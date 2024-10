Test de la Garmin Fenix 8 : une montre de sport d’exception

L'écran lumineux, détaillé et riche en couleurs

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Deux ans apr√®s la Fenix 7 et un an apr√®s la Fenix 7 Pro, Garmin a finalement lanc√©, cet √©t√©, sa nouvelle montre haut de gamme destin√©e aux sports d’ext√©rieur, la Fenix 8.

Mais quelles sont les nouveaut√©s sous le capot, comment se distingue-t-elle des mod√®les pr√©c√©dents et peut-elle r√©cup√©rer le titre de meilleure montre de sport‚ÄČ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de la Garmin Fenix 8.

Garmin Fenix 8 Fiche technique

Mod√®le Garmin Fenix 8 Dimensions 47 mm x 47 mm x 15,2 mm D√©finition de l’√©cran 454 x 454 pixels Dalle AMOLED M√©moire interne 32 Go Poids 80 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Acc√©l√©rom√®tre Oui Capteur de lumi√®re ambiante Oui Indice de protection 10 ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Garmin Fenix 8 Un design robuste taill√© pour l’aventure

Comme à son habitude, Garmin a décliné la Fenix 8 dans trois tailles, mais également en deux matériaux : acier inoxydable ou titane.

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Concrètement, on a ainsi un total de six modèles proposés, tous avec des formats ou des poids différents :

Fenix 8 43 mm : 43 x 43 x 13,8 mm, 44 g (titane) ou 50 g (acier ioxydable), bracelets de 20 mm

Fenix 8 47 mm : 47 x 47 x 13,8 mm, 52 g (titane) ou 59 g (acier inoxydable), bracelets de 22 mm

Fenix 8 51 mm : 51 x 51 x 14,7 mm, 64 g (titane) ou 74 g (acier inoxydable), bracelets de 26 mm

Dans mon cas, j’ai eu l’occasion de tester la Garmin Fenix 8 en version 47¬†mm avec bo√ģtier en titane. Outre le mat√©riau du bo√ģtier, le choix du titane ou de l’acier aura √©galement une incidence sur la protection d’√©cran, en verre saphir dans le premier cas et en Gorilla Glass 3 pour le second.

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Le titane a par ailleurs pour principal int√©r√™t d’√™tre plus l√©ger que l’acier, ce qui a son importance pour une montre connect√©e. Une montre plus l√©g√®re peut en effet plus facilement √™tre arrim√©e au poignet, sans crainte qu’elle ne bouge trop malgr√© les mouvements de bras durant l’exercice sportif.

Malgré cela, la Fenix 8 reste une montre épaisse qui ne se fait pas oublier, particulièrement par temps frais quand il faut enfiler un pull et un blouson. La montre peut alors facilement gêner le passage de manches un peu trop serrées au poignet.

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Garmin conserve n√©anmoins le design global qui a fait le succ√®s de sa gamme Fenix. On retrouve ici une montre √† l’apparence robuste, avec quatre petites vis visibles √† l’endroit des cornes. La montre utilise √©galement le m√™me syst√®me de bracelet amovible QuickFit propri√©taire. Impossible alors de lui fixer un bracelet d’une montre m√©canique. C’est dommage, mais compte tenu de l’usage de la Fenix 8, ce syst√®me a l’int√©r√™t de s’assurer du maintien du bracelet.

Le système de bracelet QuickFit de la Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Parmi les nouveaut√©s, la Garmin Fenix 8 se veut plus r√©sistante, avec une √©tanch√©it√© jusqu’√† 40 m√®tres de profondeur pour une utilisation en plong√©e. Pour ce faire, Garmin a int√©gr√© un syst√®me de bouclier entre les deux boutons droits pour prot√©ger notamment l’altim√®tre barom√©trique. Les boutons ont √©galement √©t√© revus et utilisent d√©sormais un syst√®me √† induction.

Le bouclier de protection de la Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Certes, ce nouveau syst√®me essaie de reproduire la sensation de clic de v√©ritables touches avec des vibrations, mais l’effet est plut√īt d√©ceptif √† l’usage. On s’y fait, mais on aurait aim√© un clic plus franc. Ici, le rendu est un peu mou sans v√©ritable butoir, dommage.

