Avec des aspirateurs robots de plus en plus sophistiqués, le Lefant M210 propose l'essentiel dans un prix contenu. Voyons ce qu'il vaut au quotidien et s'il est tout de même efficace malgré son tarif abordable dans ce test complet.

Les aspirateurs robots ont longtemps été considérés comme des gadgets hors de prix aux performances discutables. Toutefois, ils se sont grandement amélioré ces dernières années, au point de devenir abordables et efficaces. Les modèles les plus avancés, comme le Roborock S8 Pro Ultra ou le Dreame L10s Ultra, sont notamment capables d’aspirer et de laver les sols de manière autonome, tout en repérant efficacement les obstacles. En revanche, ils restent très onéreux, dépassant la barre symbolique des 1 000 euros.

Il existe heureusement des modèles plus abordables et moins sophistiqués. C’est notamment le cas du Lefant M210, le modèle le plus vendu sur Amazon France. Il doit notamment son succès à un prix particulièrement attractif, puisqu’il est très souvent affiché à moins de 150 euros, ce qui est très intéressant pour un aspirateur robot. À ce prix, voyons s’il vaut le coup et si ses performances sont satisfaisantes.

Lefant M210 Fiche technique

Modèle Lefant M210 Dimensions 28 cm x 7,8 cm x 28 cm Détection des obstacles 1 Couleur Blanc Fonction lavage Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un Lefant M210 prêté par la marque.

Lefant M210 Design et ergonomie

Comme la majorité des aspirateurs robots, le Lefant M210 est rond, mais propose des dimensions réduites, avec une taille de 28 x 28 x 7.6 cm, soit l’une des plus petites pour un tel produit. Les plastiques sont peu flatteurs et semblent de qualité moyenne, mais il ne faut pas être trop exigeant à ce niveau de prix.

Sur le dessus, on retrouve un unique bouton, ainsi qu’une trappe dissimulant le bac à poussière. Cette construction est assez ingénieuse et évite d’avoir à retourner le robot pour vider le bac. Ce dernier offre un volume de 500 mL, ce qui est dans la moyenne. La marque a également dessiné le dessus de l’aspirateur en y mettant des rebords, officiellement pour lui éviter de se coincer sous un meuble, mais nous jugerons de l’efficacité de ceux-ci plus tard.

Sous le robot, Lefant a inclus deux brosses rotatives latérales en silicone qui se chargent de ramasser la poussière et de nettoyer les coins. Malheureusement, il n’y a pas de rouleau-brosse central, ce qui signifie que le M210 se contente d’aspirer la poussière, sans pouvoir soulever et déloger la saleté volumineuse.

Terminons par le contenu de la boite, qui inclut bien sûr l’aspirateur et la base de recharge, mais aussi un filtre et deux brosses supplémentaires, ce qui est très appréciable. De nombreuses marques réputées n’incluent plus de consommables de rechange, même sur des produits très haut de gamme, ce qui fait d’autant plus apprécier l’effort fourni par les fabricants qui prennent la peine de le faire.

Lefant M210 Application et gestion

Le M210 est un aspirateur robot connecté et fonctionne avec Alexa et Google Assistant, en plus de l’application Lefant. Celle-ci est simple d’utilisation et s’appréhende rapidement, malgré le fait qu’elle soit traduite dans un français approximatif. Elle permet de consulter l’état de la batterie et la progression du nettoyage, notamment grâce à une carte générée en direct. Cette dernière reste très approximative, mais permet d’avoir une grossière idée des zones auxquelles le robot n’a pas pu accéder. Il est important de préciser que cette carte n’est pas exploitable ultérieurement pour envoyer le robot dans une pièce spécifique. Elle est d’ailleurs générée à nouveau à chaque cycle et ne sert qu’à cartographier l’espace nettoyé.

