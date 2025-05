Test de la Huawei Watch Fit 4 : une montre connectée et accessible, mais très précise

Montre la plus accessible proposée par Huawei, la Watch Fit 4 propose cependant un excellent suivi de santé et d’activité, pour moins de 200 euros. Voici son test complet.

La Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un an après le lancement de sa Huawei Watch Fit 3, le constructeur chinois a dévoilé, aux côtés d’une Huawei Watch Fit 4 Pro, sa nouvelle montre connectée entrée de gamme : la Huawei Watch Fit 4.

Sur le papier, ce nouveau modèle présente de nombreux atouts, pour un prix particulièrement accessible. Mais qu’en est-il à l’usage ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de la Huawei Watch Fit 4.

Fiche technique

Modèle Huawei Watch Fit 4 Dimensions 38 mm x 43 mm x 9,5 mm Technologie Li-Ion Définition de l’écran 408 x 480 pixels Dalle AMOLED Poids 27 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5 ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Une montre compacte et légère

Comme c’était déjà le cas pour la Huawei Watch Fit 3, la nouvelle Huawei Watch Fit 4 s’inspire grandement du design des Apple Watch. En fait, on a ici un look à mi-chemin entre celui de la Huawei Watch Fit 4 Pro — avec une petite excroissance entre le bouton et la couronne — et celui de la Huawei Watch Fit 3 — pour le verre légèrement incurvé de l’écran et les angles arrondis du boîtier.

La Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Du côté du format, on a affaire ici à une montre particulièrement compacte, avec un boîtier de 43,0 x 38,0 x 9,5 mm et un poids, sans bracelet, de 27 grammes. Il faut dire que la montre est conçue en alliage d’aluminium, un matériau qui, s’il est moins solide que le titane ou l’acier, a cependant le mérite d’être plus léger.

Du côté de la résistance d’ailleurs, la montre est certifiée 5 ATM et pourra donc être utilisée sans souci sous l’eau, à condition de ne pas partir en plongée. Bien évidemment, il en va de même pour un usage sous la pluie ou un port sous la douche. En revanche, la montre ne propose qu’un verre classique pour protéger l’écran, et donc ni verre saphir ni même verre Gorilla Glass. Logiquement, la montre sera donc plus sensible aux rayures qu’un modèle plus haut en gamme.

La Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour le boîtier en lui-même, on a ici un modèle à écran carré avec deux boutons sur la tranche : un bouton oblong et une couronne rotative faisant également office de touche. On distingue également plusieurs perforations de part et d’autre du boîtier pour le haut-parleur, le micro et l’altimètre barométrique.

Le bracelet de la Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, du côté du bracelet, Huawei réutilise un système d’accroche propriétaire, avec des boutons intégrés au boîtier. Par défaut, la marque chinoise fournit, en fonction du modèle choisi, un bracelet en nylon gris ou en fluoroélastomère blanc, violet ou noir. Il sera cependant possible de changer de bracelet… à condition de prendre un modèle compatible avec les montres de la gamme Watch Fit.

Un écran de bonne qualité

Concernant l’affichage, la Huawei Watch Fit 4 embarque une dalle Amoled de 1,82 pouce de diagonale, avec une définition de 480 x 408 pixels pour une densité de 347 pixels par pouce. C’est une dalle particulièrement proche de celle de la Huawei Watch Fit 4 Pro, déjà très réussie, mais seulement avec quatre rangées de pixels de moins en largeur.

L’écran de la Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La principale différence avec l’écran de la montre plus haute en gamme réside en fait dans la luminosité de la dalle. Alors que le modèle « Pro » peut monter jusqu’à 3000 cd/m², la Huawei Watch Fit 4 se cantonne à 2000 cd/m². À l’usage, c’est cependant largement suffisant pour consulter les données de sa montre dans la plupart des cas, y compris en plein soleil. Pour vous donner une idée, il s’agit du même pic de luminosité que sur la Samsung Galaxy Watch 7 ou l’Apple Watch Series 10.

L’écran de la Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La Huawei Watch Fit 4 Pro profite par ailleurs d’un capteur de luminosité pour ajuster directement la luminosité de l’écran à celui de votre environnement, avec un délai plutôt court.

