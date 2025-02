Test de l’Amazfit Active 2 : une montre au design élégant et à tarif accessible

Déjà connu pour ses montres de sport accessible, Amazfit propose, avec sa montre Active 2, un modèle moins cher encore, et au design plus élégant. Voici son test complet.

L’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En plus de ses montres connectées résolument orientées vers la course sur route ou le trail, comme les Amazfit Cheetah et Amazfit T-Rex 3, la marque chinoise propose aussi des modèles plus classiques.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2025 ?

C’est le cas de la nouvelle Amazfit Active 2, présentée initialement au CES le mois dernier et désormais disponible en France. Mais sous ses atours de montre connectée traditionnelle à prix accessible, l’Amazfit Active 2 n’en oublie pas les fonctions sportives. Voici son test complet.

Amazfit Active 2 Fiche technique

Modèle Amazfit Active 2 Dimensions 43,9 mm x 43,9 mm x 9,9 mm Définition de l’écran 466 x 466 pixels Dalle AMOLED Poids 29,5 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été prêtée par le constructeur.

Amazfit Active 2 Une montre compacte au design élégant

L’Amazfit Active 2 est une montre qui est en fait déclinée en deux versions, un modèle classique et une version premium. Si l’aspect est similaire entre les deux modèles, il existe cependant quelques variations :

Amazfit Active 2 classique : verre tempéré, 29,5 g sans bracelet, bracelet en silicone

Amazfit Active 2 premium : verre saphir, 31,65 g sans bracelet, bracelet en cuir végan et bracelet en silicone

L’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En dehors de ces légères variations de poids, de bracelet et de durabilité de l’écran, les deux Amazfit Active 2 sont similaires, avec un format de 43,9 x 43,9 x 9,9 mm. Dans les deux cas, la montre est conçue avec un boîtier en acier inoxydable qui lui donne un aspect particulièrement élégant.

On pourrait craindre que d’utiliser de l’acier ne rende la montre trop lourde, mais il n’en est rien. Il faut dire qu’avec son format, l’Active 2 est une petite montre qui conviendra essentiellement aux petits poignets ou aux amateurs de toquantes plus discrètes.

La lunette de l’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Autour de l’écran de la montre, Amazfit a intégré une graduation des minutes et, à l’intérieur de cette lunette, un petit réhaut noir relativement discret… à condition d’utiliser un cadran sur fond noir lui aussi. Logiquement, les bordures de l’écran seront un peu plus visibles avec un cadran plus lumineux. Ici, il convient de noter que la dalle occupe 62 % de la surface totale de la montre.

En dehors de la graduation, l’Amazfit Active 2 joue la carte de la sobriété. Ses bordures sont tout en rondeur pour proposer un design plutôt naturel. Elle embarque seulement deux touches sur la tranche droite, toutes deux oblongues avec un trait rouge sur celle du haut et sans démarcation pour celle du bas. Enfin, la montre est dotée de deux cornes en haut comme en bas pour fixer le bracelet ou pour en changer.

L’Amazfit Active 2 utilise des bracelets standards // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À ce titre, petite montre oblige, l’Amazfit Active 2 n’est pas compatible avec les bracelets de 22 mm comme c’est souvent le cas, mais avec des modèles de 20 mm. En revanche, elle profite d’un système de bracelet universel et on pourra remplacer ceux fournis par n’importe quel bracelet de 20 mm doté d’une pompe à relâchement rapide.

Enfin, concernant la résistance à l’eau, Amazfit indique que son Active 2 est certifiée 5 ATM ce qui devrait permettre de la porter sous la douche, voire en piscine à faible profondeur. Elle n’est cependant pas conçue pour la plongée en profondeur.

Amazfit Active 2 Un affichage de bonne qualité

L’Amazfit Active 2 est dotée d’un écran Amoled au format relativement restreint, de 1,32 pouce de diamètre. À titre de comparaison, l’Amazfit Cheetah profitait quant à elle d’une dalle de 1,39 pouce et l’Amazfit Balance d’un écran de 1,5 pouce.