Garmin Fenix 8 Un écran Oled coloré et lumineux

Jusqu’√† pr√©sent, les choses √©taient simples pour les montres Garmin de la gamme Fenix : elles √©taient toutes √©quip√©es d’√©cran MIP. Lorsque Garmin a voulu lancer des montres √† √©cran Amoled, il l’a d’abord fait sous une nouvelle gamme Epix (Gen 2).

L’√©cran de la Garmin Fenix 8 // Source : Chlo√© Pertuis – Frandroid

Cependant, les choses changent avec la Fenix 8 et ses multiples déclinaisons. Si les écrans MIP sont toujours proposés sous la gamme Fenix 8 Solar, les Fenix 8 classiques sont quant à elles équipées désormais de dalles Amoled.

Ici, encore une fois, on va avoir des caractéristiques différentes selon le format de la montre :

Fenix 8 43 mm : 1,3 pouce, 416 x 416 pixels, 320 pixels par pouce, screen to body ratio de 59 %

Fenix 8 47 mm : 1,4 pouce, 454 x 454 pixels, 324 pixels par pouce, screen to body ratio de 57 %

Fenix 8 51 mm : 1,4 pouce, 454 x 454 pixels, 324 pixels par pouce, screen to body ratio de 49 %

Outre la taille un peu plus large des √©crans par rapport aux bo√ģtiers, Garmin n’a pas non plus r√©volutionn√© la donne pour l’affichage Amoled de sa Fenix 8. Il faut dire que la firme reprend ici des caract√©ristiques d’affichage tr√®s proches de celles de l’Epix Pro Gen 2 sortie l’an dernier.

L’√©cran de la Garmin Fenix 8 // Source : Chlo√© Pertuis – Frandroid

L’affichage est ainsi particuli√®rement vif, avec de belles couleurs et de tr√®s forts contrastes, loin de ce √† quoi nous ont habitu√©s les dalles MIP transflectives des pr√©c√©dentes g√©n√©rations.

En outre, l’√©cran est suffisamment lumineux pour √™tre consult√© en plein jour, m√™me en plein soleil. Certes, la Garmin Fenix 8 n’atteint pas le niveau de luminosit√© d’une Apple Watch Ultra 2, mais cela reste suffisant au quotidien. Bien √©videmment, la Fenix 8 int√®gre aussi un capteur de luminosit√© pour ajuster automatiquement l’√©clairage √† l’ambiance lumineuse.

L’affichage always-on de la Garmin Fenix 8 // Source : Chlo√© Pertuis – Frandroid

Notons par ailleurs qu’il est possible de configurer un mode d’affichage ¬ę‚ÄČalways-on‚ÄȬĽ sur la Fenix 8 pour afficher le cadran √† l’√©cran, m√™me lorsqu’on ne le regarde pas. La nuit, ce mode peut √™tre automatiquement d√©sactiv√©, tout comme la fonction allumant l’√©cran lorsqu’on l√®ve le poignet, gr√Ęce au mode sommeil param√©trable √† heures fixes.

La modification de cadran de la Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Enfin, Garmin propose comme √† l’accoutum√©e plusieurs cadrans personnalisables, aussi bien au niveau des teintes que de la forme des aiguilles ou des complications. Au moment d’√©crire ces lignes, onze cadrans sont pr√©charg√©s dans la montre et d’autres sont propos√©s au t√©l√©chargement dans l’application Garmin Connect IQ.

Garmin Fenix 8 Des refontes plut√īt bien pens√©es pour l’interface

L’une des principales nouveaut√©s de la Garmin Fenix 8 r√©side dans son interface logicielle. Il faut dire que Garmin a profit√© de cette nouvelle g√©n√©ration pour revoir en profondeur une partie de son interface, sur la Fenix 8 comme sur la Fenix E ou la Fenix 8 Solar.

