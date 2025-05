Les meilleures applications pour préparer vos vacances en famille

Voici une sélection d’applications idéales pour partir sereinement en vacances avec toute la famille.

Comme de nombreuses familles, vous souhaitez profiter de bons moments en vacances. Mais parfois, avec les enfants, quel que soit leur âge, cela peut vite devenir le parcours du combattant. Entre l’ado impatient et le plus jeune qui a toujours une envie pressante, votre séjour ne s’annonce pas de tout repos. Sauf si vous avez anticipé les événements et que vous êtes tombés sur cet article…

En effet, nous allons vous présenter quelques applications très pratiques pour occuper les enfants dans les transports ou les files d’attente, trouver rapidement des toilettes, toujours avoir le nécessaire dans toutes les situations et ne pas être pris au dépourvu, pour des vacances un peu plus sereines.

Inutile de vous reparler les applications pour ne rien oublier dans vos bagages ou trouver facilement votre itinéraire, tout cela est particulièrement bien détaillé dans notre article Application voyage : organisez vos vacances avec notre sélection .

Où sont les toilettes ?

Une urgence aux toilettes, ça n’attend pas, surtout avec les plus petits. Pour éviter de courir dans les rues à la recherche de toilettes publiques, ou de rentrer incognito dans un café, en espérant que personne ne vous remarquera, l’application Où sont les toilettes ? est le recours ultime.

Ainsi, lorsqu’une envie pressante survient, dégainez votre smartphone Android ou iOS et géolocalisez-vous pour trouver les toilettes publiques les plus proches, où que vous soyez.

Où sont les toilettes? Télécharger gratuitement

ZenPark

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Vous êtes en vacances en France ou en Belgique et vous n’avez pas envie de tourner pendant des heures pour trouver une place de parking et entendre les enfants s’impatienter et s’énerver… L’application ZenPark vous permet de trouver, réserver et payer votre place de parking dans l’un des 1300 parkings partagés en Europe.

Il ne s’agit pas de parkings Vinci officiels, mais bien de places de parkings partagées que des particuliers, des entreprises, des résidences, des bureaux, des hôtels, mettent à disposition pour une durée de stationnement déterminé ou à l’année, selon les modalités. Et qui peuvent donc être plus avantageuses que des stationnements en pleine rue…

Zenpark, trouvez votre parking Télécharger gratuitement

Klook

Klook est un service de billetterie pour toutes sortes d’activités pendant vos vacances. Que vous souhaitiez réserver des billets d’entrée pour un musée ou un parc d’attraction, trouver des activités fun pour les enfants, ou un spectacle, Klook regroupe toutes ces billetteries depuis son interface simple et pratique.

Vous pourrez aussi acheter des billets coupe-fil et profiter de réductions négociées par les équipes de Klook. Et si vous cherchez l’inspiration pour des activités en famille, l’application autorise la communauté à noter et donner son avis. De quoi trouver rapidement, faire un choix éclairé et prendre ses billets en une seule appli.

Klook Télécharger gratuitement

Bayam

Les déplacements en voiture ou autres moyens de transports, sont souvent la bête noire des parents. Ces derniers cherchent bien des activités de lecture ou de coloriage, des jeux de société de voyage… mais souvent, c’est l’écran que les enfants réclament. Pour éviter les crises de larmes, les cris et les regards désapprobateurs des autres voyageurs, il y a des applications pour mettre tout le monde d’accord. Il s’agit des applications éducatives.

Bayam fait partie de ces applications ludiques et éducatives pour les enfants de 3 à 10 ans. Développé par Bayard Jeunesse (Pomme d’Api, J’aime lire, Astrapi…), elle propose des activités permettant à l’enfant d’apprendre tout en s’amusant : quiz, questions de culture générale, dessins animés, documentaires interactifs, devinettes, charades, ateliers créatifs…

Bayam Télécharger gratuitement

Duolingo

Si vous voyagez dans un pays étranger, il est toujours bien d’intéresser l’enfant à la langue du pays. Pour cela, l’application Duolingo est l’outil idéal. Mettant l’accent sur le côté ludique avec du vocabulaire adapté, et sur la méthode de répétition, l’enfant mémorise sans s’en rendre compte.

Et lorsqu’il est nécessaire de traduire des échanges linguistiques, faites participer l’enfant avec les mots qu’il aura appris pour l’impliquer davantage.

Duolingo Télécharger gratuitement

BabyLight – Veilleuse Bébé

Lorsqu’on a des enfants en bas âge, on emporte toujours beaucoup d’affaires. Pour éviter de vous encombrer avec une veilleuse lumineuse pendant vos voyages, vous pouvez utiliser l’application BabyLight. Cette application gratuite pour Android vous permet de créer une atmosphère apaisante, idéale pour créer une ambiance lumineuse propice à l’endormissement de votre enfant.

Et pour rassurer davantage les enfants un peu déboussolés de ne pas dormir dans leur lit, l’application propose non seulement un éclairage adapté programmable, mais aussi des sons apaisants.

BabyLight – Veilleuse Bébé Télécharger gratuitement

Indice UV – Widget Bronzage

Pour éviter de trop exposer votre enfant au soleil ou de lui appliquer une crème solaire pas assez protectrice, vous pouvez télécharger et installer l’application Indice UV – Widget Bronzage sur votre smartphone Android ou iPhone. Cette dernière est gratuite et vous permet de consulter l’indice UV de l’emplacement où vous souhaitez vous rendre, de manière à adapter la protection solaire pour tous les membres de la famille.

Vous avez la possibilité de mettre 6 lieux en favoris et de paramétrer des alertes personnalisées selon les localisations. Si le niveau indiqué est atteint, vous recevrez une notification avec les bons gestes à adopter pour vous protéger des coups de soleil et des insolations.

Indice UV – Widget Bronzage Télécharger gratuitement