis. Une précision toujours plus utile pour quiconque aime à suivre les cartes satellites de pluie et de neige de sa région.

France Météo par AccuWeather Télécharger gratuitement France Météo par AccuWeather est une application de prévisions météorologiques. L'application est complète et propose par exemple un widget... 3 raisons de télécharger cette application AccuWeather est une référence mondiale pour les prévisions météorologiques

Minute Cast permet de connaitre le passage des intempéries à la minute près

Le radar animé pour voir les phénomènes se déplacer sur la carte

WeatherBug : le radar

WeatherBug est peut être la plus pointue des applications de météo disponible grâce à son radar Doppler qui permet de voir les phénomènes météorologiques en temps réel. Si vous aimez les données météorologiques pour analyser plus avant le temps, elle saura vous donner tout ce qu’il vous faut.