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

De prime abord, on retrouve la m√™me navigation au choix √† l’√©cran tactile ou √† l’aide des cinq boutons, avec des gestes suffisamment proches¬†:

bouton sup√©rieur droit¬†: menu ¬ę Activit√©s ¬Ľ ( assistant vocal sur l’appui long)‚ÄČ;

( sur l’appui long)‚ÄČ; bouton inf√©rieur droit¬†: retour en arri√®re‚ÄČ;

bouton inférieur gauche : descendre dans la frise de données (lecteur audio sur l’appui long) ;

bouton du milieu gauche : accès aux notifications (paramètres sur l’appui long) ;

(paramètres sur l’appui long) ; bouton supérieur gauche : allumer / éteindre l’écran (actions rapides sur l’appui long, lampe flash sur le double appui).

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Les principales nouveaut√©s, not√©es en gras ci-dessus consistent donc en un nouveau raccourci pour les notifications, l’apparition d’un assistant vocal et un nouveau menu ¬ę activit√©s ¬Ľ.

Concernant les notifications, l’interface de la Fenix 8 permet d√©sormais d’y acc√©der depuis un simple bouton sur la montre. Pas besoin de naviguer dans les menus pour retrouver l’application ¬ę notifications ¬Ľ, tout est accessible du bout du doigt. Par d√©faut, cela veut cependant dire que vous ne pourrez plus retrouver la frise de donn√©es que par le haut, et qu’il ne sera pas possible d’y acc√©der par le bas. Un frein qui peut √™tre g√™nant si votre frise est longue comme le bas, mais auquel on peut rem√©dier en modifiant le r√īle du bouton du milieu gauche pour revenir √† un fonctionnement classique, sans notifications.

L’√©cran de notifications de la Garmin Fenix 8 // Source : Chlo√© Pertuis – Frandroid

Le menu ¬ę Activit√©s ¬Ľ a √©galement √©t√© revu. D√©sormais, en l’ouvrant, on se retrouve face √† un premier choix concernant les entra√ģnements sportifs et, en dessous, les applications install√©es sur la montre. De quoi permettre de s’y retrouver plus facilement si vous souhaitez simplement ouvrir la cartographie, acc√©der aux comptes √† rebours, passer un appel t√©l√©phonique ou retrouver votre historique d’entra√ģnement. Cette nouveaut√© est clairement bienvenue.

Le nouveau menu ¬ę Activit√©s ¬Ľ de la Garmin Fenix 8 // Source : Chlo√© Pertuis – Frandroid

Enfin, la Fenix 8 int√®gre d√©sormais son propre assistant vocal, fonctionnant en local, sans r d’avoir un smartphone connect√© en Bluetooth. Cet assistant est l√† surtout pour donner un coup de main, par exemple pour lancer un minuteur ou un entra√ģnement rapide. N√©anmoins, si je l’ai utilis√© √† plusieurs reprises pour g√©rer la cuisson de mes p√Ętes, difficile d’y voir autre chose qu’un gadget au quotidien. La montre n’a compris ce que je voulais faire qu’une fois sur deux, et encore, parfois avec une interpr√©tation compl√®tement erron√©e de ma requ√™te.

Le haut-parleur de la Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Pour le reste, la Fenix 8 reprend les principales fonctions de l’Epix Pro Gen 2 ou de la Fenix 7 Pro, avec une v√©ritable lampe flash LED, tr√®s utile au quotidien, la possibilit√© de payer sans contact avec Garmin Pay et l’acc√®s √† des applications tierces via l’application Garmin Connect IQ.

La lampe torche de la Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

La Fenix 8 est enfin la première montre Garmin Fenix à intégrer un haut-parleur et un microphone permettant de passer des appels au poignet. Une fonction jusque là réservée à la gamme lifestyle du constructeur, et notamment à la Garmin Venu 3. On y reviendra plus tard.

Garmin Fenix 8 Une montre à la pointe de la précision

La Fenix 8 embarque naturellement tous les capteurs que l’on est en droit d’attendre d’une montre haut de gamme Garmin en 2024. Elle profite ainsi du capteur cardio optique Elevate Gen 5, d’un suivi GNSS multibande, d’une mesure de la SpO2, d’un altim√®tre barom√©trique, d’un acc√©l√©rom√®tre et d’un gyroscope.

