Garmin Instinct E : cette montre outdoor pas cher est encore plus abordable à la fin des soldes

Robuste et bourrée de fonctionnalités, la Garmin Instinct E est une montre connectée taillée pour les baroudeurs. L’avantage de celle-ci, c’est qu’elle s’affiche à prix réduit sur Amazon à la fin des soldes.

Garmin, le leader des montres connectées pour les sportifs, arrive toujours à proposer des montres complètes, mais tout le monde n’a pas le budget pour s’en procurer une. Heureusement, la marque n’hésite pas à proposer des alternatives, comme la Instinct E, le modèle le plus abordable parmi la gamme Instinct 3. Une montre outdoor d’entrée de gamme qui va à l’essentiel et dont le prix est en baisse pendant les soldes.

Pourquoi choisir la Garmin Instinct E

Une montre outdoor robuste avec écran MIP transflectif

Un bon suivi santé

Une autonomie solide

De base à 299,99 euros, la Garmin Instinct E se négocie aujourd’hui à 284,05 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Garmin Instinct E. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre qui résiste à bien des aléas

La Garmin Instinct E est une montre connectée dont la solidité est le premier gros atout. Dotée d’un boîtier en polymère renforcé de fibres, elle aussi certifié MIL-STD-810 destinées au standard militaire américain. Ce qui la protège contre les chocs, la poussière et l’eau. Et ce n’est pas tout : elle est aussi certifiée 10 ATM, et est donc étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur.

La tocante embarque par ailleurs un écran MIP transflectif de 0,86 pouce (166 x 166 pixels) pour sa version 40mm. La dalle, qui n’a pas besoin de rétroéclairage, est donc parfaitement lisible en plein soleil et peut rester allumée en permanence.

Une montre qui assure l’essentiel

Elle embarque les principaux outils de suivi Garmin : avec score de préparation à l’entraînement, analyse de la Body Battery ou statut VFC. En revanche, la montre ne permet pas l’affichage de la cartographie, et n’est pas compatible GPS multibande. On a droit tout de même au multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo) pour assurer un suivi d’itinéraire précis et fiable. Une lampe torche LED est aussi intégrée.

Autre particularité, elle se contrôle exclusivement par boutons physiques, un choix apprécié des puristes, mais peut-être moins intuitif face aux modèles tactiles.

Elle permet de surveiller votre état de santé et votre forme physique grâce à ses nombreux capteurs. Elle peut ainsi mesurer votre fréquence cardiaque, compter le nombre de vos pas, mesurer la saturation en oxygène dans le sang, suivre le cycle menstruel des personnes concernées ou encore analyser votre sommeil. Pour finir, cette montre offre une belle autonomie : jusqu’à 16 jours en mode montre connectée, jusqu’à 70 heures en mode GPS.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées pour le sport du moment.

