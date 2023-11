Oubliez l’Apple Watch Ultra, ces montres Garmin sont vraiment faites pour la plongée

Garmin a dévoilé deux nouveaux ordinateurs de plongée, la Garmin Descent G1 Solar Edition et la Garmin Descent Mk3, qui vous permettra de communiquer entre plongeurs.

En septembre 2022, Apple annon√ßait en grande pompe sa montre connect√©e ultra haut de gamme taill√©e pour l’aventure, l’Apple Watch Ultra. Cet automne, le constructeur am√©ricain a lanc√© sa successeure, l’Apple Watch Ultra¬†2. N√©anmoins, si ces montres sont adapt√©es au trail, √† l’escalade ou √† la plong√©e, ce ne sont tout de m√™me pas les mod√®les les plus adapt√©s.

Il faut dire que, depuis des ann√©es, plusieurs constructeurs proposent des montres connect√©es sp√©cialement adapt√©es √† la plong√©e, ce qu’on appelle plus commun√©ment des ordinateurs de plong√©e. C’est notamment le cas de Garmin avec sa gamme de montres Descent dont deux mod√®les viennent d’√™tre pr√©sent√©s¬†: la Garmin Descent¬†G1 Solar Ocean Edition et la Garmin Descent¬†Mk3.

Une Garmin Descent G1 conçue en plastique recyclé

La nouvelle Garmin Descent G1 Solar Ocean Edition est en r√©alit√© une r√©√©dition de la Descent G1 Solar, d√©j√† disponible en gamme chez Garmin depuis ao√Ľt 2022. Elle se distingue cependant de l’√©dition classique par les mat√©riaux utilis√©s, puisque ¬ę‚ÄČl’int√©gralit√© du plastique utilis√© pour fabriquer le bo√ģtier, la lunette et les boutons de la montre est issue de d√©chets plastiques rep√™ch√©s dans l’oc√©an et recycl√©s‚ÄȬĽ, indique Garmin.

Pour le reste des caract√©ristiques, l’ordinateur de plong√©e affiche un format unique de 45,5¬†mm de diam√®tre, une recharge solaire, une plong√©e possible jusqu’√† 100¬†m√®tres de profondeur et la gestion de plusieurs modes de plong√©e. En plus des fonctions d√©di√©es √† la plong√©e, la montre peut √©galement suivre l’activit√© au quotidien, comme la plupart des montres Garmin, via un cardiofr√©quencem√®tre et un suivi d’itin√©raire par GPS.

Une Descent Mk3 conçue pour communiquer entre plongeurs

De son c√īt√©, la Garmin Descent¬†Mk3 est le nouvel ordinateur de plong√©e haut de gamme du constructeur am√©ricain, venant succ√©der √† la Garmin Descent¬†Mk2. Ce sont en fait deux mod√®les qui ont √©t√© lanc√©s par Garmin, la Descent¬†Mk3 classique, en acier inoxydable, et la Mk3i, en titane et dot√©e d’une lampe LED, avec deux formats¬†: 43 ou 51¬†mm. Notons cependant que seule la Mk3i 51¬†mm est √©quip√©e de la lampe LED. Du c√īt√© des fonctions, la Garmin Descent¬†Mk3 propose un suivi de groupe de plong√©e, une pr√©paration √† la plong√©e avec suivi de l’exercice, du sommeil et du stress, une autonomie de 10¬†jours, un √©cran Amoled et tactile, des modes d’affichage furtif et vision nocturne et une r√©sistance en plong√©e jusqu’√† 200¬†m√®tres de profondeur.

La Garmin Descent¬†Mk3 peut par ailleurs √™tre appair√©e √† une sonde de pression Garmin Descent¬†T2, √† connecter √† une bouteille de plong√©e, pour g√©rer les donn√©es de pression ou de consommation de l’air. Par ailleurs, la nouvelle montre inaugure un syst√®me de communication sous-marine, baptis√© SubWave¬†2.0, qui va permettre aux plongeurs de communiquer entre eux en signalant des situations d’urgence.

Contrairement √† l’Apple Watch Ultra, les deux nouvelles montres de Garmin ne n√©cessitent pas le paiement d’un abonnement mensuel √† une application tierce, Oceanic+. Pour rappel, c’est cette application, d√©velopp√©e par Huish Outdoor, qui va permettre de transformer les montres d’Apple en ordinateur de plong√©e en affichant la profondeur, en modifiant les couleurs de l’√©cran ou en g√©rant les diff√©rents paliers de d√©compression. Cette application, si elle est disponible gratuitement, n√©cessite tout de m√™me un abonnement de 12,49¬†euros par mois — ou 97,99¬†euros par an — pour profiter de l’ensemble des fonctionnalit√©s.

La Garmin Descent¬†G1 Solar Edition est propos√©e au prix de 650¬†euros. De son c√īt√©, la Garmin Descent¬†Mk3 s’affiche √† partir de 1250¬†euros et jusqu’√† 2350¬†euros pour le mod√®le¬†Mk3 51¬†mm avec une sonde Descent¬†T2.