Enfin, la montre profite bien évidemment d’un mode d’affichage always-on pour permettre de garder certaines données — comme l’horloge — affichées à l’écran, même si vous ne le consultez pas. Bon point, un mode « sommeil » va permettre de programmer la désactivation de cet affichage always-on durant la nuit, à condition de penser à programmer ses horaires en amont.

L’affichage always-on de la Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, la Huawei Watch Fit 4 est dotée de 12 cadrans virtuels préinstallés, mais il est possible d’en télécharger bien davantage depuis l’application Huawei Santé sur smartphone. Les cadrans ont également le mérite d’indiquer, à l’aide d’un petit indice, leur consommation faible, moyenne ou élevée. Certains d’entre eux sont par ailleurs personnalisables, aussi bien en termes de teintes que de complications.

Une interface complète, mais trop peu d’applications compatibles

La Huawei Watch Fit 4 fonctionne aussi bien sur les smartphones Android que sur les iPhone, à condition de télécharger au préalable l’application Huawei Santé.

Sur ce point, la montre propose les mêmes fonctions et la même navigation que la Huawei Watch Fit 4. On vous encourage donc à vous tourner vers le test complet de la Huawei Watch Fit 4 Pro pour les détails.

La Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Globalement, on a affaire ici à une interface intuitive, avec des contrôles pratiques, de nombreuses applications liées au sport et à la santé, la possibilité de passer des appels, de répondre à des notifications ou de consulter des widgets.

Rappelons néanmoins que les montres Huawei sont plutôt chiches en applications tierces. N’espérez pas y trouver un catalogue aussi fourni que sur Wear OS ou watchOS.

Un suivi sportif très efficace

Pour le suivi de santé et d’entraînement sportif, la Huawei Watch Fit 4 reprend le même arsenal de capteur que la précédente Huawei Watch Fit 3.

On va donc retrouver un accéléromètre et un gyroscope pour les mouvements, un magnétomètre pour la boussole, un capteur optique de fréquence cardiaque et un altimètre barométrique.

La précision du GPS de la Huawei Watch Fit 4

Du côté du suivi de géolocalisation, Huawei a intégré à sa montre une puce multi-GNSS double fréquence, compatible GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS.

Le suivi d’activité de la Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Afin d’évaluer l’efficacité de ce suivi, j’ai couru à plusieurs reprises avec la Huawei Watch Fit 4 au poignet et ai comparé les mesures avec une montre de sport de référence, la Garmin Fenix 8. J’ai ensuite pu comparer les distances et tracés des deux montres dans plusieurs environnements : en ville, dans un parc dégagé ou sur piste.

Courses Référence Huawei Watch Fit 4 Ecart Course 1 (piste) 10,799 km 10,740 km -0,50 % Course 2 (ville) 11,012 km 11,010 km -0,02 % Course 3 (parc) 10,211 km 10,200 km -0,11 % Course 4 (parc) 11,017 km 11,090 km +0,66 % Total 43,039 km 43,040 km +0,002 %

Dans l’ensemble, la Huawei Watch Fit 4 propose des mesures similaires à celle de la montre Garmin haut de gamme. Dans les faits, il arrivait régulièrement que les deux montres bipent pour marquer le passage d’un kilomètre à seulement une ou deux secondes d’écart.

Suivi GPS de la Huawei Watch Fit 4 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Huawei Watch Fit 4 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Huawei Watch Fit 4 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Il en va de même pour les tracés, avec une Huawei Watch Fit 4 qui s’en tire très bien, aussi bien dans un parc dégagé que sur piste… et même en ville, avec pourtant davantage de contrainte pour les montres GPS.

La précision de la fréquence cardiaque de la Huawei Watch Fit 4

Pour le suivi de la fréquence cardiaque, la Huawei Watch Fit 4 embarque bien évidemment un capteur cardio optique. En revanche, il ne s’agit pas du modèle de dernière génération de Huawei, intégré sur les Watch Fit 4 Pro, Watch 5 et Watch GT 5 Pro, mais du même modèle que sur la Huawei Watch Fit 3.

