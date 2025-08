Apple a passé le cap des 3 milliards d’iPhone expédiés. Et maintenant ?

Lors de l’annonce de ses résultats trimestriels, Apple a indiqué avoir expédié plus de trois milliards d’iPhone depuis son lancement en 2007. Un cap symbolique qui interroge sur l’avenir de la firme.

L’iPhone 15 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le saviez-vous ? L’iPhone semble être un produit assez populaire. Dans un exercice d’autosatisfaction assez attendu, Tim Cook a annoncé lors du bilan trimestriel de la marque que le 3 milliardième iPhone avait quitté les usines du constructeur pour arriver en magasin. Un bel exploit pour un produit originellement sorti il y a moins de 20 ans.

Si l’accélération des ventes ces dernières années est notable, comme le remarque Engadget, la suite s’annonce un peu plus floue pour Apple.

1 milliard en 4 ans

Le cap du premier milliard a été passé en 2016, soit un peu moins de 10 ans après la sortie du premier modèle. Celui des 2 milliards est, à priori, arrivé autour de septembre 2021 (Apple ne dévoile plus ses chiffres de vente par produit depuis 2018). Tout juste 4 ans après, un autre objectif symbolique a donc été passé.

Pour comparaison, il y a plus de 3,3 milliards d’appareils Android en circulation actuellement. Beaucoup plus ont probablement été vendus du fait du renouvellement des gammes. Aux dernières nouvelles, Samsung avait vendu 3 milliards de téléphones Galaxy entre 2014 et 2024, mais la comparaison est biaisée du fait que Samsung a une gamme de téléphones et de prix bien plus large que celle d’Apple.

Toute la gamme d’iPhone 13 d’Apple // Source : FRANDROID

Sur le dernier trimestre, l’iPhone a affiché une croissance à deux chiffres permettant à Apple d’annoncer 94 milliards de chiffre d’affaires en trois mois. Mais cette ruée sur les iPhone pourrait être conjoncturelle et l’avenir de l’iPhone n’est plus très clair.

Quid de l’avenir de l’iPhone ?

La hausse des ventes sur le dernier trimestre est, en partie, due à la guerre économique menée par Donald Trump qui a poussé de nombreuses personnes à acheter un iPhone avant que d’éventuels droits de douane ne les rendent plus chers. Ces mêmes droits de douane devraient d’ailleurs coûter un milliard de dollars à Apple explique Tim Cook.

Si l’on se projette plus loin encore, de l’aveu même d’Eddy Cue (un cadre important d’Apple), le monde « n’aura peut-être pas besoin d’un iPhone dans 10 ans ». L’aveu a certes été lancé lors du procès pour abus de position dominante de Google, mais il est tout de même significatif.

Pour aller plus loin

L’après-iPhone inquiète Apple : la fin d’une ère

Avec la montée de l’IA, des lunettes et des casques connectés, la domination du smartphone sur le reste de l’industrie électronique n’est peut-être plus si évidente. Un produit en apparence indémodable pourrait bien le devenir, comme l’iPod l’a été en son temps.

Pour le moment, Apple patauge toujours dans l’IA et les lunettes connectées du constructeur tardent à arriver. La seule incursion dans une nouvelle classe de produit ces dernières années a pris la forme du Vision Pro. Un succès en demi-teinte.