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Si le capteur Elevate Gen 5 propose la fonctionnalit√© d’√©lectrocardiogramme, notons cependant que cette fonction n’est pas encore disponible en Europe et notamment en France. Il faudra en effet que Garmin passe quelques √©tapes r√©glementaires pour d√©ployer ce mode dans l’Hexagone.

La précision du GPS de la Garmin Fenix 8

Comme les mod√®les pr√©c√©dents, la Garmin Fenix 8 est dot√©e d’une puce de g√©olocalisation GNSS compatible GPS, Galileo, QZSS, Glonass et Beidou.

Pour aller plus loin

GPS, GNSS, double-fréquence : tout comprendre à la géolocalisation des smartphones et montres connectées

Elle prend √©galement en charge le GPS double fr√©quence (ou multibande) pour un meilleur suivi dans des endroits compliqu√©s — en montagne, en sous-bois ou en ville avec de hauts immeubles.

La cartographie par défaut de la Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Pour √©valuer la pr√©cision GPS de la Fenix 8, je l’ai port√©e √† plusieurs reprises durant des entra√ģnements en course √† pied, aux c√īt√©s d’une autre montre Garmin dot√©e des m√™mes caract√©ristiques : la Forerunner 255. J’ai ici utilis√© le param√®tre de g√©olocalisation le plus pr√©cis, √† savoir multi-GNSS et multibande.

Courses Référence Garmin Fenix 8 Ecart Course 1 6,101 km 5,985 km -1,90 % Course 2 11,853 km 11,698 km -1,31 % Course 3 15,940 km 15,911 km -0,18 % Course 4 13,683 km 13,626 km -0,42 % Course 5 8,430 km 8,272 km -1,87 % Course 6 13,014 km 13,040 km +0,20 % Course 7 8,629 km 8,629 km +0,00 % Total 77,650 km 77,161 km -0,63 %

Dans l’ensemble, la Fenix 8 arrive √† un r√©sultat tr√®s proche de celui de la Forerunner 255 avec une diff√©rence de seulement 0,63 %, soit moins de 500 m√®tres sur un total de plus de 77 km.

Dans le détail, voici trois exemples de course à pied en ville, sur piste ou dans un parc :

Suivi GPS de la Garmin Fenix 8 Suivi GPS de la Garmin Forerunner 255

Suivi GPS de la Garmin Fenix 8 Suivi GPS de la Garmin Forerunner 255

Suivi GPS de la Garmin Fenix 8 Suivi GPS de la Garmin Forerunner 255

Dans l’ensemble, on a affaire ici √† un suivi excellent de la g√©olocalisation. Tout juste pourra-t-on regretter, sur piste, une tendance de la montre √† couper un peu serr√© dans les virages. Il pourrait cependant s’agir d’une probl√©matique de poignet, la Fenix 8 √©tant fix√©e √† mon bras gauche alors que je courais dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Il convient √©galement de noter que la Fenix 8 propose une am√©lioration du trac√© a posteriori, lorsque les donn√©es sont transmises √† Garmin Connect. N√©anmoins, apr√®s plus d’une dizaine de sorties en course √† pied, aussi bien avec suivi multi-GNSS multibande qu’en GPS seul, j’ai syst√©matiquement obtenu les m√™mes mesures de la montre en elle-m√™me que de Garmin Connect. Impossible d√®s lors de v√©rifier √† quel point ce syst√®me am√©liore la pr√©cision du suivi.

La cartographie sur la Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

La montre profite √©galement d’un suivi d’itin√©raire adaptatif. Concr√®tement, si vous sortez du trac√© pr√©enregistr√©, la Fenix 8 va vous sugg√©rer automatiquement un autre itin√©raire pour retrouver la voie programm√©e.

La Fenix 8 embarque √©galement une riche cartographie d√©taill√©e, avec notamment des cartes topographiques pour d√©couvrir le d√©nivel√©. Il est aussi possible de profiter de cartes plus riches encore gr√Ęce √† l’abonnement Outdoor Maps+ de Garmin, pour 60¬†euros par an.

