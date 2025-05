Avec ses Watch Fit 4, Huawei lance deux montres au look d’Apple Watch, mais à prix bien plus accessible

Huawei a présenté, ce jeudi, les nouvelles montres de sa gamme Fit avec deux modèles au programme, la Huawei Watch Fit 4 et la Huawei Watch Fit 4 Pro.

La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : Huawei

Parmi ses nombreuses références de montres connectées, Huawei propose une gamme « Fit » au design très inspiré des Apple Watch. Ce jeudi, à l’occasion d’une conférence organisée ce jeudi à Berlin, la firme chinoise a dévoilé, en parallèle de sa Huawei Watch 5, les deux derniers modèles en date, la Huawei Watch Fit 4 et la Huawei Watch Fit 4 Pro.

Une Huawei Watch Fit 4 compacte et légère

La Huawei Watch Fit 4 se présente comme une montre dans la droite lignée de la Huawei Watch Fit 3 de l’an dernier. On a ici une montre au format rectangulaire, avec des dimensions de 43 x 38 x 9,5 mm pour un poids plume de 27 grammes sur la balance. La montre profite par ailleurs d’un écran Amoled de 1,82 pouce de diagonale et d’une densité de 347 pixels par pouce, capable de monter jusqu’à une luminosité de 3000 cd/m².

Du côté des fonctionnalités, on retrouve les fonctions classiques attendues sur une montre Huawei avec l’interface HarmonyOS, compatible aussi bien avec les smartphones Android que les iPhone.

La Huawei Watch Fit 4 // Source : Huawei La Huawei Watch Fit 4 // Source : Huawei

La montre profite bien évidemment d’un capteur cardio optique et d’un oxymètre de pouls, mais aussi d’une puce GPS double fréquence annoncée comme améliorée de l’ordre de 30 % par rapport à la Huawei Watch Fit 3. Toujours pour les données sportives, on retrouve en outre un altimètre barométrique pour évaluer le dénivelé. La montre permet également le stockage en local de la cartographie pour les entraînements en extérieur.

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

La montre profite aussi d’une puce NFC qui pourra être utilisée en France pour le paiement sans contact à condition de passer par le service de paiement Quicko. Enfin, du côté de la batterie, Huawei annonce jusqu’à sept jours d’autonomie et 10 jours en mode économie d’énergie.

Une Huawei Watch Fit 4 Pro au look d’Ultra

Si la Huawei Watch Fit 4 adopte un design proche de celui des Apple Watch Series, la Huawei Watch Fit 4 Pro semble très nettement inspirée du look de l’Apple Watch Ultra 2.

On retrouve cette fois un écran parfaitement plat en façade, recouvert d’une couche de protection en verre saphir et de bordures en titane pour plus de résistance.

La montre reprend les mêmes fonctionnalités que la Huawei Watch Fit 4, mais le modèle « Pro » ajoute quelques nouveautés. C’est le cas notamment de la luminosité qui peut monter jusqu’à 3000 cd/m².

La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : Huawei La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : Huawei

La Huawei Watch Fit 4 Pro intègre également un électrocardiogramme qui pourra être utilisé pour évaluer la santé cardiovasculaire, mais aussi pour déterminer votre rigidité artérielle.

Enfin, la Huawei Watch Fit 4 Pro se veut un peu plus poussée sur certains entraînements avec des modes « pro » dédiés pour le golf, le trail ou la plongée.

Prix et disponibilité des Huawei Watch Fit 4 et Huawei Watch Fit 4 Pro

Les nouvelles Huawei Watch Fit 4 et Fit 4 Pro sont disponibles à compter de ce jeudi 15 mai en précommande. Elles sont proposées à des prix et dans des teintes différentes selon les modèles :

Huawei Watch Fit 4 : noir, blanc, violet ou gris, 169 euros

Huawei Watch Fit 4 Pro : noir, vert ou bleu, 279 euros.

Les premières livraisons sont prévues pour le 26 mai prochain.