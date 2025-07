HP vous fait économiser 400 € sur son laptop gaming Omen 16 Slim sous RTX 5060, en pack avec le casque HyperX Cloud III

Le HP Omen Slim 16 est un PC portable dédié pour le gaming qui devrait vous plaire : cette machine avec une config musclée pour faire tourner les jeux AAA se trouve dans un pack avec le casque HyperX Cloud III avec 400 euros de moins.

Les ordinateurs portables de la gamme Omen incarnent le haut de gamme gaming chez HP. Ce sont des machines puissantes et bien équipées pour répondre aux besoins des joueurs les plus exigeants, en témoigne le modèle Omen Slim 16 (an0020nf) prêt à lancer du AAA et à enchaîner les sessions compétitives sans problème. En ce moment, il se trouve dans un pack avec un casque HyperX Cloud III avec 400 euros de remise à la clé.

Que propose ce laptop HP ?

Un écran WQXGA sublime de 16 pouces rafraîchi à 240 Hz

Une config musclée : RTX 5060 + Ultra 7 255H, 32 Go RAM et 1 To SSD

Sans oublier un casque gamer sans fil confortable

En ce moment chez HP, on trouve un pack incluant le PC portable Omen Slim 16-an0020nf accompagné du casque HyperX Cloud III en promotion à 1 499 euros contre 1 898 euros vendu séparément.

Une machine gaming plutôt séduisante

Avec son Omen Slim 16, HP arrive à proposer un laptop gaming au design passe-partout avec sa finition noir mate et ses lignes légèrement anguleuses. Certes ses dimensions sont généreuses (357,5 x 269 x 22,7 mm), mais étant un modèle « Slim », il possède un profil plus aminci que le modèle classique et les 2,42 kg font qu’il reste relativement portable, même s’il pèse son poids.

HP met le paquet, et propose une dalle IPS de 16 pouces avec une définition WQXGA (2560 x 1600 pixels) qui rend les images sublimes. Par ailleurs, l’écran propose un taux de rafraîchissement de 240 Hz, qui promet un affichage très fluide lors des combos et qui permet d’éliminer saccades, flous de mouvement et autres effets de latence.

Avec une configuration solide pour les jeux AAA

À l’intérieur du modèle, se niche un processeur Ultra 7 255H, doté 16 cœurs qui lui permettent d’effectuer pas mal de tâches simultanément (boost jusqu’à 5,1 GHz). Un processeur qui promet de bonnes performances, surtout sur les tâches communes, mais aussi le montage vidéo et la retouche photo. Il est ici épaulé par 32 Go de RAM pour plus de rapidité. Pratique pour le multitâche ainsi que le lancement de logiciels plus complexes, d’ailleurs.

Côté GPU, c’est une RTX 5060 qui prend place ici. Cette carte graphique est capable de faire tourner sans problème les titres du moment en 1080p en plus d’activer quelques features comme le ray tracing et le DLSS. Et grâce au SSD NVMe de 1 To, vous aurez pas mal de place pour stocker vos jeux. Sur la connectique, il est généreux, avec 3 ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet et une prise casque audio. En termes d’autonomie, il peut tenir 5 heures en navigation, mais en jeu l’autonomie descend rapidement. Heureusement, il prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50% en 30 minutes.

Quelques mots sur le casque HyperX

Le casque HyperX Cloud III est un modèle confortable que l’on peut porter durant de longues sessions de jeu grâce à son arceau ajustable, sa légèreté et sa mousse à mémoire de forme généreuse. Son micro détachable compte parmi les meilleurs que vous trouverez sur le marché.

Il ne souffre d’aucun défaut majeur et n’entache en rien l’expérience de jeu. Les explosions restent bien présentes, l’immersion au rendez-vous. En écoute musicale, c’est moins satisfaisant. Par ailleurs, le Cloud III est compatible avec la technologie DTS Headphone:X qui lui permet d’offrir un son surround. Enfin, côté autonomie, la version sans fil est capable, selon la marque, de fonctionner durant 120 heures sur une charge.

Si vous avez envie de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.