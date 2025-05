L’autonomie, un problème du passé ? Apple veut doper la batterie de votre iPhone avec « l’intelligence artificielle ».

Éternel point faible de l’expérience mobile, la batterie de nos téléphones ne donne jamais pleinement satisfaction. Heureusement, il semblerait qu’Apple planche sur une solution évidemment pleine d’IA.

L’Intelligence artificielle peut traduire des dialectes à la volée, générer des vidéos ou des photos et pourra peut-être bientôt… préserver la batterie de votre iPhone. C’est en tout cas ce que laisse entendre une récente rumeur colportée par Bloomberg.

Le toujours très bien informé Mark Gurman explique en effet que la firme serait en train de plancher sur une fonctionnalité d’intelligence artificielle qui serait capable de moduler la puissance de l’iPhone pour en préserver sa batterie.

Une fonctionnalité inspirée par Android

La fonctionnalité serait embarquée dans iOS 19, soit la prochaine version majeure du système d’exploitation des iPhone. Cette dernière permettrait en fait à l’iPhone d’apprendre les habitudes des utilisateurs et utilisatrices afin de répartir astucieusement la puissance de calcul nécessaire entre les applications et ainsi limiter la consommation de la batterie. Un indicateur détaillant le temps avant la charge complète serait aussi (et enfin) de la partie.

Si cette description vous rappelle quelque chose, c’est parfaitement normal. C’est exactement ce que Google promettait en 2018 avec ses fonctionnalités de « batterie adaptative » dopée, à l’époque, à ce qu’on appelait encore « machine learning » et pas tout à fait « intelligence artificielle ». Rien de révolutionnaire ici donc, à moins qu’Apple n’ait trouvé un algorithme secret pour tripler l’autonomie de ses iPhone.

Crédit : Apple

Si la fonctionnalité était évidemment labellisée « Apple Intelligence », on en parle pas ici d’IA générative, mais d’apprentissage machine, une classe d’IA bien plus discrète et sobre. Sans doute que mettre en avant « l’IA » serait surtout un moyen de rester dans l’air du temps et de donner un peu de substance à Apple Intelligence, qui en a bien besoin.

Un coup de pouce pour l’iPhone Air

Mais cette amélioration serait surtout rendue nécessaire par le lancement à venir de l’iPhone 17 Air qui embarqueraient une batterie bien moins endurant que celle des autres mobiles pommés. En plus d’une éventuelle coque-batterie capable de redonner un coup de fouet au mobile, Apple travaillerait donc sur des astuces logiciels pour limiter au maximum l’angoisse de la panne sèche.

Espérons tout de même qu’Apple ne limite pas trop strictement la compatibilité de cette fonctionnalité, même si son intégration au sein de la suite Apple Intelligence laisse penser le contraire. Après tout, Android embarque un outil similaire depuis sa version 9. Cela ne doit pas être donc trop exigeant.