Allergies au pollen : les 2 meilleures applications pour s’en prémunir

Voici les meilleures applications à télécharger si vous êtes allergique au pollen. Elles vous fourniront des cartes ou calendrier des risques d'allergie au pollen, ou encore des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour votre traitement.

Les allergies au pollen sont particulièrement répandues au sein de la population. À cet égard, nous laisserons évidemment à votre médecin le soin de vous indiquer les traitements les plus indiqués.

Cependant, nous tenions à vous suggérer des applications intéressantes qui vous aideront à affronter le printemps et les pics de pollen qui l’accompagnent habituellement — surtout dans les grandes villes à cause de la pollution aux particules fines.

Voici donc notre (courte) sélection des meilleures applications à télécharger pour se prémunir au mieux contre vos allergies au pollen.

Pollen : la plus complète

Pollen est l’application mise en avant par l’European Aeroallergen Network (EAN) et a été développée par le service d’informations sur les pollens de l’Université de médecine de Vienne. C’est sans doute l’application la plus complète pour sensibiliser les utilisateurs aux allergies au pollen.

Non seulement on y trouve une sorte d’horloge indiquant le risque d’allergie au pollen à chaque heure avec un indice variant de 0 à 4, mais aussi des prévisions sur les risques encourus dans diverses villes d’Europe et une carte du continent indiquant le niveau d’exposition. L’application Pollen propose aussi un lexique avec les différents pollens indiquant sa période de floraison, l’apparence de l’arbre et le potentiel allergénique.

En créant un compte, vous pouvez profiter de votre propre journal pollinique adapté à vos symptômes et avec un calcul personnalisé de vos risques d’allergie. Notez aussi que dès le premier lancement de l’application, vous pouvez remplir un questionnaire complet qui vous donne « une première indication pour savoir si vous souffrez d’une allergie au pollen ».

Pollen Télécharger gratuitement

Alerte Pollen : simple, sobre, efficace

Alerte Pollen est une application qui brille par son extrême simplicité. Une fois qu’elle vous a géolocalisé, elle affiche une note sur 10 indiquant chaque jour le taux de pollen dans l’air accompagné d’un petit commentaire sur le niveau de risque. Ainsi, la note 6/10 est souligné de la mention « risque élevé ». Par ailleurs, des jauges vous permettent d’avoir une vue globale sur la répartition quotidienne des différents pollens dans votre ville.

Avec Alert Pollen, vous pourrez paramétrer l’heure de votre notification journalière — pratique pour ne pas oublier de prendre son traitement. En fonction de vos personnalisations, ladite notification pourra se déclencher uniquement lorsque tels ou tels types de pollens sont actifs ou seulement quand le niveau de sécurité est supérieur ou égal à un certain seuil.

Les données livrées par l’application semblent similaires aux bulletins d’informations du réseau European Aeroallergen Network (EAN).