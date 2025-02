Aspirateurs, lave-vitres, tondeuses : ECOVACS dévoile de nouveaux robots pour toute la maison 

Aspirateurs-robot, tondeuses, laveurs de vitres : ECOVACS fait le plein d’innovations en ce début d’année. Découvrez ses nouveautés les plus surprenantes et à quel point elles peuvent vous simplifier la vie.

Le spécialiste des robots ménagers ECOVACS a dévoilé toute une série d’innovations en janvier dernier lors du CES de Las Vegas. Déjà reconnue pour le caractère novateur de ses produits, la marque continue d’innover avec une série de produits pour toute la maison.

Son objectif : faciliter l’entretien de la maison, à l’intérieur comme à l’extérieur. Nettoyage des sols, des vitres, du jardin : ECOVACS s’attaque à toutes les corvées les plus chronophages. Voici les nouveautés de ce début d’année 2025 :

ECOVACS Deebot X8 PRO OMNI : moins de passages pour un sol encore plus impeccable

Les aspirateurs-robot ont bien évolué en quelques années et sont aujourd’hui capables de venir à bout des taches les plus tenaces. Mais pour parvenir à une telle prouesse, il est souvent nécessaire de réaliser plusieurs passages. Un point sur lequel ECOVACS a largement travaillé avec son nouveau Deebot X8 PRO OMNI.

Par le biais de sa technologie OZMO ROLLER, ce modèle exerce une pression sur sa serpillère, qui est capable de tourner jusqu’à 200 tours par minutes. Résultat, le sol est propre en un seul passage et la saleté ne se répand pas à travers la pièce ou sur les surfaces sensibles comme les tapis. Le Deebot X8 PRO OMNI soulève d’ailleurs sa serpillère de 10 mm au moment de les franchir.

Le Deebot X8 PRO OMNI avec sa serpillère et sa brosse extensibles // Source : ECOVACS

Il n’est pas non plus question d’omettre certaines zones difficiles d’accès. Sa brosse extensible déloge les poussières coincées dans les plus petits recoins et son rouleau se déploie intelligemment pour épouser parfaitement les plinthes et les abords des meubles. Et grâce à son capteur 3D, le Deebot X8 PRO OMNI détecte les obstacles et s’en rapproche au maximum pour laisser derrière lui un sol immaculé.

Détecter les objets oui, mais pour s’en rapprocher et mieux et nettoyer tout autour de leur position // Source : ECOVACS

Quelles que soient les zones à couvrir, le dernier-né d’ECOVACS aspire à haute puissance (18 000 Pa) et reste performant à travers le temps grâce à sa brosse anti-emmêlement Zero Tangle 2.0. Exit donc les obstructions liées aux cheveux et aux poils d’animaux.

Le Deebot X8 PRO OMNI est enfin salué pour sa station 12-en-1. En fonction des pièces parcourues, l’utilisateur peut ajuster de 40 à 75 °C la température de nettoyage du rouleau, afin de conserver une hygiène irréprochable. Et alors que la plupart des stations se contentent de laver la serpillère pendant un temps limité, celle du Deebot X8 PRO OMNI poursuit le nettoyage jusqu’à ce que le rouleau soit totalement propre.

Pour son lancement, cet aspirateur-robot novateur est exceptionnellement disponible à 1169 euros au lieu de 1299 euros.

ECOVACS WINBOT W2 PRO OMNI : des vitres nettes sans le moindre effort

Laver les vitres est probablement l’une des tâches ménagères les plus sportives. Heureusement, grâce au puissant et robuste WINBOT W2 PRO OMNI d’ECOVACS, celles-ci restent propres au fil des jours, sans que vous ayez à intervenir.

Doté d’une remarquable autonomie, ce robot est capable de nettoyer en profondeur tout type de fenêtres, y compris les plus sales et les plus incrustées de calcaire comme les portes de douche.

Pour y parvenir, l’appareil pulvérise l’eau à haute pression et à grand angle avant de frotter vigoureusement la surface. Le robot se déplace ensuite avec dextérité et adhérence le long de la vitre ainsi que dans chaque recoin, pour venir à bout de toutes les taches. En fonction du niveau de saleté et de la taille de la fenêtre, il est d’ailleurs possible d’adapter la puissance de nettoyage, selon 7 modes prédéfinis.

Le WINBOT W2 PRO OMNI d’ECOVACS // Source : ECOVACS

Particulièrement autonome, il n’a même pas besoin de vous pour se recharger. Il suffit de le laisser branché sur le secteur ou sur une batterie externe pour qu’il mène ses routines sans la moindre interruption. Un atout indéniable sachant que la plupart des laveurs de vitres se mettent automatiquement en pause le temps de se recharger. Lorsque sa station est chargée, le WINBOT W2 PRO OMNI profite d’une belle autonomie de 110 minutes.

Très pratique et innovant, ce robot est dès à présent disponible sur le site d’ECOVACS au prix de 599 euros.

ECOVACS GOAT A1600 RTK : pour profiter de son jardin sans passer des heures à l’entretenir

Avec ses nouvelles technologies, ECOVACS prend aussi soin de l’extérieur de votre habitat. La preuve avec sa tondeuse à gazon GOAT A1600 RTK. La marque a mis le paquet sur ce modèle, configurable en 15 minutes à peine et capable de tondre jusqu’à 400 m2 par heure. Paramétrage facilité, design soigné et performance accrue, rien n’a été laissé au hasard.

Le GOAT A1600 RTK d’ECOVACS et ses deux disques à double lame // Source : ECOVACS

Pour rendre son GOAT A1600 RTK plus efficace que ses prédécesseurs et offrir une tonte rapide, ECOVACS l’a équipé d’un moteur de 32 volts, d’une large pale de coupe et de disques à double lame. Résultat : la tondeuse se déplace plus vite et coupe l’herbe en un minimum de passages. Son système de navigation RTK avec capteur LiDAR lui permet en prime de se mouvoir avec une extrême précision.

Et pas question de dénaturer la décoration de son jardin avec des barrières pour délimiter le champ d’action du GOAT A1600 RTK. Après une première configuration sans fil via l’application ECOVACS HOME, l’appareil reconnaît les limites virtuelles et se contente de tailler la pelouse dans cette zone précise.

Une fois sa routine achevée, le robot rentre à sa base, s’autonettoie et se recharge. Votre jardin reste donc parfaitement entretenu toute l’année, sans que vous ayez à vous en préoccuper.

Tout juste officialisé, le GOAT A1600 RTK est accessible sur la boutique en ligne d’ECOVACS au prix de 1499 euros.