La précision de la fréquence cardiaque de la Garmin Fenix 8

Pour la mesure de la fréquence cardiaque, la Fenix 8 utilise le même capteur Elevate Gen 5 que les Garmin Epix Pro Gen 2, Garmin Fenix 7 Pro et Garmin Venu 3.

Le capteur Elevate Gen 5 de la Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Pour rappel, ce capteur cardio optique utilise six LED vertes, contre deux pour le capteur Elevate Gen 4. De quoi permettre une mesure plus pr√©cise, avec potentiellement moins d’erreurs durant l’exercice.

Pour aller plus loin

Montre de sport, ceinture cardio, brassard… comment mesurer pr√©cis√©ment votre fr√©quence cardiaque durant le sport

Pour √©valuer la pr√©cision du capteur de fr√©quence cardiaque de la Garmin Fenix 8, je l’ai port√©e durant plusieurs entra√ģnements — de l’endurance fondamentale au trail en passant par le fractionn√© — avec, en parall√®le, une ceinture de fr√©quence cardiaque de r√©f√©rence, la Polar H10+.

Mesure de r√©f√©rence Garmin Fenix 8 √Čcart moyen √Čcart moyen apr√®s 10 min FC moyenne 166 bpm 166 bpm +0,32 % +0,39 % FC max 179 bpm 180 bpm

Mesure de r√©f√©rence Garmin Fenix 8 √Čcart moyen √Čcart moyen apr√®s 10 min FC moyenne 164 bpm 164 bpm +0,37 % +0,42 % FC max 176 bpm 176 bpm

Mesure de r√©f√©rence Garmin Fenix 8 √Čcart moyen √Čcart moyen apr√®s 10 min FC moyenne 150 bpm 150 bpm +0,74 % +0,75 % FC max 182 bpm 184 bpm

Mesure de r√©f√©rence Garmin Fenix 8 √Čcart moyen √Čcart moyen apr√®s 10 min FC moyenne 156 bpm 155 bpm -0,40 % -0,54 % FC max 189 bpm 188 bpm

Sur les deux premiers entra√ģnements, √† allure constante, puis avec des intervalles longs √† allure semi-marathon, on constate que la Garmin Fenix 8 s’en tire haut la main, parvenant √† mesurer pr√©cis√©ment la fr√©quence cardiaque.

C’est en revanche plus compliqu√© sur le troisi√®me graphique, une sortie trail durant laquelle je me suis arr√™t√© √† plusieurs reprises. La montre au eu du mal √† bien mesurer certaines variations, aussi bien √† la hausse qu’√† la basse.

Il en va de même pour le dernier exemple, une séance de VMA avec des accélérations rapides de 300 mètres. Ici, la Fenix 8 a eu quasiment à chaque fois un retard au démarrage, même si elle a rattrapé le train après une trentaine de secondes.

Dans l’ensemble, on a tout de m√™me une montre au suivi cardio tr√®s correct, mais davantage adapt√© aux longues sorties sans trop d’intensit√© qu’aux exercices avec de fortes variations.

Les fonctions de sport et santé de la Garmin Fenix 8

La Garmin Fenix 8 reprend les mêmes fonctionnalités de suivi de sport et de santé que les précédentes Garmin fenix 7 Pro et Garmin Epix Pro gen 2.

On va retrouver le suivi de sommeil, l’indice de Body Battery, le statut d’entra√ģnement, le statut de la VFC, le score de pr√©paration √† l’entra√ģnement et l’indice Stamina pour les jours de course. Les scores de mont√©e et d’endurance, introduits avec la g√©n√©ration pr√©c√©dente, sont √©galement pr√©sents ici.

L’√©cran d’entra√ģnement de la Garmin Fenix 8 // Source : Chlo√© Pertuis – Frandroid

En fait, la Garmin Fenix 8 fait plut√īt dans la simplicit√© concernant les nouveaut√©s en termes de suivi d’activit√© ou de forme. Seul ajout notable, la possibilit√© de suivre la plong√©e jusqu’√† 40 m√®tres de profondeur, qui n’√©tait pas pr√©sente sur la Fenix 7 ou la Fenix 7 Pro.