L’écran de l’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Malgré cette petite taille, Amazfit a intégré une dalle plutôt bien définie de 466 x 466 pixels, pour une densité de 353 pixels par pouce. On est bien au-delà des 326 pixels par pouce érigés désormais comme sorte de norme par Apple sur ses Apple Watch. Concrètement, cela signifie que les pixels seront imperceptibles à l’oeil nu et qu’on a donc un affichage suffisamment détaillé, sans effet de crénelage.

L’écran de l’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La luminosité est de mise aussi, puisque l’Amazfit Active 2 est capable de monter jusqu’à une luminosité maximale de 2000 cd/m². De quoi ravir les personnes s’entraînant en plein soleil, puisque cela devrait compenser les reflets du soleil sur la dalle. La montre est également équipée d’un capteur de luminosité automatique plutôt réactif pour ajuster l’écran à la volée en fonction de la luminosité ambiante.

L’Amazfit Active 2 permet par ailleurs d’activer un mode d’affichage always-on pour conserver à tout moment l’affichage de l’heure et de quelques autres informations. Un bon point pour éviter le syndrome du disque noir au poignet lorsqu’on ne regarde pas sa montre.

L’affichage always-on de l’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce mode always-on peut être activé uniquement à certains horaires en ne le programmant par exemple que de 9h à 23h. De la même manière, il est possible de passer la montre en mode veille la nuit, ce qui va désactiver l’option permettant d’allumer l’écran en levant le poignet.

Enfin, l’Amazfit Active 2 embarque d’office sept cadrans en partie personnalisable — pour gérer les complications affichées. Il est cependant possible d’en télécharger davantage avec l’application Zepp, gratuits ou des prix allant jusqu’à 2,99 euros.

Amazfit Active 2 Une montre simple à utiliser

Pour se connecter à un smartphone, l’Amazfit Active 2 nécessite d’installer l’application Zepp sur le téléphone. Celle-ci a le mérite d’être disponible à la fois avec Android et avec iOS, ce qui permet à la montre d’être compatible avec tous les smartphones du marché.

Zepp (ex Amazfit) Télécharger gratuitement

Pour naviguer dans l’interface de la montre, plusieurs gestes sont proposés via l’écran tactile :

glissement vers le bas : paramètres rapides

glissement vers le haut : notifications

glissement vers la gauche ou la droite : accès aux widgets

L’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid L’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid L’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Par ailleurs, les deux boutons de la montre vont permettre de gérer différentes fonctions :

appui simple sur le bouton du haut : retour au cadran / accès aux applications

appui long sur le bouton du haut : personnalisable (par défaut, accès à l’assistant vocal Zepp Flow)

appui simple sur le bouton du bas : raccourci personnalisable (par défaut, application d’entraînement)

appui long sur le bouton du bas : menu de mise hors tension

Les deux boutons pourront ainsi être personnalisés avec la possibilité de choisir entre plusieurs options comme l’ouverture d’une application ou l’activation d’une fonction (boussole, compte à rebours, lampe torche, etc).

Les boutons de l’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans l’ensemble, il convient cependant de souligner que la plupart des applications proposées sur l’Amazfit Active 2 sont liées au sport ou au suivi de santé. Surtout, si l’application compagnon Zepp propose bel et bien quelques applications tierces au téléchargement, elles ne sont pas légion et bien loin de la qualité des applications proposées sur watchOS ou Wear OS.

Les applications embarquées dans l’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On se consolera avec la présence de l’assistant Zepp Flow. Basé sur GPT-4o, il pourra lancer à la volée plusieurs fonctions de la montre et saura reconnaître facilement du langage naturel. Bon point, les réponses peuvent être données à la voix par le haut-parleur. D’ailleurs, l’Amazfit Active 2 étant équipée d’un micro et d’un haut-parleur, elle va permettre de répondre à des appels téléphoniques en Bluetooth.

