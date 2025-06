Amazon propose l’Ecovacs T50 Omni à -25%, un aspirateur robot fin et puissant capable de passer sous les meubles et dans les coins

L’Ecovacs T50 Omni est un aspirateur robot laveur autonome qui gagne en finesse et perd en valeur puisqu’il est affichĂ© Ă 599 euros au lieu de 799 euros sur Amazon.

Le Deebot T50 OMNI ôte la poussière même sous les meubles les plus bas // Source : ECOVACS

Sur le modèle T50 Omni, Ecovacs a fait un effort sur l’ergonomie de l’appareil : adieu le capteur LiDAR, ce petit dĂ´me qui, certes, sert Ă la navigation, mais qui l’empĂŞche de passer sous les meubles bas. Aussi, les serpillères extensibles et la brosse latĂ©rale ont, elles aussi, Ă©voluer puisqu’elles peuvent maintenant faire le mĂ©nage sur des surfaces plus Ă©tendues. Plus la peine de repasser derrière l’aspirateur pour corriger ses erreurs, les sols sont laissĂ©s propres, nettoyĂ©s et lavĂ©s. Tout ça a un prix : 799 euros, heureusement qu’il est en baisse de 25 %.

Les points forts de l’Ecovacs T50 Omni

Il ne fait que 81 mm de haut et passe sous tous les meubles

La puissance d’aspiration de 15 000 Pa

La station Omni qui remplit 10 fonctionnalités

L’Ecovacs Deebot T50 Omni est un aspirateur robot avec station multifonction qui coĂ»te normalement 799 euros. Il est actuellement en promotion sur Amazon Ă 599 euros.

Le capteur LiDAR migre sur le devant du T50 Omni

Le Deebot T50 Omni par Ecovacs ressemble Ă n’importe quel aspirateur robot, mais il prĂ©sente des avantages subtils, Ă commencer par son capteur pour la navigation. Jusqu’Ă prĂ©sent, le capteur LiDAR Ă©tait un dĂ´me sur le dessus de l’aspirateur, mais il l’empĂŞchait de passer sous les meubles bas. Ici, il passe sur le devant de l’aspirateur, ce qui lui permet d’afficher une finesse de 81 mm et de passer sous les meubles bas pour traquer la poussière.

Avec sa puissance d’aspiration de 15 000 Pa maximum, rien ne peut lui rĂ©sister. Et il ne se contente pas d’aspirer la poussière, il est aussi Ă©quipĂ© de serpillères pour laver par terre. Celles-ci peuvent lĂ©gèrement se dĂ©placer pour passer partout, tout comme la brosse latĂ©rale qui ramasse la poussière partout. C’est pratique parce qu’il fait le mĂ©nage mĂŞme dans les coins, autour des pieds de chaise et dans tous les petits recoins d’habitude inaccessibles.

La station OMNI s’occupe de tout pour vous

Avec l’aspirateur, vous avez la station de charge OMNI dont la fonction première est de recharger la batterie de l’aspirateur. Mais elle ne se contente pas de ça. Elle est Ă©quipĂ©e d’un système de vidange automatique de la poussière et des eaux usĂ©es, du nettoyage des serpillères Ă l’eau chaude 70°, un sĂ©chage de celles-ci Ă 45° et des racleurs bidirectionnels pour Ă©liminer tout ce qui gĂŞne.

Vous contrĂ´lez votre aspirateur via l’app sur smartphone. C’est lĂ que vous avez un aperçu de la cartographie de ce dernier, Ă©tablie avec ses premiers passages. Ce qui vous permet de dĂ©limiter des zones interdites ou de lui demander d’intervenir ponctuellement sur un endroit particulier, si vous avez renversĂ© quelque chose par exemple. Il est mĂŞme Ă©quipĂ© d’un assistant vocal AI Yiko pour le contrĂ´ler Ă la voix, ce qui facilite son utilisation.

