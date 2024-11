Voici les meilleurs bons plans aspirateurs du Black Friday encore valables : Dyson, Roborock, Dreame, Ecovacs…

Dyson, Roborock, Dreame, Ecovacs : les leaders du marché proposent des remises significatives pour le Black Friday.

Le marché des aspirateurs intelligents a connu une révolution ces dernières années. Entre les balais sans fil ultra-puissants de Dyson et les robots de plus en plus autonomes de Roborock, le choix n’a jamais été aussi large.

Le choix entre robot et balai dépend essentiellement de votre mode de vie. Un robot convient parfaitement à un entretien quotidien automatisé, tandis qu’un balai offre plus de polyvalence pour le nettoyage ponctuel et les zones difficiles d’accès. Les deux types d’appareils sont complémentaires, ce qui explique que pour beaucoup d’entre vous optent désormais pour cette combinaison.

Bref, voici notre sélection spéciale Black Friday.

👉 Consultez notre guide complet du Black Friday 2024

👉 Suivez notre live des meilleures offres sur Amazon

Ecovacs Winbot W1 Pro

Voici les principales caractéristiques du robot laveur de vitres Ecovacs Winbot W1 Pro :

Puissance d’aspiration de 2800 Pa pour une adhérence sûre sur la vitre

Technologie WIN SLAM 3.0 avec 3 modes de nettoyage adaptés

Détection automatique des bords pour un nettoyage sécurisé

Réservoir d’eau de 60 ml pour un fonctionnement prolongé

Actuellement en promotion à 284,98 € sur Amazon, soit 11 % de remise, c’est une option intéressante pour un nettoyage automatisé des fenêtres.

Dreame X40 Ultra Complete

Voici les principales caractéristiques du robot aspirateur Dreame X40 Ultra Complete :

Puissance d’aspiration de 12 000 Pa pour un nettoyage en profondeur

Brosse latérale surélevée de 10 mm pour atteindre les endroits difficiles d’accès

Système de lavage avec eau chaude à 70°C pour assainir les sols

Serpillière amovible et relevable pour éviter de mouiller les tapis

Détection de saleté OmniDirt pour un nettoyage ciblé des zones les plus sales

Base de chargement 7-en-1 pour l’entretien automatique

Actuellement en promotion à 1099 € au lieu de 1499 € sur Amazon, c’est une option intéressante pour un robot aspirateur haut de gamme offrant de nombreuses fonctionnalités avancées.

Lefant M210

L’aspirateur robot le plus vendu d’Amazon est en promo ! Très compact, très silencieux, il est aussi un des moins chers du marché. Il sera parfait pour un petit appartement pas trop encombré. Nous l’avions testé pour vous donner notre avis d’experts.

Les points forts du Lefant M210

Particulièrement compact et silencieux

Aspiration 1 800 Pa vraiment bien pour son prix

Pièces de rechange fournies

Le Lefant M210 est à 89 euros sur Amazon, au lieu d’un prix régulier qui oscille entre 259 et 359 euros. Une affaire en or.

Roborock S8 MaxV Ultra

Pour s’occuper des tâches ménagères, rien ne vaut le meilleur aspirateur laveur du marché testé par Frandroid. Le Roborock S8 MaxV Ultra se distingue par ses qualités d’aspiration ainsi que sur le lavage humide. Surtout, après chaque passage, la serpillère se nettoie automatiquement.

Les points forts du Roborock S8 MaxV Ultra

La qualité du lavage humide

Les performances d’aspiration

L’entretien de la serpillère

Le Roborock S8 MaxV Ultra est à 1099 euros chez Boulanger au lieu de 1499 euros.

Roborock QRevo Plus

C’est encore une fois un bel appareil mis en avant pendant cette Black Friday Week. Le Roborock QRevo Plus embarque un capteur LIDAR pour faciliter la détection des objets. Avec une puissance d’aspiration à 7 000 Pa, celui-ci est performant dans chaque session de nettoyage.

Les points forts du Roborock QRevo Plus

La cartographie 3D

Une aspiration très puissante

Deux serpillères rotatives

Cet aspirateur robot lancé à 799 euros est en promotion pendant la Black Friday Week. Le Roborock QRevo Plus est vendu chez Darty au prix de 549 euros.

Dreame H12 Pro Ultra

Actuellement, cet aspirateur Dreame est proposé à 289 € sur Amazon, soit une remise de 36 % par rapport à son prix de vente conseillé de 449 €.

Principales caractéristiques du Dreame H12 Pro Ultra :

Aspiration puissante de 16 000 Pa pour nettoyer efficacement les saletés sèches et humides

Brosse qui tourne à 520 tr/min pour un nettoyage en profondeur

Système de lavage et de séchage automatique de la brosse à 60 °C pour une désinfection en profondeur

3 modes de fonctionnement (Auto, Ultra, Aspiration) pour s’adapter à tous les types de nettoyage

Nettoyage optimisé des bordures et des coins grâce à la conception de la brosse

Moteur ultra-puissant fonctionnant à plus de 104 000 tr/min

Dreame L10s Plus

En promo folle, le robot Dreame L10s Plus dernière génération :

Aspiration puissante 7000 Pa avec brosse anti-emmêlement

Double serpillière rotative avec réservoir 300ml

Station de vidange 4L pour 90 jours d’autonomie

Le robot 2-en-1 intelligent avec navigation LiDAR précise. À saisir à 329 € au lieu de 499 € (-34%) chez Cdiscount, -10 € avec code HELLO10 pour les nouveaux clients.

Dyson V15 Detect Fluffy

En super promo, le Dyson V15 Detect Fluffy nouvelle génération :

Puissance max de 240 AW avec moteur Hyperdymium 125 000 tr/min

Batterie interchangeable et beaucoup d’accessoires

Écran LCD intelligent et autonomie jusqu’à 60 minutes

L’aspirateur balai le plus avancé avec comptage de particules et adaptation automatique. À saisir à 509 € au lieu de 749 € (-32 %) chez Rakuten avec le code BLACK40 via Boulanger + 27,45 € en Rakuten Points.

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni

Une excellente affaire sur le ECOVACS Deebot T30 Pro Omni : technologie TruEdge avec brosses ZeroTangle et mini station OMNI complète (lavage serpillières 70°C, vidage auto). Le robot tout-en-un à petit prix. À saisir à 649 € au lieu de 899 € (-28%) chez Boulanger.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Le Black November touche bientôt à sa fin, mais ce n’est pas encore fini pour le Black Friday ! Les e-commerçants continuent de proposer des offres tout le long du week-end, et ce, jusqu’au lundi inclus, avec le Cyber Monday.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.