Enfin, si Amazfit communique sur l’intégration de son service de paiement sans contact Zepp Pay sur la montre, il s’avère très limité en France. Certes, l’Active 2 est équipée d’une puce NFC, mais les banques et services de monnaie électroniques ne sont pas légions : seuls Curve et Treezor sont compatibles pour les possesseurs d’une carte Visa. Pour les cartes Mastercard en revanche, le système fonctionne quelle que soit la banque.

Amazfit Active 2 Un suivi sportif qui manque de précision

Pour les mesures de données sportive et le suivi de santé, l’Amazfit Active 2 embarque tout l’attirail classique d’une montre connectée. On va donc retrouver un accéléromètre et un gyroscope pour le calcul du nombre de pas, un capteur de température, une puce GPS, un cardiofréquencemètre optiaque, un altimètre barométrique et une boussole.

La précision du GPS de l’Amazfit Active 2

Pour le suivi GPS de sa montre, Amazfit a intégré une puce multi-GNSS, compatible aussi bien avec les constellations GPS que Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS.

Pour aller plus loin

GPS, GNSS, double-fréquence : tout comprendre à la géolocalisation des smartphones et montres connectées

La montre se contente cependant de la simple bande de fréquence L1 et ne propose donc pas de GPS double fréquence.

L’Amazfit Active 2 embarque une puce GPS autonome // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour évaluer la précision du suivi de géolocalisation, j’ai porté la montre à plusieurs reprises lors d’entraînements extérieurs en course à pied, aussi bien en ville que dans un parc plus dégagé. J’ai ensuite comparé les mesures à celles d’une montre outdoor haut de gamme, la Garmin Fenix 8.

Courses Référence Amazfit Active 2 Ecart Course 1 (parc) 14,099 km 14,215 km -0,82 % Course 2 (ville) 3,747 km 3,713 km -0,91 % Course 3 (parc) 19,442 km 19,582 km +0,72 % Course 4 (ville) 14,018 km 13,903 km -0,82 % Total 51,306 km 51,413 km +0,21 %

Dans l’ensemble, on constate, sur la distance parcourue en elle-même, des mesures assez proches entre les deux montres. Néanmoins, comme on peut le voir ci-dessous, la mesure peut changer du tout au tout.

Suivi GPS de l’Amazfit Active 2 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de l’Amazfit Active 2 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

En fait, la montre d’Amazfit a tendance à bien davantage zigzaguer que celle de Garmin. C’est surtout en ville que l’absence de bande de fréquence L5 se fait ressentir, avec des décalages importants dans les rues étroites.

La précision de la fréquence cardiaque de l’Amazfit Active 2

Concernant la mesure de fréquence cardiaque, l’Amazfit Active 2 est dotée du capteur cardio optique BioTracker de la marque en version 6.0.

Le capteur cardio optique de l’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Afin d’évaluer la précision du suivi cardio de la montre, je l’ai porté à plusieurs reprises durant des séances de course à pied avec, en parallèle, une ceinture cardio de référence, la Polar H10+.

Pour aller plus loin

Montre de sport, ceinture cardio, brassard… comment mesurer précisément votre fréquence cardiaque durant le sport

J’ai ensuite comparé les mesures réalisées sur ces séances, aussi bien pour des entraînements à intensité constante et légère que pour une séance fractionné autrement plus complexe.

Mesure de référence Amazfit Active 2 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 152 bpm 149 bpm -2,03 % +2,33 % FC max 160 bpm 159 bpm

Le suivi de fréquence cardiaque de l’Amazfit Active 2 // Source : Frandroid

Sur cette première séance, j’ai couru tout du long avec la même intensité. Un exercice d’ordinaire assez simple pour les montres connectées. Malheureusement, l’Amazfit Active 2 a largement sous-estimé la fréquence cardiaque tout du long, de l’ordre de 5 battements par minute.

