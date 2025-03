Plus fins et bien plus puissants : voici comment les nouveaux aspirateurs-robots ECOVACS T50 deviennent encore plus efficaces

Si les aspirateurs-robots ont largement gagné en autonomie, il faut parfois repasser derrière eux pour obtenir un sol vraiment impeccable. Et ça, ECOVACS l’a bien compris quand il a conçu ses nouveaux Deebot T50 OMNI.

Sur le marché des aspirateurs-robots, une marque est devenue incontournable dans l’Hexagone : ECOVACS. L’entreprise, spécialisée depuis des années dans la conception de robot-aspirateurs, ne cesse d’innover et de rendre ses appareils toujours plus efficaces et autonomes. Les nouveaux Deebot T50 OMNI embarquent à ce titre de nouvelles technologies franchement pratiques.

Ultra-fins et puissants, ils se glissent partout et viennent à bout des saletés les plus incrustées, logées dans les recoins comme dans les tapis. Pour leur lancement et jusqu’au 31 mars, ECOVACS propose ces derniers-nés avec une remise exceptionnelle de 10 % :

ECOVACS profite également de l’évènement pour lancer sa nouvelle tondeuse à gazon intelligente : la GOAT A3000.

Série Deebot T50 OMNI : un sol impeccable jusque dans les recoins

Aussi puissants soient-ils, la plupart des aspirateurs-robots peinent à atteindre certaines zones de la maison. En cause : leur conception circulaire et leur épaisseur. Afin d’offrir un nettoyage complet et en profondeur, ECOVACS a tout prévu.

Le Deebot T50 OMNI ôte la poussière même sous les meubles les plus bas // Source : ECOVACS

Avec seulement 8,1 cm de hauteur, les Deebot T50 et T50 Pro OMNI se faufilent aisément sous la plupart des meubles. Et grâce à leur brosse et leur serpillère latérales extensibles, ainsi qu’à leur puissance d’aspiration de 15 000 Pa, ils délogent la saleté incrustée dans les plus petits recoins.

Et pas question de perdre en performance au fil des passages, les Deebot T50 OMNI sont dotés d’une brosse ZeroTangle 2.0 anti-enchevêtrement. Exit donc les obstructions liées aux cheveux et aux poils de vos fidèles compagnons.

Côté navigation, la marque a aussi mis le paquet en équipant ces deux aspirateurs-robot :

d’un capteur LiDAR avec dTOF pour cartographier la pièce avec une grande précision ;

d’une caméra RVB avec éclairage 3D pour déceler et éviter les obstacles de jour comme de nuit.

Le Deebot T50 Pro OMNI détecte même les obstacles et les taches qui s’ajoutent sur son parcours // Source : ECOVACS

La version Pro va encore plus loin et détecte en temps réel tous les objets alentour, ainsi que le niveau de saletés. Paré à l’imprévu, cet aspirateur-robot ajuste en permanence son parcours ainsi que la puissance de nettoyage.

Comme tout appareil premium, les Deebot T50 et T50 Pro OMNI sont livrés avec leur station d’accueil multifonction. Lavage automatique de l’aspirateur-robot à 70°C, nettoyage en profondeur des serpillères, ou encore séchage à l’air chaud, la base se charge de tout pour maintenir une hygiène irréprochable au sein de l’appareil.

À l’occasion de leur sortie et jusqu’au 31 mars, les Deebot T50 et T50 Pro OMNI sont respectivement disponibles à 719 et 809 euros, après remise exceptionnelle de 10 %.

Une version Max Pro surboostée

Si les Deebot T50 et T50 Pro OMNI sont déjà très performants, la version Max Pro les surpasse et s’attaque avec brio aux saletés incrustées dans vos tapis et moquettes.

Plus puissant que les variantes standard et Pro, le Deebot T50 Max Pro est idéal pour maintenir une bonne hygiène sur vos tapis et moquettes // Source : ECOVACS

Pour nettoyer en profondeur ces surfaces difficiles, ECOVACS a drastiquement renforcé la puissance d’aspiration (18 500 Pa), ainsi que le débit d’air. Résultat : les plus infimes poussières comme les gros débris sont aspirés en un seul passage.

En complément, cette version Max Pro hérite d’une station encore plus perfectionnée et surtout plus économique que les deux autres modèles. En fonction du niveau de saleté des serpillères, la base optimise la température de lavage. Voilà de quoi réduire ses factures d’électricité sans faire de compromis sur l’hygiène.

Pour sa sortie, le Deebot T50 Max Pro OMNI est accessible à 899 euros au lieu de 999 euros.

GOAT A3000 : une tondeuse intelligente et endurante

Configurer une tondeuse intelligente prend du temps. Sauf si vous optez pour la GOAT A3000 d’ECOVACS. Doté de la fonctionnalité InstantGo, l’appareil se lance et se paramètre automatiquement en quelques minutes. De plus, il ne nécessite aucune délimitation physique et câblée, contrairement à la plupart des autres modèles du marché.

Avec ses multiples capteurs, la tondeuse GOAT A3000 détecte les objets et les animaux sur son passage et les évite efficacement // Source : ECOVACS

Pour parvenir à une telle prouesse, la marque a misé non pas sur un, mais sur deux capteurs LiDAR :

un premier situé sur le sommet de l’appareil et destiné à cartographier votre jardin en 3D, à 360° et avec une grande précision ;

un second positionné à l’avant du robot aux côtés d’un capteur ToF et d’une caméra, afin de détecter et d’éviter efficacement tous les obstacles.

Si la tondeuse GOAT A3000 se repère intelligemment, elle est aussi compatible avec tout type de terrain, des plus étendus (jusqu’à 3000 m2) aux plus pentus (jusqu’à 27 degrés). Et aussi endurante soit-elle, cette tondeuse se recharge en un clin d’œil, 45 minutes lui suffisant pour faire le plein.

Enfin, son puissant moteur de 32 V et ses disques à double lame offrent une tonte rapide, nette et efficace, réglable qui plus est de 3 à 9 cm.