Le Samsung Galaxy S26 pourrait laisser place à une mystérieuse version « Pro »

Et si le prochain Samsung Galaxy S26, premier niveau d’accès à la gamme premium de la marque, s’appelait finalement Galaxy S26 Pro?

Le Samsung Galaxy S25 Edge (gauche) face au Galaxy S25 Ultra (droite) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Les prochains Galaxy S26 de Samsung continuent de faire parler d’eux. Cette fois-ci, il semblerait que la marque coréenne cherche à retravailler sa gamme de smartphones. En effet, le Galaxy S26 serait remplacé par un Galaxy S26 Pro. Le Galaxy S26 Plus pourrait même laisser sa place au Galaxy S26 Edge, faisant passer la gamme S à trois smartphones, contre quatre actuellement.

Un changement de nom inattendu

Le média SammyPolice a repéré dans la base de données de la GSMA (l’organisme responsable du développement des standards de communication) les prochains smartphones haut de gamme de Samsung.

Certains éléments qui pourrait indiquer un changement significatif de la gamme Galaxy S attirent particulièrement l’attention. Alors que les Galaxy S26 Edge et Galaxy S26 Ultra ont été repérés il y a quelques jours, c’est au tour du Galaxy S26 de pointer le bout de son nez (ou devrait-on dire le Galaxy S26 Pro).

En effet, le Samsung Galaxy S26 (SM-S942) a vu sa fiche mise à jour un peu plus tard sous le nom de Samsung Galaxy S26 Pro (SM-S942U1). Comme l’indique Android Authority, ces deux numéros de modèles sont curieusement très similaires et pourraient laisser supposer le remplacement du Galaxy S26 par un modèle estampillé « Pro ».

Difficile toutefois de savoir s’il s’agit d’un simple nom marketing, ou si ce dernier aurait des fonctionnalités qui justifient une telle signification. Et le Galaxy S26 Plus ? Mystère. Aucune référence de ce dernier n’a été identifiée pour l’instant. Il est probable que ce dernier soit remplacé à terme par le Galaxy S26 Edge, comme l’indiquent certaines rumeurs.

Rappelons par ailleurs qu’Apple semble aussi retravailler sa gamme d’iPhone avec le remplacement probable de l’iPhone 17 Plus par un iPhone 17 Air, et un décalage de présentation entre l’iPhone 18 et l’iPhone 18 Pro l’an prochain.

Concernant le Galaxy S26 Ultra, on croit savoir qu’il devrait enfin améliorer sa vitesse de charge, passant de 45 Watts à 60 Watts et embarquer le Snapdragon 8 Elite 2 de Qualcomm. Espérons que le reste de la gamme aura droit à ce SoC et non au prochain Exynos de Samsung, souvent jugé moins performant.