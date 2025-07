Cet opérateur lance un forfait mobile 5G si complet qu’il va faire oublier le Wi-Fi

Prixtel revoit Ă la hausse son forfait Le GĂ©ant, dĂ©sormais boostĂ© Ă près de 400 Go et Ă partir de 12,99 euros par mois. De quoi profiter d’un forfait ultra-chargĂ© en data pour un prix vraiment abordable dans cette gamme de prix.

Le forfait Le GĂ©ant de Prixtel n’a jamais aussi bien portĂ© son nom. L’opĂ©rateur a relevĂ© l’enveloppe data allant jusqu’Ă 390 Go, faisant de cette offre un choix Ă©vident pour celles et ceux qui veulent profiter de leur smartphone partout, tout le temps, mĂŞme sans Wi-Fi. Avec un tel volume, ce forfait fait partie des rares offres de notre comparateur Ă frĂ´ler la barre symbolique des 400 Go.

Le GĂ©ant de Prixtel en bref :

De 350 à 390 Go de données depuis la France

Appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France et depuis l’UE/DOM

Appels illimités vers les USA/Canada + fixes UE/DOM

Prix de 12,99 Ă 16,99 euros selon la consommation

En ce moment, le forfait est proposé à partir de 12,99 euros par mois sur le site de Prixtel.

Un forfait pensé pour les très gros usages de données

Le GĂ©ant de Prixtel s’adresse clairement Ă ceux qui ont besoin de beaucoup de data. Il permet de tout faire : tĂ©lĂ©travailler confortablement, regarder des films ou des sĂ©ries en streaming, Ă©couter de la musique en continu, partager la connexion avec d’autres appareils ou encore transfĂ©rer des fichiers lourds. En bref, il n’impose quasiment aucune limite.

La tarification est simple : elle s’ajuste en fonction de la consommation, sans jamais dépasser 16,99 euros.

En dessous de 350 Go, le tarif reste à 12,99 euros. Si l’usage monte entre 350 et 370 Go, le prix passe à 14,99 euros. Et au-delà , jusqu’à 390 Go, la facture atteint 16,99 euros. Aucun dépassement ni hors forfait à prévoir et chaque palier est connu à l’avance.

Un rĂ©seau fiable et une politique claire Ă l’Ă©tranger

Ce forfait repose sur le réseau de SFR, reconnu pour sa couverture 4G/5G étendue sur l’ensemble du territoire. Un atout notable, notamment pour les usagers vivant hors des grandes agglomérations, qui peuvent vérifier la disponibilité des antennes proches via la carte interactive de l’Arcep.

Pour l’usage à l’étranger, les appels, SMS/MMS et données sont inclus depuis l’Union européenne et les DOM, avec une enveloppe de 25 Go de data sans surcoût. À cela s’ajoutent les appels illimités vers les fixes de l’UE, des États-Unis et du Canada, un bonus rarement présent sur les forfaits classiques.

L’application Prixtel permet par ailleurs de suivre précisément sa consommation en temps réel, évitant toute dérive tarifaire.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