Quelques options sont également proposées, comme le fait de démarrer ou mettre en pause le nettoyage, de renvoyer le robot à sa base de chargement, de lui faire émettre un bruit pour le retrouver et de contrôler le niveau d’aspiration. Il est également possible de le déplacer en utilisant la télécommande virtuelle et de choisir le mode de nettoyage. Cette option permet notamment d’aspirer une petite zone ou uniquement les bords d’une pièce, en plus d’un nettoyage complet. Enfin, les « tâches chronométrées » permettent de programmer des cycles de nettoyage à l’avance, ce qui est très utile si vous voulez que le robot se déclenche durant votre absence.

Lefant M210 Performance

Comme évoqué précédemment, le Lefant M210 dispose de deux brosses latérales et d’un orifice d’aspiration sans rouleau brosse. Sa puissance d’aspiration de 1 800 Pa procure des performances convenables, mais bien en dessous des 6 000 Pa proposés sur le Roborock S8 Pro Ultra et les modèles les plus haut de gamme.

Nous avons pu tester le M210 dans deux maisons d’environ 100 m² et tester ses performances. Dans la première, où les pièces sont assez dégagées et larges, il a pu facilement trouver son chemin et se repérer sans trop de problèmes. Dans la deuxième, il s’est très fréquemment coincé sous des meubles sans pouvoir en sortir. Le manque de radar et de laser se fait vite ressentir, puisque le robot ne sait pas détecter d’obstacles à moins de s’y cogner. Il a d’ailleurs le chic pour essayer de monter sur des pieds de tables ou de chaises et parfois même s’y coincer. De même, les câbles et rideaux sont à ranger impérativement avant de le lancer, au risque de le voir les avaler.

Pire encore, le robot a du mal à naviguer et reconnaitre les pièces. Il repasse très fréquemment aux mêmes endroits et en ignore parfois d’autres. Dans la deuxième maison, il a d’ailleurs tourné dans le salon sans s’arrêter jusqu’à l’épuisement de sa batterie et sans même rentrer dans la cuisine, malgré le fait qu’il n’y ait aucune marche entre les deux pièces.

La navigation n’est donc pas le fort du Lefant M210, mais que vaut son aspiration ? Elle est étonnamment bonne et silencieuse sur sols durs. Le robot est capable d’aspirer des sols assez sales, poussiéreux et riches en poils de canidés sans trop de problèmes. Nous l’avons volontairement mis à l’épreuve après une balade en forêt et un toilettage du chien, et le salon était propre après son passage, ce qui est assez impressionnant pour un produit d’entrée de gamme. Les deux brosses latérales se chargent de pousser la saleté au centre du robot, où l’orifice se charge de l’aspirer. Elles nettoient efficacement les angles et les plinthes, sans laisser de poussière résiduelle.

Trois puissances d’aspiration sont disponibles, allant de la plus silencieuse à la plus puissante. Ceci dit, la dernière n’est pas très bruyante et il reste tout à fait possible d’avoir une conversation ou de regarder la TV pendant que l’aspirateur travaille.

Sur les tapis, les choses se compliquent. La faible puissance d’aspiration et le manque de brosse en caoutchouc ne permettent pas au robot de récolter efficacement la poussière en profondeur. Il convient toutefois pour ramasser des miettes sur un tapis à poils ras.

Terminons par l’autonomie d’environ 100 minutes, qui convient pour un appartement ou l’étage d’une maison. Le robot retourne automatiquement se recharger quand la batterie atteint 14 %, mais peine souvent à trouver sa base et peut parfois se « perdre » avant d’avoir eu l’occasion de se recharger.

Lefant M210 Entretien

Le M210 ne demande que peu d’entretien. Son bac à poussière de 500 mL se remplit rapidement, il faut donc penser à le vider après deux cycles en moyenne. La petite brosse intégrée à la station de chargement permet de nettoyer l’orifice d’aspiration, qu’il faudra penser à faire environ une fois par mois environ, afin d’éviter qu’il ne s’obstrue. Mis à part ces quelques actions et le changement de filtre et de brosses, la simplicité du robot signifie que son entretien est minimal.

Dans les faits, vous passerez probablement plus de temps à chercher où il s’est coincé que de l’entretenir.

Lefant M210 Prix et date de sortie

Le Lefant M210 est d’ores et déjà disponible. Son prix de base est de 220 euros, mais il se trouve autour des 140 euros.