Le capteur cardio de la Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour évaluer la précision du suivi cardio, j’ai comparé les mesures sur plusieurs entraînements — à allure constante ou avec des intervalles très intenses — avec celles d’une ceinture cardio de référence utilisée en parallèle, la Polar H10+.

Mesure de référence Huawei Watch Fit 4 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 159 bpm 157 bpm -0,71 % -0,63 % FC max 171 bpm 168 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Huawei Watch Fit 4 // Source : Frandroid

Mesure de référence Huawei Watch Fit 4 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 163 bpm 161 bpm -0,94 % -0,85 % FC max 189 bpm 190 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Huawei Watch Fit 4 // Source : Frandroid

La Huawei Watch Fit 4 parvient à très bien suivre l’évolution de la fréquence cardiaque non seulement sur une sortie de course à pied à intensité fixe, sans grande variation d’allure, mais aussi sur une séance plus complexe comme un 10 x 400 m à VMA. Malgré son capteur plus ancien, elle propose un très bon suivi cardio.

Les fonctions de sport et santé de la Huawei Watch Fit 4

Contrairement à la déclinaison « Pro », la Huawei Watch Fit 4 ne propose pas d’électrocardiogramme. Elle se contente de la mesure de la fréquence cardiaque tout au long de la journée, de la saturation en oxygène dans le sang ou de la variabilité de la fréquence cardiaque pour estimer votre stress ou votre récupération.

La montre permet cependant de profiter de la cartographie en local pour le suivi d’itinéraire durant l’activité sportive. Toujours pour l’entraînement, on pourra programmer des sessions complexes avec des objectifs de vitesse ou de fréquence cardiaque et des récupérations. Il est aussi possible de personnaliser les données affichées à l’écran pendant une sortie.

La Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La Watch Fit 4 est enfin capable d’analyser votre sommeil durant la nuit, avec les différentes phases, ainsi que le nombre de pas la journée, le nombre de fois où vous vous êtes levé ou les calories brûlées.

Une autonomie confortable de plus de quatre jours

Pour alimenter sa Watch Fit 4, Huawei y a intégré une batterie de 400 mAh. De quoi lui permettre, selon la marque, de fonctionner pendant 10 jours consécutifs au maximum, 7 jours en usage classique ou 4 jours avec usage intense.

De mon côté, j’ai activé, comme pour tous les tests sur Frandroid, tous les paramètres au maximum : affichage always-on la journée, suivi du sommeil et de la respiration durant la nuit, suivi de la fréquence cardiaque en temps réel et suivi automatique du stress et de la SpO2.

La Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec tous ces paramètres particulièrement énergivores, j’ai pu utiliser la montre pendant 4 jours et 16 heures avant que la montre ne s’éteigne, à court de batterie. Durant cette période, j’ai par ailleurs utilisé la montre à deux reprises pour de la course à pied en extérieur, soit un total de 2h05 avec suivi GPS.

Pour la recharge, Huawei fournit ici un bloc de charge par induction relié à une prise USB-A. De quoi assurer, selon la marque, une charge complète de 0 à 100 % en une heure. Une affirmation confirmée par nos soins avec une charge complète en tout juste 59 minutes.

La Huawei Watch Fit 4 en charge // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Notez par ailleurs que la montre est compatible avec la charge sans fil Qi et pourra donc être rechargée sur n’importe quel chargeur par induction compatible — ou même avec votre smartphone s’il dispose de la charge sans fil inversée.

Appel et communication

Pour se connecter au smartphone, la Huawei Watch Fit 4 passe par une connexion Bluetooth en vers 5.2.

La montre, munie d’un haut-parleur et d’un microphone, peut aussi permettre de passer des appels téléphoniques, à condition d’être à proximité du smartphone. Le son est de plutôt bonne qualité, aussi bien au niveau de la captation de la voix que du haut-parleur. En revanche, la Watch Fit 4 n’embarque pas de puce eSIM et ne pourra donc pas passer des appels de manière autonome.

Comme on l’a vu, la montre est compatible multi GNSS double fréquence pour la géolocalisation, avec un fix rapide et précis.

La Huawei Watch Fit 4 est disponible en France depuis le 26 mai. La montre est déclinée en quatre coloris — noir, rose, blanc ou gris — et affichée au prix de 169,99 euros.