Mesure de référence Amazfit Active 2 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 160 bpm 153 bpm -4,12 % +4,44 % FC max 189 bpm 180 bpm

Sur la séance fractionnée, avec des blocs d’intensité plus élevée, la montre a eu encore plus de mal. On voit qu’elle ne parvient pas à monter à la fréquence cardiaque que j’ai réellement atteint pour chacun des blocs. Il n’y a finalement que sur les deux derniers, plus longs mais moins intenses, qu’elle a fini par prendre le pli.

Dans l’ensemble, on a un suivi assez moyen de la fréquence cardiaque, assez loin de ce que peut proposer Amazfit par ailleurs, notamment avec sa T-Rex 3 ou sa Cheetah.

Les fonctions de sport et santé de l’Amazfit Active 2

Concernant les modes de suivi sportif, l’Amazfit propose plus de 100 suivis différents, dont les modes Hyrox et padel. Il est par ailleurs possible de personnaliser aussi bien les entraînements — en programmant des séances fractionnées — que les données affichées à l’écran.

Bon point, la montre d’Amazfit va permettre d’exporter ses données automatiquement vers Strava, Adidas Running, Komoot, Apple Santé ou Relive. Il est aussi possible de les télécharger au format tcx, gpx ou fit.

L’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, la montre va vous proposer différents scores de suivi de santé, comme un score de sommeil, un score d’effort et un score de préparation. Le stress peut également être mesuré tout au long de la journée, tout comme la qualité du sommeil durant la nuit.

Amazfit Active 2 Une autonomie limitée à quelques jours

Pour alimenter l’Active 2, Amazfit l’a munie d’une batterie de 270 mAh. De quoi assurer, selon la marque, jusqu’à dix jours d’autonomie en usage typique, cinq jours en usage intense et 21 heures en suivi GPS.

L’Amazfit Active 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour le test de la montre, on a opté, comme de coutume, pour les options particulièrement énergivores, avec activation de l’affichage always-on la journée, mesure de la fréquence cardiaque chaque minute, analyse du sommeil et de la respiration et suivi automatique du stress et de la SpO2.

Avec ces paramètres, j’ai toutefois pu utiliser l’Amazfit Active 2 pendant quatre jours et cinq heures avant qu’elle tombe à court de batterie. Durant cette période, j’ai par ailleurs porté la montre à trois reprises pour des sessions d’entraînement, pour un total de 3 heures et 50 minutes avec suivi GPS.

L’Amazfit Active 2 en charge // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On a donc droit à une autonomie plutôt moyenne pour une montre de sport, mais c’est sans doute dû au petit format de la montre, qui rend compliqué l’intégration d’une batterie de plus grande capacité.

Pour la recharge de l’Amazfit Active 2, le constructeur fournit un petit socle magnétique à connecter à un câble USB-C. Amazfit communique sur une charge complète en deux heures mais, dans mon cas, j’ai pu recharger la montre de 0 à 100 % en tout juste 1 heures et 50 minutes.

Amazfit Active 2 Appel et communication

Pour se connecter au smartphone, l’Amazfit Active 2 passe par le protocole Bluetooth 5.2. La montre ne profite pas de connexion 4G, mais il reste possible de passer des appels Bluetooth grâce au micro et au haut-parleur intégré.

Comme on l’a vu, le NFC est de la partie sur la version Premium, mais il s’avère très limité, uniquement compatible avec une poignet de banques et de services de monnaie électronique en France.

Enfin, la montre propose un suivi de géolocalisation autonome avec les constellations satellitaires GPS, Glonass, Galileo, BeiDou et QZSS.

L’Amazfit Active 2 est proposée en deux versions, un modèle classique à 99 euros et un modèle premium, avec verre saphir et bracelet supplémentaire en cuir, à 129 euros.

La montre connectée est disponible depuis le 18 février en France