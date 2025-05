Huawei Watch Fit 4 Pro : cette nouvelle alternative à l’Apple Watch est déjà moins chère

Huawei vient de sortir sa dernière montre connectée, la Huawei Watch Fit 4 Pro, que vous pouvez avoir à 249,99 euros sur le site officiel de la marque, contre 279,99 euros habituellement.

La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Récemment, Huawei vient d’annoncer et de sortir deux nouvelles montres connectée : la Huawei Watch Fit 4 et son pendant Pro, qui est celui qui nous concerne aujourd’hui. Cette dernière ressemble grandement à ce que propose Apple et sa Watch Ultra 2 avec un écran plat en façade qui offre une luminosité améliorée de 3 000 cd/m². Sur ce modèle Pro, l’électrocardiogramme est également amélioré et les entrainements sont plus poussés, notamment avec des modes dédiés au golf, au trail ou à la plongée. Pour économiser 30 euros sur son prix, c’est assez simple : il suffit de s’abonner à la newsletter du site.

Les points forts de la Huawei Watch Fit 4 Pro

Sa très grande fiabilité pour les données et l’autonomie

C’est une excellente montre sportive

Une autonomie plutôt solide de 4 jours en usage intensif

La Huawei Watch Fit 4 Pro coûte 279,99 euros. Mais en vous inscrivant à la newsletter dont le formulaire est disponible sur la page du produit, vous recevrez un mail avec un code unique permettant d’économiser 30 euros sur la montre. Ce qui la fait passer à 249,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Huawei Watch Fit 4 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une Watch Fit 4 Pro au look d’Apple Watch Ultra 2

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Huawei commence à être plutôt à l’aise avec les montres connectées et le prouve avec la Watch Fit 4 Pro, une smartwatch aboutie qui excelle dans les applications sportives. Ce qu’on pourrait lui reprocher, c’est son éventuel manque d’inspiration en termes de design tant elle ressemble à s’y méprendre à une Apple Watch Ultra 2. Écran carré, angles arrondis, couronne rotative, bouton sur la tranche : c’est à s’y méprendre.

Mais qu’importe, du moment que le produit final est bon, on ne va pas s’en plaindre. On retrouve un écran Amoled particulièrement lumineux mesurant 1,82 pouce qui affiche une définition de 412 x 484 pixels. Par contre, le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz et ne passe pas à 1 Hz en mode Always-on, ce qui est un peu dommage.

Une montre compatible aussi bien Android qu’iOS

Alors que les Apple Watch ne fonctionnent qu’avec les iPhone, cette Huawei Watch Fit 4 Pro a la bonne idée d’être compatible avec les deux OS. L’interface de la montre est classique, avec l’écran tactile, le bouton du bas et la couronne rotative. Vous pouvez consulter vos messages et répondre à vos appels via la montre. On regrette le nombre trop peu élevé d’applications tierces, ce qui lui fait perdre quelques points sur sa note finale.

Par contre, côté sport, elle est vraiment performante. Elle embarque un grand nombre de capteurs et ils sont tous au top de leurs capacités. La présence d’un électrocardiogramme est une bonne surprise, parce que normalement, c’est réservé au haut de gamme. Même le GPS est au diapason avec un suivi multi-GNSS double fréquence précis. Le tout avec une autonomie convaincante puisque dans notre test, elle a tenu quatre jours en usage intensif.

N’hésitez pas à vous renseigner davantage sur la Huawei Watch Fit 4 Pro en consultant notre test complet de cette smartwatch.

Vous avez aussi notre guide d’achat sur les meilleures montres connectées pour trouver la tocante qui viendra bientôt orner votre poignet.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.