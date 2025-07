Une tonte impeccable sur n’importe quel terrain : c’est la promesse de Sunseeker et de ses tondeuses-robots

Tondre sa pelouse n’est pas l’affaire d’une ou deux fois par an et les possesseurs de jardin le savent. Automatiser efficacement cette corvée est donc indispensable et Sunseeker avec ses deux modèles Elite X3 et X7 le promet.

L’été a beau avoir passé le pas de la porte, l’herbe de votre jardin n’a pas décidé de prendre ses congés annuels. Malgré les épisodes de chaleur, les averses régulières l’ont aidé à pousser et si vous ne faites rien, vous aurez bientôt une prairie d’herbes hautes.

Sans ratiboiser votre gazon et la vie qui s’y loge, il est peut-être temps d’opérer un rafraichissement stratégique, ou a minima de tracer un chemin qui vous permette de naviguer dans votre jardin.

C’est exactement ce que vous propose la marque Sunseeker avec sa série X et ses deux modèles phares, le Sunseeker Elite X3 et le Sunseeker Elite X7. Équipées de caméras boostées à l’IA et d’une cartographie au cm² près, elles sont pensées pour s’adapter à toutes les aspérités de terrain et toutes les surfaces, le tout à partir de 1 199 euros.

Sunseeker Elite X3 : raisonnable par la taille, grand par la surface

Si vous possédez un jardin sous la barre des 1 000 m², le Sunseeker Elite X3 est le produit qu’il vous faut. Compacte et performante, cette tondeuse à gazon peut couvrir un terrain allant jusqu’à 800 m².

La Sunseeker Elite X3 possède un système de navigation très complet. // Source : Sunseeker

Il faut dire que Sunseeker a mis le meilleur de ses technologies dans la gamme Elite et plus particulièrement dans ce modèle X3. Il est, en effet, équipé d’un système de navigation perfectionné AONavi. Elle combine deux technologies : la RTK-GNSS (Real Time Kinematic) qui calcule la trajectoire au centimètre près et la VSLAM (Visual simultaneous localization and mapping) qui synchronise la caméra et le LiDar. Et le résultat est là : un robot tondeuse capable de cartographier de manière optimale votre jardin pour ne pas laisser un seul cm² non tondu ou pour éviter intelligemment tous types d’obstacles.

La série Elite X de Sunseeker est certifiée IPX5. // Source : Sunseeker

À cela, ajoutez Vision AI avec une caméra binoculaire 3D (elle possède deux lentilles) qui permet d’éviter intelligemment les obstacles et vous obtiendrez un robot parfaitement autonome qui s’adapte à l’organisation de votre terrain.

Côté soin du gazon, là encore, Sunseeker propose une qualité de tonte chirurgicale. Vous pourrez ainsi choisir une hauteur de tonte comprise entre 20 et 60 mm. Parfait si vous souhaitez un jardin propre tout en préservant l’écosystème au sol. Si votre jardin présente un relief particulier, là encore, pas de souci, l’Elite X3 est pensée pour.

La Sunseeker Elite X3 est à l’aise même dans les terrains pentus. // Source : Sunseeker

Elle peut, en effet, se déplacer sans problème sur les terrains en pente allant jusqu’à 30 % (soit 17°) et la présence de son disque de coupe flottant lui permet une tonte homogène y compris sur les terrains irréguliers. La largeur de coupe de 20 cm permet enfin de tondre la pelouse par larges tranches et minimise ainsi le temps passé par la tondeuse à tailler votre gazon.

Pour vérifier l’état de la tonte et de votre tondeuse, Sunseeker propose enfin une application compagnon, Sunseeker Smart App (disponible sur Android ou iOS). Vous pourrez ainsi vérifier où se situe votre robot, ce qu’il a déjà tondu, ce qu’il lui reste à tondre et l’état de sa batterie.

La Sunseeker Elite X3 revient à sa station de charge en autonomie. // Source : Sunseeker

À noter également, la tondeuse Sunseeker Elite X3 est certifiée IPX5 (elle supporte les petits jets d’eau) et profite d’un détecteur de pluie qui lui permet d’aller se mettre à l’abri à sa station de charge en cas de grain trop sévère.

Sunseeker Elite X7 : pensée pour les grands espaces

Avec ses 3 000 m² de surface maximale, la tondeuse autonome Sunseeker Elite X7 s’adresse à ceux qui ont de l’espace pour jardiner.

Les deux caméras présentes sur la Sunseeker Elite X7. // Source : Sunseeker

Équipée, comme le modèle X3, des technologies AONavi et la vision binoculaire 3D, l’Elite X7, autant que la X3, offrent une gestion de l’espace et une optimisation du parcours de tonte hors pair.

Aucune zone n’est oubliée avec la Elite X7. // Source : Sunseeker

Là où le modèle X7 se démarque, c’est dans ses options adaptées aux grands terrains et à leur relief parfois accidenté. La Elite X7 profite notamment d’un système de transmission intégrale (All-Wheel Drive), avec des roues indépendantes équipées de suspension à l’avant. Les roues arrière sont pivotantes, ce qui garantit un rayon de braquage zéro, et ainsi une gestion de terrain très pentu jusqu’à 70 %. Rappelons que le modèle X3 bénéficiant d’une propulsion classique ne peut pas aller au-delà de pentes à 30 %.

La Sunseeker Elite X7 peut monter des pentes à 70% maximum. // Source : Sunseeker

Enfin, la tondeuse Elite X7 possède, contrairement au modèle X3, une double lame flottante brevetée, qui s’adapte à la topographie du terrain. La promesse : une coupe parfaite même sur terrain accidenté, sans risque de rester bloqué.

La tondeuse Sunseeker Elite X7 propose enfin une hauteur de coupe un peu plus large comprise entre 20 et 100 mm. Une hauteur maximale parfaite si vous souhaitez laisser une partie de votre parcelle plus ensauvagée.

Tout comme l’Elite X3, l’Elite X7 peut se coupler à l’application dédiée de Sunseeker pour gérer à distance la tonte de votre jardin. Elle peut également détecter les phases de pluie et est certifiée IPX5.