La montre peut en effet faire office d’ordinateur de plong√©e plut√īt basique, avec plusieurs modes de plong√©e, analyse de la temp√©rature de l’eau et de la profondeur ou gestion des paliers de d√©compression. La montre reste cependant plus g√©n√©raliste que la Descent Mk3 de Garmin, sp√©cialis√©e dans la plong√©e sous-marine.

Garmin Fenix 8 Une autonomie confortable de plus d’une semaine

Pour sa Garmin Fenix 8, le constructeur américain communique sur une autonomie différente selon les usages et le format :

Garmin Fenix 8 43 mm Garmin Fenix 8 47 mm Garmin Fenix 8 51 mm Usage classique 10 jours 16 jours 29 jours Affichage always-on 4 jours 7 jours 13 jours √Čconomie d’√©nergie 15 jours 23 jours 41 jours GPS classique 28 heures 47 heures 84 heures GPS multi-GNSS 23 heures 38 heures 68 heures GPS multi-GNSS double fr√©quence 21 heures 35 heures 62 heures

Dans mon cas, j’ai eu l’occasion de tester la Garmin Fenix 8 en format 47 mm, donc la taille interm√©diaire, annonc√©e avec jusqu’√† 16 jours d’autonomie en usage classique et 7 jours avec affichage always-on.

Durant mon test, j’ai port√© la montre en permanence, de jour comme de nuit, avec activation de l’affichage always-on la journ√©e, suivi de la SpO2 la nuit et utilisation du suivi multi GNSS multibande pour les entra√ģnements.

Avec cette configuration pour le moins gourmande, j’ai pu porter la Garmin Fenix 8 pendant tout juste 9 jours avant qu’elle ne tombe √† court de batterie. Sur cette p√©riode, j’ai couru un total de 3h46 avec suivi GNSS double fr√©quence.

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Pour la recharge, Garmin continue de proposer son syst√®me de c√Ęble √† brancher avec quatre fiches. La montre est fournie avec un c√Ęble USB-C vers le syst√®me propri√©taire de Garmin. Pour le mod√®le 47 mm, comptez 1h34 pour une charge compl√®te de 0 √† 100 %.

Malheureusement, la Fenix 8 n’est toujours pas compatible avec la charge sans fil par induction. C’est dommage, mais cela permet aux montres du constructeur de pouvoir √™tre connect√©es facilement √† un ordinateur pour transf√©rer certains fichiers, que ce soit par l’explorateur de fichier ou par le logiciel Garmin Express.

Garmin Fenix 8 Appel et communication

La Garmin Fenix 8 se connecte au smartphone en passant par le Bluetooth. Elle est également compatible avec la norme ANT+ pour lui connecter différents capteurs sportifs comme une ceinture cardio.

La montre profite √©galement d’une connectivit√© Wi-Fi pour synchroniser la cartographie ou t√©l√©charger les mises √† jour.

En revanche, la Garmin Fenix 8 ne profite d’aucune connectivit√© 4G. C’est d’autant plus dommage que la montre est con√ßue pour l’ext√©rieur et permet de passer des appels t√©l√©phoniques, mais uniquement en Bluetooth.

La Garmin Fenix 8 permet de passer des appels // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

La qualit√© d’appel est alors correcte, m√™me si le volume maximal pourra √™tre un peu faible en cas de bruits trop importants autour de vous. La voix est cependant bien restitu√©e et vous n’aurez pas de peine √† vous faire entendre √† l’autre bout du fil.

Enfin, la Garmin Fenix 8 profite également du NFC pour le paiement sans contact via Garmin Pay et, bien évidemment, de la géolocalisation multibande par GPS, Galileo, Glonass, Beidou et QZSS.

La Garmin Fenix 8 est disponible depuis le 27¬†ao√Ľt 2024. La montre est propos√©e √† partir de 999,99¬†euros et jusqu’√† 1199¬†euros selon les versions. Dans le d√©tail, voici les diff√©rentes d√©clinaisons tarifaires :